Les gangs compliquent les efforts d’Haïti pour se remettre d’un assassinat

L’épicentre de la récente violence des gangs est Martissant, une communauté du sud de Port-au-Prince dont la route principale relie la capitale au sud d’Haïti. La peur des conducteurs d’être pris entre deux feux ou pire a presque paralysé les relations commerciales entre les deux régions, faisant grimper les prix, retardant le transport de nourriture et de carburant et forçant les organisations internationales à annuler des programmes comprenant la distribution d’argent à plus de 30 000 personnes, selon à un rapport du 1er juillet du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU.