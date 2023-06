Les garde-côtes découvrent une épave submersible près du Titanic, les 5 hommes à bord sont perdus en mer

Les passagers du submersible Titan crus perdus en mer Les garde-côtes américains ont déclaré jeudi avoir trouvé des débris du submersible Titan disparu, qui a emmené cinq passagers près du site de l’épave du Titanic. Un responsable a déclaré que « les débris sont compatibles avec la perte catastrophique de la chambre de pression ».

La garde côtière américaine a déclaré avoir trouvé des débris du submersible Titan manquant près du site de l’épave du Titanic, et les cinq hommes à bord sont considérés comme perdus en mer.

Peu avant l’annonce des garde-côtes jeudi après-midi, OceanGate Expeditions, la société propriétaire du submersible, a déclaré croire que les hommes à bord étaient perdus.

« Nous pleurons la perte de vies humaines et la joie qu’ils ont apportée à tous ceux qu’ils connaissaient », a déclaré la société dans un communiqué jeudi après-midi.

Le PDG d’OceanGate Stockton Rush, l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood, l’aviateur britannique Hamish Harding et l’explorateur français Paul-Henri Nargeolet étaient tous à bord du submersible. La communication avec le submersible Titan a été perdue dimanche, déclenchant une opération internationale de recherche et de sauvetage.

Lors d’une conférence de presse jeudi après-midi, le contre-amiral des garde-côtes américains John Mauger a déclaré qu’un véhicule télécommandé avait découvert le cône de queue du submersible Titan à environ un demi-kilomètre de la proue du Titanic au fond de la mer.

« Le ROV a ensuite trouvé des débris supplémentaires. En consultation avec des experts du commandement unifié, les débris sont compatibles avec la perte catastrophique de la chambre de pression », a-t-il déclaré.

Mauger a déclaré que les perspectives de récupération des corps des hommes ne sont pas claires.

« C’est un environnement incroyablement impitoyable là-bas au fond de la mer, et les débris sont compatibles avec une implosion catastrophique du navire », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les familles des victimes avaient été immédiatement prévenues.

« Au nom des garde-côtes américains et de l’ensemble du commandement unifié, j’offre mes plus sincères condoléances aux familles », a-t-il déclaré. « J’espère que cette découverte apportera un peu de réconfort en cette période difficile. »

Une veillée aux chandelles aura lieu jeudi soir en l’honneur des victimes à Signal Hill à St. John’s.

Les bouées acoustiques canadiennes ont signalé avoir entendu des bruits mardi et mercredi, mais Mauger a déclaré qu’il ne semble pas y avoir de lien entre les bruits et le submersible.

Mauger a déclaré qu’il était trop tôt pour savoir si le submersible avait implosé lorsqu’il avait perdu le contact dimanche – bien qu’il ait noté que les bouées acoustiques, qui se trouvaient dans la région au cours des 72 dernières heures, n’avaient détecté aucun événement catastrophique.

L’annonce intervient quelques heures seulement après que les garde-côtes américains ont annoncé qu’un champ de débris avait été découvert par un ROV déployé par l’équipage de l’Horizon Arctic, un navire de ravitaillement offshore de Terre-Neuve. Le navire appartient à la même société qui exploite le Polar Prince – le navire qui a été critiqué pour sa réponse après avoir perdu la communication avec le submersible Titan dimanche.

Illustration composée du PDG d’OceanGate, Stockton Rush, en haut à gauche, du milliardaire britannique Hamish Harding, en haut à droite, de l’explorateur français Paul-Henri Nargeolet, en bas à gauche, et de l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood avec son fils Suleman. (Shannon Stapleton/Reuters, Jannicke Mikkelsen/Reuters, HarperCollins France/Reuters, Engro Corp./Reuters)

Mauger a déclaré que les chercheurs ont pu identifier des parties de la chambre de pression du Titan

La déclaration d’OceanGate remercie toutes les personnes impliquées dans la recherche.

