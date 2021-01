Mme Brown’s Boys est prête pour un drame plus juridique alors qu’une deuxième star se préparerait à intenter un procès.

Le Daily Star Sunday rapporte que Damien McKiernan se prépare à intenter une action en justice pour des allégations de licenciement abusif, d’intimidation et de discrimination.

McKiernan, qui jouait Rory, a quitté la série à l’automne aux côtés de sa co-vedette Gary Hollywood, qui était son petit ami à l’écran Dino Doyle.

Un initié de l’émission a déclaré à la publication: « Damien a décidé d’intenter une action en justice.

«Il n’a pas l’impression d’avoir été traité équitablement et veut que justice soit faite …

« Damien est dévasté. La décision de le retirer de la série est venue de nulle part.

«Il n’a pas l’impression que c’était juste et on ne lui a pas donné d’explication appropriée.

« Il pense que la façon dont il a été traité est épouvantable, il veut donc agir. »

McKiernan, 54 ans, qui jouait Rory Brown, aurait déposé une plainte officielle auprès des patrons de la BBC après avoir été apparemment exclu de l’émission – qui met en vedette Brendan O’Carroll – en octobre.

Un initié a ajouté au Daily Star: « C’est un cauchemar pour Brendan. Tout l’intérêt est dans ce qui se passe hors écran. »

La nouvelle survient quelques jours seulement après qu’Hollywood ait déclaré qu’il intentait une action en justice contre la BBC.

Il a dit qu’il estimait qu’il n’était pas « payé également » et qu’il a juré qu’il « ne sera pas traité comme ça ».

Hollywood a déclaré au Daily Star: «Je sens que je n’étais pas payé de manière égale et que je ne recevais aucune explication pour mes décisions.







«Quand j’ai essayé de le résoudre, rien n’a été fait. J’ai simplement été ignoré. Mais je ne l’accepterai plus.

«Je ne serai pas traité comme ça. C’est allé trop loin. Ils ne devraient pas faire ça aux gens.

« Je prends une action en justice. Les papiers ont été déposés pour un tribunal et le processus a maintenant commencé. »

Gary a affirmé qu’il n’avait pas été payé autant que les autres sur le plateau de l’émission dérivée All Round To Mrs Brown’s et a allégué qu’il avait été exclu du spécial de Noël 2020 après avoir interrogé les patrons sur la question de l’argent.

