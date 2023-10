Les garçons de Warren remportent leur victoire contre les Iroquois | Actualités, Sports, Emplois

L’équipe de football masculine de Warren a remporté son troisième match consécutif – tous dans la région 4 – avec sa victoire de 5-1 contre les Iroquois samedi au War Memorial Field.

Warren, deuxième, a affronté les Braves à égalité 1-1 en première mi-temps, mené tôt avant que Finn Ordiway n’égalise le match sur son premier de deux buts.

«Crédit aux Iroquois; ils sont sortis vite et ont joué un bon match », a déclaré l’entraîneur de Warren, Steffen Blair. « J’étais content de la façon dont nos garçons ont rebondi en seconde période. Nous avons reçu un énorme coup de pouce de notre défense. Dakota (Sliter) et Casey (Rich) nous ont beaucoup aidés en possession, et Chase (Sitler) et Alex (Eaton) ont corrigé beaucoup de nos erreurs en défense.

« Quinn (Norris) et Finn ont tous deux réalisé de très bonnes performances » il a dit. « Ils étaient vraiment progressistes et forts avec le ballon. »

Sitler a terminé avec 21 interceptions et la transition rapide de Warren de la défense à l’attaque a conduit à des buts en seconde période d’Ordiway, Jack Chapman, Gavin Rex et Trey Carrington. Norris et Rich ont obtenu des passes décisives pour Warren (9-4-1 au total et 9-2 dans la région).

« Nous nous sommes créé beaucoup de bonnes occasions au cours des derniers matchs, et aujourd’hui nous avons bien fait d’en profiter. » » dit Blair.

Iroquois tombe à 4-6-1 dans la région 4.

Franklin, infligeant aux Dragons les deux défaites régionales, mène la région à 10-1. Les deux équipes se disputent le positionnement en séries éliminatoires du District 10 2A.