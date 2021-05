«Plus tôt dans la journée, un grand groupe de bateaux rapides de l’IRGCN a effectué des manœuvres dangereuses et non professionnelles et n’a pas tenu dûment compte de la sécurité des forces américaines comme l’exige le droit international». Le secrétaire de presse du Pentagone, John Kirby, a déclaré lundi lors d’un point de presse.

Kirby a déclaré que les 13 bateaux d’attaque rapide se sont approchés des navires américains à « grande vitesse, » se rapprochant à 150 mètres (450 pieds) de six navires de la marine américaine qui escortaient le sous-marin lance-missiles USS Georgia à travers le détroit d’Ormuz.

Il a déclaré qu’un coupeur de la garde côtière américaine avait tiré environ 30 coups de semonce d’une mitrailleuse de calibre .50 sur les navires iraniens après d’autres avertissements, notamment des communications radio et des coups de klaxon.

Après la deuxième série de coups de feu alors que les bateaux se seraient rapprochés de la flotte américaine, les navires iraniens ont quitté la zone, a ajouté Kirby. Les responsables iraniens n’ont pas commenté ces allégations.

Cette dernière rencontre est le deuxième incident de ce type avec des navires de l’IRGCN signalé par la marine américaine au cours des quinze derniers jours.

À la fin du mois dernier, la cinquième flotte américaine a déclaré dans un communiqué que des navires iraniens s’étaient approchés à moins de 68 mètres (204 pieds) du patrouilleur USS Firebolt et d’un autre navire américain dans le golfe Persique, au nord du détroit d’Ormuz.

Selon le communiqué, les navires iraniens n’ont pas tenu compte des avertissements radio et des haut-parleurs et ne se sont dispersés à une distance de sécurité qu’après que l’équipage du Firebolt ait tiré des coups de semonce.

Les développements surviennent alors que les négociateurs américains et iraniens prennent part à de délicates pourparlers indirects à Vienne pour relancer l’accord nucléaire du JCPOA de 2015.

