Les gangs haïtiens sont étroitement liés à la société, selon un rapport sur les sanctions de l’ONU

Des gangs armés qui ont transformé Haïti en un chaudron de violence sont devenus tellement intégrés dans la société haïtienne qu’ils dirigent des bureaux de change non officiels, contrôlent les installations médicales et gèrent des fondations sociales pour acheminer l’aide humanitaire, recruter des enfants et même financer des campagnes électorales, selon une nouvelle étude des Nations Unies.

Les dirigeants, qui ont amassé des centaines de milliers de dollars de rançon auprès des victimes kidnappées, ont utilisé leur butin pour profiter de choses plus raffinées telles que des piscines, des bains à remous d’hydromassage et de nouvelles demeures construites au milieu des bidonvilles, ajoute l’étude.

« Les gangs ont capitalisé sur la crise de gouvernance qui a affaibli la capacité de l’État à renforcer son contrôle sur le territoire et les infrastructures, tandis que la violence augmente à la fois dans les espaces politiques et sociaux », indique le rapport très attendu des Nations Unies d’un groupe d’experts sur la situation en Haïti. a déclaré la crise des gangs.

Les détails sont exposés dans le rapport détaillé de 158 pages rédigé par les enquêteurs chargés par le Conseil de sécurité de l’ONU d’aider ses 15 membres à décider qui, dans la société haïtienne, devrait faire l’objet de sanctions, notamment le gel de ses avoirs et l’interdiction de voyager.

Bien que le rapport ne fasse pas de recommandations sur les personnes à sanctionner, le panel cite plusieurs Haïtiens influents, dont l’ancien président Michel Martelly, l’ancien président du Sénat Youri Latortue et le puissant homme d’affaires Reynold Deeb comptent parmi ceux qui ont des liens avec des gangs. L’ancien premier ministre de Martelly, Laurent Lamothe, a été évoqué dans le contexte de corruption et de détournement présumé de près de 2 milliards de dollars de fonds PetroCaribe destiné à des projets de reconstruction après le tremblement de terre de 2010. Malgré le refus de Lamothe de répondre aux experts, le rapport indique que « le panel maintient ses conclusions ».

Bien que le rapport accorde une attention particulière à la crise paralysante actuelle, le panel note que la prolifération des gangs, en particulier dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, est due à de nombreux facteurs, et que le tremblement de terre dévastateur d’Haïti en 2010 a déclenché une « dynamique de déstabilisation » qui a provoqué une reconfiguration géographique et sociale du pays.

Avec le départ des forces de maintien de la paix des Nations Unies en 2017, après 13 ans, les gangs se sont développés et ont occupé le vide laissé par les troupes de l’ONU et les unités de police.

Profitant de la faiblesse du gouvernement et de l’absence des communautés, certains chefs de gangs ont créé des fondations sociales, à la fois pour recruter de nouveaux membres et pour s’attirer les bonnes grâces des communautés dans lesquelles ils se trouvaient, indique l’étude.

« A partir de 2010, les fondations sont devenues des interlocuteurs des hommes politiques dans le cadre des élections, notamment pour l’organisation de manifestations ou de mouvements anti-protestation », précise l’étude. « Ils sont également de plus en plus soutenus par des hommes d’affaires ou des entreprises influents pour protéger leurs activités économiques. »

La personne la plus en vue citée dans le rapport est Martelly, un ancien chanteur de carnaval devenu homme politique qui habite actuellement à Miami. Le panel a déclaré qu’au cours de sa présidence de 2011 à 2016, Martelly « a utilisé des gangs pour étendre son influence dans les quartiers afin de faire avancer son programme politique, contribuant ainsi à un héritage d’insécurité dont les effets se font encore sentir aujourd’hui ».

Martelly a non seulement financé plusieurs gangs et leur a fourni des armes durant son mandat, mais selon plusieurs sources, il a créé un gang en particulier : la Base 257.

« Ce gang est régulièrement impliqué dans des meurtres, des enlèvements, des vols et du trafic de drogue », indique le rapport. « M. Martelly passait également par des intermédiaires, notamment des fondations ou des membres de sa garde proche, pour établir des relations et négocier avec d’autres gangs.

Pour étayer cette affirmation, le comité a souligné que Renel Destina, également connu sous le nom de Ti Lapli, est l’un des actuels chefs de Grand Ravine, un quartier de Port-au-Prince, a déclaré dans une vidéo que l’ancien président a remis à un ancien leader du quartier, un fusil automatique Galil appartenant à la police et un fusil de le même type à un autre chef de gang. Après l’assassinat de l’un des chefs de gang, Ti Lapli a déclaré avoir récupéré l’arme.

La victoire électorale de Martelly, selon le panel, a coïncidé avec l’arrivée de plusieurs nouveaux acteurs économiques sur la scène haïtienne. L’un des acteurs les plus importants est Deeb, le directeur général du groupe Deka, un important importateur de biens de consommation. Le panel a déclaré avoir des preuves que Deeb, déjà parmi 28 ressortissants haïtiens sanctionnés par le gouvernement du Canada avec Martelly et Lamothe, « finance les membres de gangs pour protéger son entreprise et assurer le transport des marchandises qu’il importe ».

