Les gangs et les bailleurs de fonds d’Haïti “devront faire face à plus de conséquences” alors que les législateurs américains poussent à l’action

Les législateurs américains ont annoncé une législation pour punir les élites haïtiennes de connivence avec les gangs.

La nation insulaire fait face à une aggravation de la crise humanitaire.

L’ONU a trouvé des preuves de la faim et des gangs utilisant la violence sexuelle.

Les membres démocrates et républicains du Congrès américain ont annoncé lundi une législation visant à aider Haïti à faire face à une crise humanitaire et sécuritaire qui s’aggrave en punissant les membres des élites politiques qui sont de connivence avec des gangs criminels.

La loi de 2022 sur la transparence de la collusion criminelle en Haïti, introduite à la fois au Sénat et à la Chambre des représentants, obligerait le département d’État américain à enquêter sur les relations entre les gangs et les élites et à fournir des rapports au Congrès.

Il imposerait des sanctions pour les violations des droits de l’homme et des restrictions de visa à la fois aux chefs de gangs haïtiens et à ceux qui soutiennent leurs activités.

Le sénateur Bob Menendez, président démocrate de la commission sénatoriale des relations étrangères, a déclaré dans un communiqué :

Il est temps pour les gangs d’Haïti et leurs bailleurs de fonds et soutiens politiques de faire face à plus de conséquences pour menacer l’avenir d’Haïti et la stabilité de l’hémisphère plus large.

Le blocus d’un important terminal de carburant par des gangs protestant contre un plan de réduction des subventions aux carburants a empêché la distribution de diesel et d’essence en Haïti, interrompant les transports et coupant la capitale du sud producteur de denrées alimentaires.

En conséquence, certains Haïtiens connaissent une faim catastrophique, tandis que les gangs utilisent la violence sexuelle pour semer la peur, a révélé un rapport de l’ONU la semaine dernière.

Samedi, des avions militaires américains et canadiens ont livré des véhicules tactiques et blindés et d’autres fournitures à la police haïtienne pour les aider à combattre les gangs.