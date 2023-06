Les gants sont enfin enlevés alors que Sunak s’attaque à Johnson sur la liste des honneurs

MAllez, avancez maintenant. Rien à voir ici. C’était en grande partie le sous-texte du discours de Rishi Sunak pour ouvrir la London Tech Week. Au contraire, il parlait simplement de Tech Bro à Tech Bro. C’est l’homme qui a vraiment eu l’IA. Comprendre à la fois ses risques et son potentiel. Restez avec lui. Les conservateurs étaient le parti de l’avenir.

Seulement, il ne fallut pas longtemps avant que le passé ne le rattrape. Il s’est avéré que tout le monde n’était pas aussi intéressé que lui par ce que le Premier ministre avait à dire sur l’IA. Presque inévitablement, la première question est venue sur Boris Johnson et la liste des honneurs de démission. Que s’était-il passé au juste qui avait conduit Johnson à se retirer en tant que député?

Normalement Rish ! est du genre à esquiver la confrontation. Dire quelque chose de fade et de placatoire. Entre-temps, il a dévoilé ses cinq priorités à qui veut l’entendre. Comme s’il croyait que le dire les rendrait vraies. Mais cette fois, Sunak a choisi de rester coincé. Marre que Johnson le sape à distance, Rish! riposté.

Johnson lui avait demandé de faire quelque chose avec la liste des honneurs qui se sentait mal. Cela le mettait mal à l’aise. Il avait voulu qu’il annule la décision du comité des nominations de la Chambre des lords (Holac) qui avait refusé la pairie à huit personnes, dont Nadine Dorries, ou qu’il donne l’assurance que leurs noms pourraient être soumis à nouveau ultérieurement. Mais Sunak avait refusé. Il n’avait pas beaucoup de principes, mais cela franchissait une ligne. Il voulait faire les choses différemment. Une nouvelle politique.

C’était là le premier signe de l’honnêteté, de l’intégrité et de la responsabilité dont nous avons tant entendu parler au cours des huit derniers mois. Il a même attiré quelques applaudissements du public. Le reste du pays en a encore plus marre de Johnson que du Premier ministre. Mais à quel point Rish était éthique ! a été? N’était-il pas possible que lui aussi soit un peu désinvolte avec la vérité ?

Maintenez cette pensée. Oubliez un instant que Sunak et Johnson ont eu une réunion au sujet de son palmarès il y a environ 10 jours. Alors que même si Rish! plus tard a refusé de contourner les règles, il était prêt à avoir une réunion pour parler de la violation des règles. À peine Mr Integrity en action. Rappelez-vous que bien que le n ° 10 ait nié avoir jamais conclu un accord, Johnson était suffisamment confiant pour envoyer un message à Dorries pour lui dire que sa pairie était en cours. Hélas pauvre Nadine ! Tout ce temps et cet argent consacrés à la commande d’un blason. Pas d’hermine pour elle.

Considérez ceci maintenant. Supposons que Sunak dise la vérité. Qu’il n’a fait aucun marché avec Johnson. Qu’il a transmis la liste des honneurs de démission à Holac sans modification et que c’est le comité seul qui a frappé les noms. Dans ce cas, cela ne peut que signifier que Rish! avait été tout à fait à l’aise avec tous les autres noms qui figuraient sur la liste. Pairies pour deux initiés de Downing Street qui avaient à peine terminé leur expérience de travail. Chevaliers pour Jacob Rees-Mogg et Michael Fabricant. Pour des services à quoi exactement ? Nounous et sirops ?

Ceux-ci peuvent rester dans la gorge, mais ne sont peut-être pas pires que certains autres non méritants qui ont figuré dans les listes d’honneurs précédentes. Mais qu’en est-il des autres gongs ? Une commande du ‘Champagne on Ice’ dans le bain pour Martin Reynolds. Le Parti Marty qui a en fait organisé certaines des fêtes illégales à Downing Street.

