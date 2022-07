Les gangs de singes brutaux sont « IMPOSSIBLES » alors que les victimes atteignent 42 ans et que des photos horribles montrent un BÉBÉ mutilé

Une VILLE est terrorisée par un gang de singes sauvages avec plus de 40 personnes couvertes de morsures et d’égratignures dans un déchaînement continu.

Des images d’horreur montrent un bébé mutilé par les créatures folles, les autorités de Yamaguchi, au Japon, étant obligées de se tourner vers des pistolets tranquillisants pour attraper les macaques incontrôlables.

Des singes sauvages terrorisent une ville du Japon Crédit : Getty

Des images montrent des égratignures subies par un bébé qui a été attaqué à Yamaguchi 1 crédit

Au moins 42 adultes et enfants ont subi des blessures et des morsures 1 crédit

Au moins 42 adultes et enfants ont été blessés jusqu’à présent, alors que les singes maniaques poursuivent leur règne de chaos dans la ville alors que les flics intensifient leur chasse.

La police patrouille dans la région depuis la première attaque signalée en juillet, mais n’a encore capturé aucun singe voyou.

Les macaques japonais sont communs dans de grandes parties du pays, mais de telles agressions sont généralement rares.

“Toute la ville de Yamaguchi est entourée de montagnes et il n’est pas rare de voir des singes”, a déclaré à l’AFP un responsable municipal du département de l’agriculture.

“Mais il est rare de voir autant d’attaques en si peu de temps.”

Au moins huit personnes auraient été attaquées au cours du week-end – dont une adolescente après qu’un singe ait traversé une fenêtre moustiquaire.

Au milieu de la folie, un singe a ouvert une moustiquaire et a griffé un petit bébé au début du mois.

La mère du bébé a déclaré à la télévision locale : “J’étais en train de passer l’aspirateur dans le salon et j’ai entendu le son de mon bébé pleurer bruyamment.

“Quand je suis entré pour vérifier, il y avait un singe tirant le bébé sur le sol comme s’il essayait de s’enfuir avec lui.”

Elle a ajouté: “C’est assez effrayant que le singe puisse ouvrir des moustiquaires et entrer dans les maisons.

“J’aimerais qu’il soit pris le plus tôt possible.”

Pour la plupart, les blessures ont jusqu’à présent été bénignes – mais les autorités ont décidé de transformer les pistolets tranquillisants après que les pièges qu’ils ont posés n’ont pas réussi à attraper de singes.

Le responsable a ajouté : “Au départ, seuls des enfants et des femmes ont été attaqués. Récemment, des personnes âgées et des hommes adultes ont également été ciblés”.

Les autorités ne savent toujours pas si les attaques brutales sont l’œuvre de plusieurs singes ou d’un seul primate embêtant.

Les flics ont lancé une chasse urgente à un singe fou dans la ville après avoir blessé 18 personnes au cours d’un déchaînement de dix jours.

La bête a même réussi à se frayer un chemin dans une école primaire le 11 juillet et a écorché l’un des élèves.

Trois jours plus tard, le singe s’est glissé dans une pépinière voisine par la fenêtre des toilettes et a mordu au pied une fillette de quatre ans endormie.

Parmi les autres victimes du déchaînement figuraient deux femmes âgées.

L’une d’elles a été agressée alors qu’elle étendait sa lessive sur son balcon.

RAMPAGE DE SINGE

Et tôt le 17 juillet, le singe dérangé ouvrit une autre moustiquaire et lança une attaque contre une fillette de quatre ans.

Le lendemain, le primate a mordu les pieds d’une femme après avoir déchiré la moustiquaire de son balcon.

On estime qu’il y a plus de 100 000 macaques japonais sauvages – et ils sont parfois connus pour entrer dans les villes et les villes.

En 2013, la ville de Hyuga à Miyazaki aurait versé une indemnité de 120 £ à 18 victimes après qu’un macaque se soit livré à un saccage sauvage similaire.

Et un propriétaire dont la propriété a été endommagée lors de la chasse au singe aurait également reçu 1 800 £.

Cela survient après qu’une troupe de singes tueurs a jeté à mort un bébé de quatre mois après l’avoir arraché à sa mère.

Papa Nirdesh Upadhyay, 25 ans, était sur son toit-terrasse de trois étages avec sa femme et son fils chez eux à Bareilly, en Inde, lorsque les animaux ont pris le tot.

Malgré leurs efforts pour les chasser, les animaux ont entouré le trio terrifié et ont continué à les narguer.

Nirdesh a fait une offre désespérée pour la liberté et a couru vers les escaliers avec son fils de quatre mois – mais il a glissé entre ses mains.

Le père a alors immédiatement essayé de ramener son nouveau-né dans la sécurité de ses bras sous le regard horrifié de sa mère.

Mais l’un des singes les a devancés – et a lancé sans pitié le tot du toit à trois étages.

Le petit garçon est décédé tragiquement, selon des informations.