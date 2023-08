Les garde-côtes chinois bloquent des navires philippins près d’un haut-fond contesté, mais deux bateaux de ravitaillement brisent le cordon

À BORD DE BRP CABRA (AP) – Alors qu’un avion de la marine américaine tournait au-dessus de sa tête, deux bateaux philippins ont violé un blocus des garde-côtes chinois lors d’une dangereuse confrontation dans la mer de Chine méridionale contestée pour livrer de la nourriture et d’autres fournitures aux forces philippines gardant un haut-fond contesté.

Deux navires des garde-côtes philippins escortant les bateaux de ravitaillement ont cependant été bloqués par au moins quatre navires des garde-côtes chinois pendant environ cinq heures mardi dans une impasse tendue au large de Second Thomas Shoal.

La rencontre dangereuse est la dernière flambée des conflits territoriaux de longue date dans la mer agitée qui impliquent la Chine, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Taïwan et Brunei. Il est considéré comme un point chaud asiatique et est devenu une ligne de faille délicate dans la rivalité américano-chinoise.

Les garde-côtes philippins ont invité un petit groupe de journalistes, dont deux de l’Associated Press, à rejoindre ses navires qui ont sécurisé les bateaux de ravitaillement dans le cadre d’une nouvelle stratégie visant à exposer les actions de plus en plus agressives de la Chine en mer de Chine méridionale, que Pékin revendique virtuellement. dans son intégralité.

Le Cabra et un autre navire des garde-côtes, le BRP Sindangan, ont été contraints de s’arrêter, entourés de quatre navires des garde-côtes chinois et de quatre navires présumés de la milice, alors que les deux bateaux livraient du ravitaillement aux forces philippines à Second Thomas Shoal, à plus de 7 kilomètres ( 4 milles).

Tous les navires philippins sont repartis sans autre incident après que les approvisionnements et un nouvel équipage de marins philippins ont été livrés à l’avant-poste militaire sur un navire de la marine philippine longtemps bloqué sur le banc.

« Nous sommes heureux que la mission de ravitaillement ait réussi malgré tous les blocages dangereux et autres actions », a déclaré le Cmdr. Emmanuel Dangate de la Cabra a déclaré à AP.

Le porte-parole des garde-côtes, le commodore Jay Tarriela, a condamné le blocus des garde-côtes chinois et d’autres manœuvres périlleuses comme une violation des réglementations internationales visant à éviter les collisions maritimes. Les garde-côtes fourniraient un rapport au ministère des Affaires étrangères à Manille pour une éventuelle protestation diplomatique contre la Chine, a-t-il déclaré.

Les États-Unis ne revendiquent pas la mer de Chine méridionale mais ont déclaré que la liberté de navigation et de vol et le règlement pacifique des différends sont dans leur intérêt national.

Après qu’un navire des garde-côtes chinois a utilisé un canon à eau contre un bateau de ravitaillement philippin le 5 août, Washington a renouvelé un avertissement selon lequel il est obligé de défendre son allié de longue date si les forces, les avions et les navires philippins subissent une attaque armée, y compris dans le Sud. Mer de Chine.

Jim Gomez et Aaron Favila, Associated Press