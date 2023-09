Les garçons de Wheaton Warrenville South et Downers Grove North remportent les titres au Braus Invitational – Shaw Local

ROSELLE – Tommy Nitz de Huntley avait un objectif en tête en participant au 48e tournoi annuel Harvey Braus Invitational, samedi, sur le campus Est de l’école secondaire Lake Park.

Le junior ne s’est pas concentré sur la répétition du titre de vainqueur de la course universitaire des garçons invités, mais sur la réalisation du parcours de trois milles en moins de 15 minutes. Le junior a accompli les deux, remportant les honneurs avec un temps de 14:52,1.

Mené par la troisième place de Josiah Narayanan, également en moins de 15 minutes, Wheaton Warrenville South a également répété son titre de vainqueur par équipe avec un score de 59. Narayanan a franchi la ligne d’arrivée avec un temps de 14,58,5. Les Tigres ont placé quatre coureurs dans le top 15 et leur cinquième coureur a terminé 21e.

« Mon objectif aujourd’hui était de faire un break de 15 minutes. Je suis allé vite et je n’ai jamais baissé les bras, car lors de mes deux courses précédentes, j’ai laissé la personne devant moi dicter ma course », a déclaré Nitz à propos de son nouveau record personnel. « Après le deuxième kilomètre, j’ai fait mon mouvement et j’ai essayé de prendre la tête. Je devais juste y aller.

« Nous avions deux gars à l’avant, Josiah et Aiden (Noel), qui ont fait un excellent travail », a déclaré l’entraîneur de Wheaton Warrenville South, Chris Kuntz, à propos de la répétition des Tigers. « Et nous avions un bon pack. »

Noel a terminé sixième, franchissant la ligne d’arrivée avec un temps de 15:00.9.

Will Kozlowski (14:55,0) de Lane Tech, deuxième, et John Ihrke (14:59,8) de Glenbrook North, qui a pris la quatrième place, ont également atteint la barre des moins de 15 ans.

Jed Wilson de St. Charles East a raté de peu la barre des 15 minutes avec un temps PR de 15:00,4, mais sa cinquième place a joué un rôle déterminant dans la deuxième place des Saints (72 points).

« Nous insistons vraiment sur le fait de courir en équipe. Je savais qu’Oscar (Frontjes) était juste derrière moi, donc nous courions ensemble et nous nous poussions l’un l’autre », a déclaré Wilson.

Frontjes a terminé huitième (15:02,7) juste derrière Cole Tupper d’Elgin (15:02,3).

Lane Tech (85 ans) a pris la troisième place dans la course à 25 équipes. Mené par Nitz, Huntley est arrivé quatrième (151). St. Charles North a terminé cinquième (169). Wilhelm Lackner était le meilleur coureur des North Stars ; le senior a terminé 13e (15:48,3).

Course de filles

L’entraîneur des filles de Downers Grove North, Tim McDonald, pensait que le Harvey Braus Invitational serait un bon test pour son équipe. Les chevaux de Troie seraient en compétition avec les deux meilleures équipes de classe 3A, le champion d’État en titre Prospect et le deuxième, York. Six des coureurs des deux équipes se sont classés parmi les 15 premiers lors de la course nationale de l’année dernière.

Mené par Lily Eddington à la troisième place (17:22,8), Downers Grove North a devancé York d’un point, 47-48, pour remporter la course universitaire féminine. Les Troyens ont pris cinq des 15 premières places.

« Nous savions que (Prospect et York) étaient évidemment les deux plus grands instruments de mesure de ces deux dernières années. Ils ont terminé premier et deuxième au cours des deux dernières années dans un ordre différent », a déclaré McDonald. « Nous avions l’impression d’avoir eu une très bonne saison sur piste où beaucoup de nos filles se sont vraiment avancées. Après le début de la course d’aujourd’hui, j’étais au demi-mile en train de faire quelques temps intermédiaires et je pouvais voir que nous y étions. Je pense que nos filles ont fait un excellent travail en accompagnant la course, en dépassant les enfants quand elles le pouvaient.

Katherine Klimek a terminé quatrième (17:23,1)

« J’ai juste essayé de me concentrer sur le fait de rester avec mes coéquipiers aussi longtemps que nous pouvions rester ensemble », a déclaré Klimek. « J’ai aussi essayé de rester concentré pour rester devant la course. »

Klimek a terminé neuvième lors de la course nationale de 2022.

La bataille entre Eddington et Klimek fut cruciale pour la victoire des chevaux de Troie.

« Il y a des choses qui ont aidé », a déclaré McDonald. « Comme Lilly qui repousse Klimek, le meilleur joueur de York, et c’est la différence. Nous les avons battus par un, donc si Klimek avait réussi à le contourner, ils auraient gagné par un.

Veronica Znajda de Prospect a remporté la course avec un temps de 17:14,2. Sa coéquipière Meg Peterson a terminé deuxième (17:19,8). Malgré les deux premières places, les Knights ont terminé troisièmes (57 points).

« J’ai essayé de partir à un bon rythme et de me concentrer sur le dernier kilomètre et de vraiment rentrer chez moi, parce que c’est ce avec quoi j’ai du mal, le dernier kilomètre devient assez difficile », a déclaré Znajda.

Znajda a terminé sixième lors de la course nationale de l’année dernière.

St. Ignatius (147) est arrivé quatrième et Glenbard West a pris la cinquième place (190).

