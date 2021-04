McGregor s’est rendu hier sur les réseaux sociaux pour promouvoir la nouvelle paire de mitaines blanches Fast.

Mais son rival léger Gaethje, entre autres, a noté qu’ils ressemblaient beaucoup à ceux portés par Trevor Wittman, qui entraîne « The Highlight ».

Pour limiter le nombre de combats de coups d’œil récemment vus, Wittman s’est efforcé de vendre le design à l’UFC tout en chantant ses louanges.

Après qu’un fan se soit demandé si l’UFC voudrait des gants de McGregor et a noté que Wittman ne voulait pas les siens « lié à une organisation », McGregor releva la tête.

« Mais Trevor Wittman n’a jamais combattu le MMA, cependant? » suggéra-t-il. « Vous avez besoin de gars avec une vraie expérience.

« Par exemple, le roi de cette merde: moi. Et f *** d’autres organisations. Je suis avec l’UFC. »

Cela a amené Gaethje à détourner le fil et à sonner: «Vous n’avez pas conçu cela – vous avez simplement mis votre nom sur les créations de quelqu’un d’autre, faites pour le moins cher possible avec de la mousse et des matériaux s ***. Ce sont des ordures et vous le savez. Mais fais ton fromage.

Toujours rapide au coup de poing, McGregor répondit.

« Je vous fume vous et votre entraîneur en même temps dans ces gants de combat brevetés McGregorFast, » il a menacé, car ses fans ont également attaqué Gaethje.

Après avoir dit que Gaethje avait été « Proportionné » par la réponse de McGregor gagner plus ‘aime’ que sa réplique originale, Gaethje a déclaré: « Vous ne savez pas comment tout cela fonctionne, désolé p ******. »

« Qu’est-ce que tu sais putain? » demanda un autre. « Vous êtes frappé à la tête 100 fois par jour. Tu es aussi lent que putain.

Un autre critique a déclaré à Gaethje: «Tais-toi, Justin – tu es tellement ennuyeux et juste blessé [that] Conor a plus de fans et de soutien pour un retour.

« Vous êtes juste amer et froid à propos de la capacité de Conor à concevoir des gants – quelque chose sur lequel vous n’aurez jamais de pouvoir dans le jeu. »