« Toute la famille OceanGate est profondément reconnaissante envers les innombrables hommes et femmes de multiples organisations de la communauté internationale qui ont accéléré les ressources de grande envergure et ont travaillé si dur sur cette mission », lit-on dans le communiqué.

La recherche de réponses continue

Mauger a décrit l’opération de recherche internationale, qui se poursuit depuis lundi, comme « incroyablement complexe » et a déclaré que les ROV continuaient de recueillir des informations.

« Je sais qu’il y a aussi beaucoup de questions sur comment, pourquoi et quand cela s’est produit. Ce sont des questions sur lesquelles nous collecterons autant d’informations que possible. »

Selon un expert de l’océan à la conférence, la taille et l’emplacement du champ de débris et l’emplacement de la dernière communication du submersible indiquent qu’il a implosé à l’intérieur de la colonne d’eau et qu’il n’est pas entré en collision avec l’épave du Titanic.

Trois autres navires sont arrivés sur les lieux tôt jeudi pour aider à la surveillance de surface.

Le navire français l’Atalante est arrivé au petit matin et a déployé le Victor 6000, du nom de sa capacité à plonger jusqu’à 6 000 mètres.

Les inquiétudes concernant «l’approche expérimentale» d’OceanGate remontent à des années Des années avant que le submersible d’OceanGate ne disparaisse sur le chemin de l’épave du Titanic, un groupe industriel a écrit une lettre critiquant l’approche de l’entreprise en matière de sécurité et son manque de surveillance.

Le navire de la Marine canadienne NCSM Glace Bay est également arrivé jeudi matin. Le navire dispose d’une chambre de décompression hyperbare pour six personnes à bord.

Il y avait aussi un véhicule télécommandé en route de la société britannique Magellan.

Le ROV peut plonger sur toute la profondeur de la zone de recherche, ayant produit des images du Titanic dans le passé.

Mauger a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si la tragédie entraînera des modifications des réglementations de sécurité pour les submersibles et navires similaires.

« Ce sera, j’en suis sûr, un objectif pour un examen futur. Pour le moment, nous nous concentrons sur la documentation de la scène », a-t-il déclaré.

L’espoir est resté jusqu’à jeudi après-midi

OceanGate Expeditions, la société à l’origine du voyage perdu vers l’épave du Titanic, a déclaré que son navire était équipé de 96 heures d’oxygène et de fournitures. Selon le calendrier établi par la garde côtière américaine, cette fenêtre s’est fermée tôt jeudi matin.

Avant la conférence de presse, Craig Sopin, membre de la Titanic International Society et ami proche du passager Paul-Henri Nargeolet, a déclaré qu’il était trop tôt pour perdre espoir.

« Les débris suggèrent qu’il y a peut-être eu une implosion du submersible en descendant », a-t-il déclaré à CBC News. « Mais j’hésite un peu à ce stade à tirer des conclusions. »

Le célèbre explorateur du Titanic a visité le site de l’épave plus de 30 fois depuis qu’il a participé au premier voyage habité en 1987. Ses amis ont été encouragés lorsque la garde côtière a déclaré qu’un avion canadien avait capté des bruits de claquement sous l’océan grâce à des bouées acoustiques.

« Ces sons sont notre seul espoir et notre seul lien avec Paul-Henri », a déclaré Johann. « Malgré les circonstances, nous restons positifs. Les informations dont nous disposons donnent l’impression que les sons, à une fréquence aussi élevée, sont de nature humaine. »

Larry Daley a visité le Titanic en 2003 et a travaillé sur plusieurs expéditions dans le passé. Il se lie d’amitié avec Paul-Henri Nargeolet grâce à leur travail sur les expéditions du Titanic. (Ted Dillon/CBC)

Larry Daley, qui a visité le Titanic en 2003, est ami avec Nargeolet depuis des années.

Plus tôt jeudi, Daley a déclaré qu’il n’était pas encore prêt à abandonner son ami.

« J’espère m’asseoir et prendre une autre bière Iceberg avec lui à la brasserie Quidi Vidi », a-t-il déclaré.

