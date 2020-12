Ces garçons ne pouvaient pas être plus mignons.

Le mardi 15 décembre Nikki Bella est allée sur Instagram pour partager de nouvelles photos adorables de son fils Matteo Chigvintsev et neveu Buddy Danielson. Dans les images qui viennent de sortir, le fiancé de Nikki Artem Chigvintsev nourri Matteo sous le regard d’un copain heureux.

En réalité, Brie Bella et Daniel Bryan (née Bryan DanielsonLe fils de) était plein de sourire alors que sa tante Nikki le tenait. Pendant ce temps, Matteo était d’humeur totale alors qu’il travaillait calmement sur une bouteille. Ce que nous paierions pour atteindre ce niveau de paix!

Et ne nous lancez pas dans la magnifique chevelure de Matteo. Nous ne pouvons pas croire combien de temps les cheveux de l’enfant de quatre mois sont restés sur cette photo. Si belle!

À propos de la période de liaison des cousins, Nikki a écrit: «C’est la période la plus merveilleuse de l’année».

Comme E! les lecteurs peuvent se rappeler, le Total Bellas Les stars ont révélé leurs grossesses dans une annonce conjointe, car elles devaient être espacées d’une semaine et demie. Nikki et Artem ont accueilli le petit Matteo dans le monde le 31 juillet. Juste un jour plus tard, Buddy, le fils de Brie et Bryan, est arrivé.