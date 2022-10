Les garçons se bagarrent au centre de coaching à cause des filles, la vidéo devient virale

Une vidéo d’une bagarre entre deux garçons dans un centre de coaching est devenue virale sur les réseaux sociaux. La vidéo qui a fait surface en ligne sur Twitter montre deux étudiants d’un institut en train de se battre pour des filles, selon la légende du clip. Des gifles aux coups de pied, les garçons se battent avec colère. La vidéo commence avec les deux garçons qui se poussent frénétiquement. La situation dégénère rapidement en un combat sérieux. Pendant ce temps, d’autres étudiants en arrière-plan encouragent les garçons. Leur professeur entre alors dans la salle de classe et intervient, séparant les deux pour que le combat se résolve. Regardez la vidéo ci-dessous :

Dès que le clip a fait surface en ligne, il est devenu viral en un rien de temps. Alors qu’une section d’Internet s’est moquée de l’incident, beaucoup ont montré une réelle inquiétude pour les garçons impliqués. Un utilisateur a plaisanté: “Allen est sans conteste l’un des instituts MMA / JIU-JITSU les plus établis en Inde.”

Un autre a ajouté: “Allen devrait placer un agent de sécurité dans chaque classe.”

Un autre a rejoint, “Ce gars qui applaudit en arrière-plan, c’est moi.”

Pendant ce temps, un utilisateur des médias sociaux, qui semblait préoccupé par la sécurité des enfants, a souligné: «L’aspect le plus inquiétant est la façon dont les autres garçons crient pour le combat au lieu d’intervenir. Je suis sûr qu’il y aurait aussi des amis là-bas. Eux non plus n’ont pas pris la peine d’intervenir.

Un autre l’a qualifié de honteux, “Le fait que les gens se réjouissent et ne l’empêchent pas semble être honteux.”

Bien que les garçons semblent être indemnes, l’étendue des blessures reste floue dans la vidéo. En plus de cela, les mesures prises contre les deux sont également inconnues pour le moment.

