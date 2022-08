Les garçons patrons de la Silicon Valley sont sur le point de s’en aller

SAN FRANCISCO — Les jeunes rois de la Silicon Valley démontent leurs licornes.

Ils écrivent des articles de blog sentimentaux qui décrivent leur héritage. Ils expriment de l’espoir pour les perspectives de leurs entreprises. Ils quittent leur emploi à la tête des start-up qu’ils ont fondées.

Ces dernières semaines, Ben Silbermann, co-fondateur du service de tableau d’affichage numérique Pinterest, a démissionné de son poste de directeur général ; Joe Gebbia, co-fondateur de la société de location de maisons Airbnb, a annoncé son départ de la direction de l’entreprise ; et Apoorva Mehta, le fondateur de l’application de livraison d’épicerie Instacart, a déclaré qu’il mettrait fin à son mandat de président exécutif lorsque la société serait devenue publique, dès cette année.

Les démissions signifient la fin d’une époque pour ces entreprises, qui sont parmi les plus précieuses et les plus connues à avoir émergé de la Silicon Valley au cours de la dernière décennie, et de l’ère qu’elles représentent. Ces dernières années, les investisseurs ont déversé des sommes d’argent de plus en plus importantes dans un groupe de start-ups très appréciées connues sous le nom de licornes, d’une valeur d’un milliard de dollars ou plus, et leurs fondateurs ont été traités comme des héros visionnaires. Ces fondateurs se sont battus pour des droits de propriété spéciaux qui leur permettaient de garder le contrôle de leurs entreprises – un changement par rapport au passé, lorsque les entrepreneurs étaient souvent remplacés par des cadres plus expérimentés ou contraints de vendre.