Les garçons de Casa Amor de Love Island révélés dans leur intégralité – avec un footballeur sexy, un PT et un modèle magnifique

Les garçons de Casa Amor ont enfin été révélés – et parmi eux se trouvent un footballeur sexy, un entraîneur musclé et un mannequin en forme.

Ce soir, les filles se sont rendues à la villa Casa Amor, qui a subi son relooking le plus sexy de tous les temps.

Et une fois là-bas, ils ont rencontré les six nouveaux gars qui espèrent voler leur cœur aux garçons de la villa principale.

Voici un aperçu de qui est qui…

Kodie Murphy

TVI

Kodie travaille dans les médias sociaux et a un œil sur Jess[/caption]

Kodie, 20 ans, est un spécialiste du marketing des médias sociaux de Birmingham.

Kodie affirme qu’il veut entrer à Casa Amot car « il n’y a pas autant de pression » que lorsque vous êtes un OG, et se décrit comme « effronté, charismatique, enthousiaste et un peu charmeur ».

Quant à savoir sur qui il a un œil, Sammy ferait mieux de faire attention.

« Jess est mon point faible car j’aime les blondes », admet Kodie. « Leah est une très jolie fille, mais la personnalité de Jess se démarque pour moi. Elle peut donner de bonnes plaisanteries!

Son plan pour la séduire ?

« Je vais y aller et être mon grand, pétillant et effronté », sourit-il. « Je travaille bien sous pression, donc pas de soucis là-bas.

Lac d’Ouzy

TVI

Ouzy est footballeur, tradie et mannequin[/caption]

Ouzy, 28 ans, est originaire d’Edimbourg et a trois métiers : footballeur, tradi et mannequin.

Il est également confiant, affirmant qu’il sera celui qui attrapera une femme à Casa.

Ouzy dit: « Je suis ravie de voir quelles filles sont prêtes à se faire tourner la tête, si quelqu’un pouvait y arriver, ce serait moi. »

Il a un lien avec Ella, ayant travaillé avec elle comme mannequin.

Admettant qu’elle aurait été celle qu’il aurait choisie s’il avait été dans la villa depuis le début, Ouzy explique : « J’ai déjà rencontré Ella lors d’une séance photo sur laquelle nous travaillions tous les deux et aussi lors de soirées à Édimbourg, bien que rien s’est jamais passé entre nous.

Il n’est cependant pas totalement focalisé sur le laser. « Kady m’intéresse aussi, je l’ai regardée dans la série 2 et elle faisait un peu pétard », ajoute-t-il.

Zachary Ashford

TVI

Zachary admet qu’il cherche à « remuer le pot »[/caption]

Agé de 27 ans et originaire de Manchester, Zach travaille dans la vente et promet d’être à Casa Amor pour « remuer la marmite » et « sortir avec une fille que j’aime ».

Prétendant qu’il a le « charme du Nord » de son côté, Zachary recherche la « loyauté », « l’humour » et une fille « axée sur la famille ».

Il ajoute : « Cela apporte beaucoup de grandes qualités à une personne et quelque chose qui me passionne car je viens d’une grande famille. »

Son objectif principal à Casa est Jess parce qu’il « reçoit beaucoup de bonnes vibrations d’elle », mais il appelle également Leah « belle » et affirme que Catherine a « quelque chose en elle ».

Quant à Kady, il dit qu’elle est son « type naturel » et « quelqu’un pour qui j’irais normalement ».

Elom Ahlijah-Wilson

TVI

Elom est entraîneur personnel et masseuse[/caption]

Elom, un Londonien de 22 ans, est masseur et entraîneur personnel.

« Je veux ébouriffer quelques plumes et voir si je peux trouver une connexion forte », taquine-t-il.

« Je ne tourne pas autour du pot, je n’ai pas de filtre. Si je ne t’aime pas, je vais le dire franchement. Je suis confiant. Semble sage, 10/10. Une fois que je me suis fixé un objectif, je l’atteins toujours, toujours. Il n’y a pas eu un moment où je n’y suis pas parvenu. »

Elom ne croit pas non plus qu’aucun des couples existants ne résistera à la tempête.

« Je n’ai pas l’impression qu’aucun d’entre eux soit fort », insiste-t-il. « Je serai sincère avec toi. Toutes leurs têtes peuvent être tournées en même temps.

Lochan Nowacki

TVI

Le premier choix de Lochan est « définitivement Kady »[/caption]

Lochan, 25 ans, est gestionnaire de compte à Windsor.

« Je me sens excité parce que beaucoup de gens dans des relations ne sont pas complètement en sécurité », dit-il en se rendant à Casa Amor. « Je connais aussi le type de personne que je suis, donc j’ai l’impression de pouvoir faire tourner les têtes. »

« Je peux parler à n’importe qui et tenir une conversation. Je suis une personne assez amusante, j’aime me lâcher. Je ne me soucie pas vraiment de ce que les autres pensent de moi tant que je m’amuse et que je suis respectueux.

Son coup de coeur ?

«Mon meilleur est définitivement Kady. Elle semble être une personne très ancrée et a ce côté mature mais vous savez qu’elle peut s’amuser beaucoup. J’aime sa maturité par rapport à certaines autres filles. Elle prend vraiment son temps pour construire des relations et parler aux gens. Et elle est évidemment magnifique !

Benjamin Noël

TVI

Benjamin a sa propre entreprise de fitness et le physique qui va avec[/caption]

Agé de 26 ans, le propriétaire d’une entreprise de fitness de Londres se décrit comme « drôle, chaleureux et je suis fier du respect ».

Il prétend qu’il « s’épanouira naturellement » dans l’autocuiseur qu’est Casa Amor, et a les yeux rivés sur Leah.

« Je ne pense pas qu’elle ait encore rencontré son match, les traits qu’elle a sont ce que je recherche chez une fille », explique-t-il.

« J’aime aussi Kady, elle est vraiment attirante donc je veux savoir si nous nous correspondons en termes de personnalités. Whitney est une autre fille qui m’attire, c’est une fille vraiment cool.

Love Island continue à 21h sur ITV2 et ITVX