OBE pour au moins deux membres de l’équipe de communication n ° 10 qui ont carrément menti aux médias lorsqu’ils ont été interrogés à plusieurs reprises sur les rassemblements illégaux. Plus une foule de gongs mineurs pour les amis de Carrie Johnson et d’autres membres de l’équipe de Downing Street qui étaient au courant des fêtes. Jennifer Arcuri doit être dégoûtée d’avoir été négligée. Alors on dirait que ce palmarès est une célébration de l’illégalité. Un deux doigts confiants à nous tous, ventouses qui avons pris la peine d’obéir aux règles. Et devine quoi? Sunak en est ravi. Assez pour qu’il n’ait pas levé le petit doigt pour l’arrêter.

Étrangement, c’est Michael Gove, en tant que porte-parole du gouvernement lors de la tournée médiatique du matin, qui s’était montré le plus conciliant envers Johnson. Alors le Govester est un homme compliqué de nos jours. Il peut à peine se donner la peine de sortir du lit pour lui-même, sans parler de quelqu’un d’autre. Sa crise de la quarantaine est profonde et prolongée et son intérêt pour les activités de son gouvernement est minime. Il attend simplement avec impatience le prochain frisson. La prochaine aventure.

Là encore, peut-être que Gove se sent vraiment ambivalent à propos de Johnson. Il a certainement assez changé d’avis à son sujet. Compagnons d’armes dans le bus de combat Vote Leave. Des ennemis mortels lors de la campagne à la direction des conservateurs qui a suivi. La relation on-off s’est poursuivie depuis, mais lundi, il tenait à ne pas secouer le bateau. La liste des honneurs de démission de Johnson était une affaire privée dans laquelle il était juste que personne ne s’immisce, a-t-il déclaré au programme Today.

Euh, à droite, a déclaré le présentateur de la BBC Mishal Husain. Mais le précédent ne s’applique sûrement pas lorsque vous parlez d’un Premier ministre qui a été contraint de démissionner pour avoir menti au sujet de sa propre infraction aux règles pendant le verrouillage ? Qui a menti au parlement à la commission qui l’a enquêté pour avoir menti au parlement. Johnson à son plus méta. Il aurait certainement été plus logique de prendre position sur n’importe quelle liste d’honneurs jusqu’à ce que le comité ait effectivement soumis son rapport ? Plutôt que d’avoir l’air d’avoir quelque chose à cacher en devançant le comité.

Gove est tombé dans le langage familier de Gove. Toute fausse politesse et fausse modestie. Tout avait été fait pour le mieux. Le précédent était le précédent. Et ne pourrions-nous pas simplement nous concentrer sur toutes les choses que Boris avait bien faites. La guerre en Ukraine et le déploiement du vaccin. Bien que vous n’auriez rien attendu de moins de la part de n’importe quel premier ministre. Pour son apparition sur Good Morning Britain, le Govester a ajouté Getting Brexit Done. Hmm. Nous en serons juge.

Ensuite, il semble que le jeu soit terminé pour Johnson. Nulle part où se cacher. Pas même un frigo. Jake Berry a dit que Boris avait été renvoyé par l’establishment – ​​c’est Sir Jake, le président du parti conservateur : vous n’obtenez pas beaucoup plus d’establishment – ​​mais il s’est arrêté avant d’appeler son chéri à faire son retour. Il y a des amis et des amis. Même Micky Fab est resté silencieux à ce sujet. Sa loyauté sera revendue au plus offrant.

Alors Johnson est laissé en rage contre la mort de la lumière. Il n’ira pas doucement dans la nuit. Il a fait savoir que Sunak l’avait doublé. Mais vraiment personne ne s’en soucie. Il a été exposé comme le charlatan et la fraude qu’il est. Sa démission honore la liste contaminant Sunak et le parti conservateur jusqu’au bout. Donc sur la marque.