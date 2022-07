Les gangsters de la mafia obsédés par TikTok affichent un style de vie flash de voitures et de clubs exaspérant les patrons de la mafia de la vieille garde

Les JEUNES gangsters de la mafia italienne ont troqué leur code du silence contre un spectacle de leur mode de vie décadent sur TikTok.

Les fils des patrons de la mafia utilisent l’application de médias sociaux pour télécharger des vidéos d’eux à l’intérieur de leur dernière supercar, portant des vêtements de marque, faisant la fête et buvant du champagne coûteux.

Mais ils utilisent également l’application pour proclamer des vendettas, se vanter de la violence et faire des alliances avec d’autres clans.

L’un de ces gangsters est Crescenzo Marino, le fils d’un patron de la Camorra, qui compte plus de 43 000 abonnés et près de 900 000 likes sur le service vidéo abrégé.

Ses vidéos montrent Marino conduisant des Ferrari à Paris, posant avec un certain nombre de vélos coûteux et profitant de vacances dans des stations balnéaires à la mode tout en portant des tenues Gucci.

“Pour la première fois, ces gangsters ont trouvé un moyen direct de parler de leur vie”, a déclaré au Times Marcello Ravveduto, professeur d’histoire moderne à l’Université de Salerne et expert en communication mafieuse.

“La Camorra compte les plus jeunes membres des mafias italiennes et ils adorent TikTok car il est si rapide et a moins de règles que les autres plateformes.”

Opérant depuis Naples, la Camorra est le plus ancien et le plus grand syndicat mafieux d’Italie.

“Maintenant qu’il a découvert TikTok, la Camorra veut montrer qu’elle est là-haut avec l’élite glamour”, a déclaré Ravveduto, soulignant à quel point le clan a parcouru depuis l’époque des notes cryptiques.

Les criminels du monde entier sont de fervents utilisateurs de TikTok depuis un certain temps : légèrement en avance sur leurs pairs criminels italiens, les narcos mexicains et les criminels gitans de la capitale italienne règlent de vieux comptes en ligne depuis un certain temps déjà.

Suite au meurtre d’un mafieux lié au clan Carillo-Perfetto prétendument par le clan Calone-Marsicano, un message est apparu sur TikTok dévoilant les noms des tueurs présumés.

Le poste a également mis en garde la police : “Nous vous donnons une semaine pour les arrêter ou nous ferons monter l’enfer contre eux”.

La raillerie en ligne, qui a abouti à un coup de genou par un clan qui était furieux contre les aiguillons d’un autre clan, a également poussé le journal de Naples Il Mattino à faire appel à la police pour supprimer tous les comptes liés aux gangsters.

Dans l’esprit de Ravveduto, l’amour des criminels pour TikTok devrait être utilisé par les autorités.

“Ce qu’il faut maintenant, c’est un meilleur travail d’équipe entre la police et TikTok pour garder un meilleur œil sur ces personnes”, a-t-il déclaré.

Les patrons de la mafia sont également confrontés à la possibilité d’atterrir en prison, car la police consacre plus de temps à passer au peigne fin ces comptes.

C’est ce qui est arrivé à Domenico Palazzato, arrêté en 2014 après avoir publié des photos de lui en train de manger du homard et de chiller sur des bateaux à moteur. Il avait 28 ans.

Ce qui ressort clairement des écoutes téléphoniques de la police, cependant, c’est que les mafiosi plus âgés sont déconcertés par ces démonstrations de richesse et de violence.

Dans l’un de ces enregistrements, Antonio Abbinante, un patron du quartier Scampia de Naples, a imputé la pression policière accrue sur l’organisation à un jeune gangster qui se vantait de sa capacité à tuer des rivaux sur TikTok.

“Je deviens vraiment furieux à ce sujet”, entend-on Abbinate dire dans l’écoute électronique.

“Je vais fendre la tête de celui qui a fait ça.”

On estime que la mafia italienne compte entre 3 500 et 4 000 membres principaux avec 100 clans.

