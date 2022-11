Les garde-côtes chinois saisissent des débris de roquettes de la marine philippine

MANILLE, Philippines (AP) – Les garde-côtes chinois ont saisi de force des débris apparents de roquettes chinoises qui étaient remorqués par la marine philippine, lors de la dernière confrontation en mer de Chine méridionale contestée, a déclaré lundi un commandant militaire philippin.

Le navire chinois a bloqué à deux reprises le bateau de la marine philippine avant de saisir les débris qu’il remorquait dimanche au large de l’île de Thitu occupée par les Philippines, a déclaré le vice-amiral Alberto Carlos. Il a dit que personne n’a été blessé dans l’incident.

La Chine a nié qu’il y ait eu une saisie forcée et a déclaré que les débris, qui, selon elle, provenaient d’un lancement de fusée chinois, avaient été remis par les forces philippines après une “consultation amicale”.

Il s’agissait de la dernière flambée de conflits territoriaux de longue date dans la voie navigable stratégique impliquant la Chine, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Brunei et Taïwan.

Les navires des garde-côtes chinois ont bloqué les bateaux de ravitaillement philippins livrant des fournitures aux forces philippines dans les eaux contestées dans le passé, mais la saisie d’objets en possession de l’armée d’un autre pays constitue un acte plus effronté.

Carlos a déclaré que les marins philippins, utilisant une caméra à longue portée sur l’île de Thitu, ont repéré les débris dérivant dans de fortes vagues près d’un banc de sable à environ 800 mètres (540 mètres) au large. Ils sont partis sur un bateau et ont récupéré l’objet flottant et ont commencé à le remorquer jusqu’à l’île.

Alors qu’ils retournaient sur l’île, “ils ont remarqué qu’un navire des garde-côtes chinois portant le numéro d’étrave 5203 s’approchait de leur emplacement et a par la suite bloqué leur route pré-tracée à deux reprises”, a déclaré Carlos dans un communiqué.

Le navire des garde-côtes chinois a alors déployé un canot pneumatique avec du personnel qui « a récupéré de force ledit objet flottant en coupant le câble de remorquage » attaché au canot pneumatique des marins philippins. Les marins ont décidé de retourner sur leur île, a déclaré Carlos, sans détailler ce qui s’est passé.

Le major Cherryl Tindog, porte-parole du Commandement occidental de l’armée, a déclaré que l’objet métallique flottant ressemblait à un certain nombre d’autres débris de roquettes chinoises récemment découverts dans les eaux philippines. Elle a ajouté que les marins philippins n’ont pas résisté à la saisie.

“Nous pratiquons une tolérance maximale dans une telle situation”, a déclaré Tindog aux journalistes. “Comme il s’agissait d’un objet non identifié et non d’une question de vie ou de mort, notre équipe a simplement décidé de revenir.”

À Pékin, le ministère chinois des Affaires étrangères a nié que les débris aient été saisis de force.

“La partie philippine a d’abord récupéré et remorqué l’objet. Après une consultation amicale sur le site, la partie philippine a rendu l’objet à la Chine, et la Chine a exprimé son appréciation pour cela », a déclaré la porte-parole du ministère Mao Ning. “Il n’y a pas eu d’interception ou de saisie forcée sur les lieux.”

Des débris métalliques provenant de lancements de fusées chinoises, certains montrant une partie de ce qui semblait être un drapeau chinois, ont été trouvés dans les eaux philippines dans au moins trois autres cas.

Des fusées lancées depuis le centre de lancement spatial de Wenchang sur l’île chinoise de Hainan ces derniers mois ont transporté des matériaux de construction et des fournitures pour la station spatiale chinoise avec équipage.

La Chine a déjà été critiquée pour avoir laissé des étages de fusée tomber sur Terre sans contrôle. Plus tôt ce mois-ci, l’Agence spatiale philippine a fait pression pour que les Philippines ratifient les traités de l’ONU fournissant une base d’indemnisation pour les dommages causés par les débris spatiaux d’autres nations, et la NASA a accusé Pékin l’année dernière de “ne pas respecter les normes responsables concernant leurs débris spatiaux” après que des parties de une fusée chinoise a atterri dans l’océan Indien.

Le gouvernement philippin a déposé de nombreuses protestations diplomatiques contre la Chine pour des actions agressives en mer de Chine méridionale, mais il n’a pas immédiatement précisé quelles mesures il prendrait après l’incident de dimanche. Le ministère des Affaires étrangères de Manille attendait généralement un rapport d’enquête officiel avant de déposer une protestation.

L’île de Thitu, que les Philippins appellent Pag-asa, abrite une communauté de pêcheurs et des forces philippines et se trouve près de Subi, l’un des sept récifs contestés de la région au large que la Chine a transformé en îles protégées contre les missiles, dont trois avec des pistes, que les responsables américains de la sécurité disons ressemblent maintenant à des bases militaires avancées.

Les Philippines et d’autres petits pays demandeurs de la région contestée, soutenus par les États-Unis et d’autres pays occidentaux, ont vivement protesté et sonné l’alarme face aux actions de plus en plus agressives de la Chine dans la voie navigable très fréquentée.

Le vice-président américain Kamala Harris, en visite à Manille, devait se rendre mardi dans la province occidentale de Palawan, qui fait face à la mer de Chine méridionale, pour souligner le soutien américain aux Philippines et renouveler l’engagement américain à défendre son allié de longue date si Les forces, les navires et les avions philippins sont attaqués dans les eaux contestées.

Jim Gomez, Associated Press