« En 2017, M. Deeb a payé un chef de gang pour qu’il puisse exercer ses activités dans l’un des principaux ports », précise le rapport. « Plus récemment, selon plusieurs sources indépendantes, M. Deeb a utilisé des membres de gangs pour faire pression sur certains douaniers du port afin que ses conteneurs ne soient ni inspectés ni interceptés, ce qui lui a permis d’éviter certains droits d’importation. »

Le panel a noté qu’une puissante fédération de gangs, le G9, contrôle la zone autour de l’Autorité portuaire nationale et les routes menant à Deeb et à d’autres grands importateurs. « M. Deeb, comme d’autres grands importateurs, paie les gangs pour que ses marchandises transitent par leur territoire.»

Décrit comme « un profiteur », Deeb faisait partie de ceux qui, selon le rapport, ont contribué à financer le mouvement d’opposition de 2019 contre Président Jovenel Moïse connu comme peyi lok, ou un pays en confinement, qui a paralysé ce qui restait de l’économie fragile d’Haïti. Il a ensuite profité de la forte demande de nourriture pour soudoyer des députés, qui ont ensuite payé des chefs de gangs pour disperser les manifestants afin de débloquer les rues et permettre l’entrée de ses marchandises dans le pays.

Les allégations contre Deeb, selon l’étude, ont été confirmées par des entretiens avec d’anciens responsables du gouvernement de Martelly, des agents des douanes et des dossiers confidentiels fournis par un pays membre au groupe d’étude.

À ce jour, Deeb « continue d’influencer officieusement le choix des douaniers affectés à plusieurs des principaux ports d’entrée », indique l’étude. « Selon certaines sources, M. Deeb avait mis en place des représentants pour l’aider dans ses activités de fraude fiscale : sous-déclarations, faux étiquetages et importation de marchandises de contrebande via différents ports.

Le groupe d’experts de l’ONU a déclaré avoir constaté que certains agents des douanes avaient été impliqués dans des malversations financières et les avoir spécifiquement pointés du doigt. Romel Bell, l’ancien directeur des douanes entre 2018 et 2022. Sanctionné par les États-Unis en décembre pour corruption, Bell « a commis et encouragé l’évasion fiscale et d’autres délits financiers, y compris des transactions bancaires suspectes », selon l’étude.

Le rapport a été rendu public mercredi soir, avant une réunion de jeudi au cours de laquelle les membres du Conseil de sécurité décideront de la manière de procéder. Leurs choix sont de nommer les individus à sanctionner ou d’ajouter des noms à une résolution existante imposant des sanctions en réponse à la violence des gangs et aux enlèvements. La résolution a été approuvée en octobre dernier en réponse à l’escalade des activités criminelles qui s’emparent d’Haïti depuis l’assassinat de Moïse en juillet 2021. L’emprise croissante des gangs a laissé la majeure partie de la capitale, Port-au-Prince, assiégée et a entraîné la mort d’au moins 3 334 personnes depuis janvier, selon l’ONU.

La résolution imposait un gel des avoirs, une interdiction de voyager et un embargo sur les armes à toute personne menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité d’Haïti. Il a désigné comme première cible un ancien policier devenu chef de gang, Jimmy « Barbecue » Chérizier, qui avait mené un blocus de gangs sur le principal terminal pétrolier d’Haïti pour protester contre la décision du gouvernement de réduire les subventions aux carburants. Le blocus a entraîné une pénurie de carburant, de nourriture et d’eau dans un contexte d’épidémie mortelle de choléra. En raison de l’aggravation de la crise humanitaire, le Conseil de sécurité a choisi de mettre Haïti sur une liste noire, marquant la première fois qu’un pays de l’hémisphère occidental était désigné pour faire l’objet de sanctions.

Le panel a noté que Chérizier est toujours à la tête de la « Famille G9 et alliés », qui, selon l’étude, « lance d’importantes attaques sanglantes contre des quartiers sous le contrôle de gangs rivaux, commettant de nombreux meurtres et viols et entraînant des déplacements de population. «

Le panel d’experts a partagé plusieurs photographies de Chérizier publiées sur les réseaux sociaux dans lesquelles il est lourdement armé. Une photo le montre même en train de profiter d’un hydromassage dans un bain à remous chez lui, dans le quartier Delmas de Port-au-Prince.

Le comité a noté que son travail n’est pas terminé. Rassembler des preuves n’a pas été facile dans un pays où le subterfuge est la norme et où la tenue des dossiers est limitée, voire inexistante.

Séparément, Canada et les États-Unis ont également imposé leurs propres sanctions. Ottawa a imposé des sanctions économiques contre 28 citoyens haïtiens, parmi lesquels d’anciens législateurs, hommes d’affaires et chefs de gangs, ainsi que deux anciens présidents et deux anciens premiers ministres. Washington n’a publié que une poignée de sanctions économiques, et s’est plutôt appuyé sur la révocation des visas américains. Jusqu’à présent, il a révoqué les visas de voyage de plus de 50 personnes.

Bien que le rapport du groupe d’experts de l’ONU soit public, les dossiers d’enquête contenant les conclusions du groupe sont scellés et, selon une source, contiennent de nombreux autres noms que ceux cités dans l’étude.

Avant la publication de l’étude, Miroslav Jenča, secrétaire général adjoint de l’ONU, s’est rendu en Haïti du 11 au 14 octobre.

Il a rencontré le Premier ministre haïtien Ariel Henry, le ministre des Affaires étrangères Jean Victor Généus et des représentants d’un large éventail de partis politiques et de la société civile. Il a également rencontré le chef de la Police nationale d’Haïti, Frantz Elbé, pour discuter de la situation. décision plus tôt ce mois-ci de déployer une mission multinationale de soutien à la sécuritédirigé par le Kenya, s’est rendu en Haïti pour aider la police dans ses efforts de lutte contre les gangs violents.