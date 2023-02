Les gangsters albanais ont “toujours une longueur d’avance” sur le Royaume-Uni et ont trouvé deux NOUVELLES façons d’introduire clandestinement des migrants

Les gangsters ALBANAIS ont “toujours une longueur d’avance” lorsqu’ils font passer clandestinement des personnes vulnérables au Royaume-Uni, a averti un expert.

Les gangs impitoyables “s’adaptent” et ont trouvé de nouvelles façons de déjouer les autorités frontalières et de faire passer les migrants en douce, a révélé l’initié.

Un groupe de personnes considérées comme des migrants s’est enfui d’un bateau pneumatique à la plage de Kingsdown, près de Douvres, dans le Kent, où ils sont arrivés après avoir traversé la Manche Crédit : PA

Gul Wali Jabarkhel, 33 ans et de Cricklewood, a utilisé son salon de coiffure à proximité de Colindale comme façade pour commettre un crime organisé contre l’immigration Crédit : ANC

Rehan Murudkar a été emprisonné pendant deux ans et trois mois dans le cadre de la même opération Crédit : ANC

Cela survient après que le Premier ministre Rishi Sunak s’est engagé à expulser un nombre accru d’immigrants albanais illégaux.

Il a été révélé qu’un tiers des 33 029 migrants qui ont traversé la Manche entre janvier et septembre de l’année dernière étaient albanais.

S’adressant à Piers Morgan cette semaine, le Premier ministre a promis “d’augmenter” le nombre d’illégaux renvoyés par avion.

M. Sunak a déclaré: “Je travaillerai avec les Albanais pour mettre en place un nouvel accord qui signifie que pour les personnes venant illégalement d’Albanie, nous pourrons les renvoyer en toute sécurité en Albanie et cela se produit déjà.

“Nous remettons des migrants illégaux d’Albanie sur des vols et cela augmentera au cours de l’année.”

Ces dernières années, le gouvernement s’est efforcé de cibler les criminels qui contrôlaient les itinéraires de passeurs entre l’Albanie et le Royaume-Uni.

Cependant, un expert des gangs a déclaré au Sun que les patrons du crime derrière le commerce ne seraient probablement pas préoccupés par les paroles fortes de M. Sunak.

Il a déclaré : « Les passeurs sont toujours en avance sur le gouvernement.

“Ils vont changer et s’adapter mais continuer à attirer les gens.”

Il a expliqué comment les gangs faisaient passer clandestinement des Albanais au Royaume-Uni depuis la fin des années 90.

La source a déclaré: “L’utilisation de petits bateaux [across the Channel] est en cours d’élimination maintenant parce que c’est tellement risqué et dangereux. “

‘UNE LONGUEUR D’AVANCE’

Identifiant les deux principales routes empruntées par les gangs, il explique : « Les chefs de gangs recrutent des chauffeurs routiers corrompus en Belgique et en France.

“Ils les soudoient ensuite pour qu’ils transportent des gens dans leur cargaison, littéralement à l’arrière du camion.

“Lorsque le camion arrive au Royaume-Uni, les clandestins sont déposés dans des parkings. Des proches viennent ensuite les récupérer.”

La source a déclaré que les gangs facturent environ 18 000 £ par personne et que la deuxième voie implique l’utilisation de faux documents.

Il a déclaré: “Les gangs ont des Albanais dans l’UE avec la capacité de créer de faux passeports entièrement biométriques.

“Ils peuvent aussi créer de faux permis de conduire.

“Les gangs facturent entre 2 000 et 3 000 £ pour les faux passeports. Une fois que vous en avez un, vous vous rendez à Londres en tant que touriste et vous êtes dedans.”

Il a décrit le commerce comme très lucratif, ajoutant: “C’est une entreprise de plusieurs millions de livres.”

ANNONCES TIK TOK

La source a expliqué comment les gangs avaient adopté les médias sociaux, faisant la publicité de leurs services sur des plateformes telles que TikTok.

Le mois dernier, une poussée des ventes par des passeurs albanais sur la plate-forme a entraîné la plus grande ruée à travers la Manche depuis des mois.

Un jour, en particulier, a vu un énorme 442 arrivées dans dix bateaux.

Une annonce sur Tiktok ricanait : « Ils en expulsent 50 mais nous en enverrons 500.

“Les Albanais entrent en contact.”

Un autre s’est vanté : « Personne ne vous ramènera.

« Je ne resterai qu’une semaine au centre de détention.

“Nous avons un super prix de 4 500 livres sterling.

“Paiement à l’arrivée.”

L’expert a déclaré que les derniers commentaires de M. Sunak sur l’expulsion d’Albanais avaient été largement diffusés dans le pays.

Il a déclaré: “En Albanie, le sentiment est que nous sommes injustement pointés du doigt.

“Nous savons que le problème du trafic de personnes vers le Royaume-Uni implique environ 11 autres pays, comme l’Irak et l’Afghanistan.

“Ce ne sont pas seulement les Albanais qui arrivent illégalement au Royaume-Uni.”

RÉPRIMER

La source a également déclaré au Sun que les passeurs opéraient séparément des gangs albanais qui ont pris le contrôle du trafic de drogue au Royaume-Uni au cours des 20 dernières années.

L’année dernière, la National Crime Agency (NCA) a démantelé un groupe de passeurs albanais lié à un salon de coiffure du nord de Londres.

L’enquête de la NCA a révélé que Gul Wali Jabarkhel, 33 ans, de Cricklewood, utilisait son salon de coiffure à proximité de Colindale comme façade pour commettre un crime organisé contre l’immigration.

Il a été surpris en train de tenter de recruter des chauffeurs de camion pour amener des migrants au Royaume-Uni.

En septembre 2020, Jabarkhel – qui a affirmé avoir des liens avec des criminels albanais à l’étranger – a offert à un chauffeur 2500 £ pour chaque personne.

Il était l’un des quatre Londoniens condamnés pour leur rôle dans l’entreprise criminelle à la suite d’un procès de six semaines à Kingston Crown Court.

Jabarkhel a été emprisonné pendant 10 ans, Baz Mohammed Jabarkhil pendant cinq ans, Rehan Murudkar pendant deux ans et trois mois et Murudkar Rafique pendant trois ans et demi.

S’exprimant après la condamnation de l’enquêteur principal de la NCA, Chris Hill, a déclaré: «Ce groupe cherchait à profiter du mouvement clandestin de migrants vulnérables, motivé par l’argent et plus préoccupé par la détection aux frontières que par les risques pour la vie humaine.

« Jabarkhel et ses associés risquent maintenant d’être derrière les barreaux. Ces peines sont un rappel brutal à toute personne impliquée dans le crime organisé contre l’immigration : vous ferez l’objet d’une enquête approfondie de la part de la NCA et serez traduit devant les tribunaux. »

La NCA a ciblé un groupe de passeurs qui offrait aux camionneurs des milliers de livres pour amener illégalement des personnes au Royaume-Uni depuis la France et la Belgique. Crédit : ANC