Les gangs violents en Haïti pourraient constituer une menace similaire pour les États-Unis que le MS-13, a déclaré le sénateur Cassidy : “Il pourrait y avoir un rythme là-bas”

Des gangs itinérants ont pris le pouvoir dans tout Haïti au cours des 15 derniers mois à la suite de l’assassinat de l’ancien président Jovenel Moïse, bloquant les ports essentiels et terrorisant les citoyens qui ont de plus en plus besoin de fournitures de base comme la nourriture et les médicaments.

L’administration Biden a annoncé cette semaine qu’elle déploiera une assistance en matière de sécurité à la police nationale d’Haïti et imposera des restrictions de visa aux responsables haïtiens impliqués dans des gangs.

Cette décision ne correspond pas à “une force armée spécialisée” que le Premier ministre haïtien Ariel Henry a demandée à la communauté internationale, une action qui, selon le sénateur américain Bill Cassidy, R-La., est nécessaire pour empêcher un exode massif d’Haïti qui pourrait submerger La crise des migrants déjà intenable aux États-Unis.

“Attendez qu’il y ait une famine massive – il va y avoir une vidange massive de cette île, et ils vont traverser le détroit, ils vont passer par le Mexique, ils vont arriver à notre frontière, “, a déclaré le sénateur Cassidy à Fox News Digital.

“Maintenant, nous pouvons soit ignorer cela – et si nous le faisons, nous allons avoir plus d’immigration que nous n’en avons même maintenant, et il y aura la famine, et il y aura des Haïtiens qui se noieront dans le détroit de Floride – ou nous pouvons tenter d’y remédier.”

Les Haïtiens ont déjà fui l’île en nombre record ces derniers mois, car la Garde côtière a interdit plus de 7 100 migrants dans le détroit de Floride, un bond de plus de quatre fois par rapport aux 1 527 Haïtiens qui ont été arrêtés en 2021.

Alors que nombre de ces migrants recherchent sans aucun doute la sécurité et la stabilité, certains membres des gangs violents qui terrorisent actuellement le pays pourraient être emportés dans le flot, établissant des parallèles troublants avec les origines de Mara Salvatrucha, ou MS-13.

Ce gang infâme est né de migrants salvadoriens qui installé à Los Angeles dans les années 1980 après avoir fui la guerre civile de leur pays. Quatre décennies plus tard, MS-13 compte environ 10 000 membres aux États-Unis et des dizaines de milliers d’autres dans le monde.

“L’histoire ne se répète pas, mais elle a certainement un rythme, et vous pensez qu’il pourrait y avoir un rythme là-bas”, a déclaré le sénateur Cassidy.

“En ce moment, les gangs volent des cargaisons de riz, mais une fois qu’il n’y aura plus de cargaisons de riz, il n’y aura plus rien à voler, et ils auront faim aussi, et nous pouvons donc nous attendre à ce qu’ils partent après avoir détruit le pays.”

Environ 200 gangs sont actuellement actifs en Haïti, contrôlant de grandes parties de la capitale de Port-au-Prince et s’emparant d’infrastructures critiques, telles que le principal terminal pétrolier de Varreux.

Un gang, connu sous le nom de 400 Mawozo, a enlevé 16 missionnaires chrétiens il y a près d’un an le 16 octobre 2021, mais ils ont finalement tous échappé à la captivité en décembre.

Le chef du gang des 400 Mawozo, Joly Germine, 29 ans, a été inculpé en mai par le ministère américain de la Justice pour complot en vue de commettre une prise d’otages.

Selon le sénateur Cassidy, répondre à la demande du Premier ministre d’une force internationale de maintien de la paix pourrait être nécessaire pour rétablir l’ordre en Haïti et empêcher un afflux de ces gangs violents aux États-Unis.

“Ce devrait être une force internationale. Idéalement, elle viendrait d’Amérique latine – du Mexique, du Chili et de la Colombie – des pays qui ne sont actuellement pas impliqués au niveau international dans la mesure où nous le sommes, mais qui, espérons-le, sont solidaires d’un voisin de l’hémisphère occidental”, dit le sénateur Cassidy.

“D’abord, vous devez créer une zone de sécurité – point final, fin de l’histoire. Jusqu’à ce qu’il y ait une zone de sécurité, rien d’autre ne fonctionne. C’est vraiment la première étape, et ensuite, vous travaillez à partir de là.”

Un responsable de l’administration Biden a déclaré mercredi aux journalistes qu’il était “prématuré” d’envisager “une présence de sécurité américaine”, mais la situation en Haïti s’aggrave de jour en jour.

Près de la moitié de la population haïtienne, 4,5 millions de personnes, souffre de la faim et 1,3 million de personnes souffrent d’une insécurité alimentaire extrême, selon Theresa Piorr, porte-parole du Programme alimentaire mondial des Nations Unies basé en Haïti.

“En moins d’un an, le prix du panier alimentaire de base a augmenté de plus de moitié. Le prix de l’essence a doublé. L’inflation s’élève à 31 % – la plus élevée de ces dernières années – et on s’attend à ce qu’elle continue d’augmenter”. Piorr a déclaré à Fox News Digital.

“La situation en Haïti aujourd’hui a malheureusement atteint de nouveaux niveaux de désespoir.”