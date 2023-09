Les gammes Verizon Galaxy Watch 4 et Watch 5 bénéficient de la mise à jour Big One UI 5

Samsung expédie désormais la mise à jour One UI 5 (alias Wear OS 4) à la fois sur la Galaxy Watch 4 et Montre Galaxy 5 gammes de modèles cellulaires. Il s’agit de la même mise à jour qui a frappé les modèles Bluetooth/WiFi plus tôt ce mois-ci.

À l’intérieur, la mise à jour One UI 5 comprend de nouveaux cadrans de montre, IHRN (notifications de rythme cardiaque irrégulier), un accès rapide au contrôleur de la caméra, Find My Phone, la fonction SOS, et bien plus encore. Consultez les numéros de version mis à jour ci-dessous.

Numéros de version du logiciel mis à jour

Montre Galaxy 4 40 mm : R865USQU1HWH3 44 mm : R875USQU1HWH3

Galaxy Watch 4 Classique 42 mm : R885USQU1HWH3 46 mm : R895USQU1HWH3

Montre Galaxy 5 40mm : R905USQU1BWH3 44 mm : R915USQU1BWH3

Montre Galaxy 5 Pro

Si vous remarquez autre chose qui pourrait être nouveau, faites-le-nous savoir. Profitez du logiciel de montre mis à jour.

// Verizon