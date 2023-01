Les garde-côtes américains renvoient à Cuba 273 migrants interceptés au large de la Floride

CNN

Les garde-côtes américains ont déclaré avoir rapatrié 273 migrants cubains dimanche après avoir intercepté un certain nombre de bateaux au large des côtes de la Floride le soir du Nouvel An et le jour de l’An.

Les migrants ont été renvoyés à Cuba à bord du Coast Guard Cutter Mohawk, selon un communiqué de presse.

“La Garde côtière continue d’interdire et de secourir les migrants de navires grossièrement surchargés et inaptes à la navigation”, a déclaré le lieutenant Cmdr. John Beal du district sept de la Garde côtière.

« Ces voyages illégaux sont toujours dangereux et souvent mortels. Nous travaillons en étroite collaboration avec des agences partenaires pour sauver des vies et empêcher l’entrée illégale aux États-Unis via notre frontière maritime du sud-est », a déclaré Beal.

Les migrants ont été interceptés à plusieurs reprises le 31 décembre 2022 et le 1er janvier 2023, précise le communiqué.

L’un des navires avait chaviré lorsqu’un “bon samaritain” a alerté les garde-côtes de sa présence dans les eaux à environ 35 miles au nord de La Havane, a-t-il ajouté.

Selon les garde-côtes, une fois que les migrants étaient à bord d’un garde-côte, ils ont reçu de la nourriture, de l’eau, un abri et des soins médicaux de base.

La Garde côtière a déclaré que ses équipages avaient intercepté 4 795 Cubains depuis le 1er octobre 2022, contre 6 182 migrants cubains au cours de l’exercice 2022, 838 migrants cubains au cours de l’exercice 2021 et 49 migrants cubains au cours de l’exercice 2020.

Vendredi, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé un décret exécutif activant la Garde nationale de l’État et ordonnant aux forces de l’ordre et aux autres agences de l’État de fournir des ressources pour aider les gouvernements locaux à répondre à l’afflux de migrants, a déclaré son bureau dans un communiqué de presse.

La semaine dernière, le National Park Service a annoncé qu’il fermait temporairement au public le parc national de Dry Tortugas dans les Florida Keys en raison d’un afflux de migrants en provenance de Cuba.

Dans un communiqué de presse, le service a déclaré que le parc serait fermé pendant plusieurs jours “pendant que les forces de l’ordre et le personnel médical évaluent, soignent et coordonnent le transport vers Key West pour environ 300 migrants arrivés dans le parc au cours des deux derniers jours. ”

Le parc se trouve à environ 113 kilomètres à l’ouest de Key West et n’est accessible qu’en bateau ou en hydravion.

“Comme ailleurs dans les Florida Keys, le parc a récemment vu une augmentation du nombre de personnes arrivant par bateau de Cuba et débarquant sur les îles du parc national de Dry Tortugas”, a déclaré le service du parc.

La fermeture du parc “est nécessaire pour la sécurité des visiteurs et du personnel en raison des ressources et de l’espace nécessaires pour s’occuper des migrants”, a déclaré le service du parc.

L’agence a annoncé Dimanche, le parc rouvrirait à 8 heures le lundi 9 janvier.