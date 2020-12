Les habitants du Pays de Galles ont été « fortement conseillés » de ne pas passer Noël avec des membres de leur famille avec lesquels ils ne vivent pas après une augmentation des infections de 65% en trois semaines.

Le Premier ministre du Pays de Galles, Mark Drakeford, a déclaré que la situation dans le pays était « incroyablement grave », les principaux conseillers scientifiques ayant mis en garde contre la socialisation pendant la période des fêtes.

Le gouvernement décentralisé devra peut-être adopter des règles plus strictes avant Noël si les cas ne sont pas bientôt sous contrôle, ont-ils déclaré, et le NHS devra réfléchir sérieusement à la nécessité d’arrêter certains services pour faire de la place aux patients de Covid-19. .

Le Pays de Galles fera partie de l’assouplissement prévu par le Royaume-Uni de la distanciation sociale entre le 23 et le 27 décembre, ce qui permettra aux ménages de se rencontrer dans des bulles.

Mais les scientifiques du Groupe consultatif technique (TAG) du gouvernement gallois ont lancé un avertissement sévère selon lequel il est « susceptible d’entraîner une augmentation des décès et des hospitalisations après Noël ».

Son rapport le plus récent indique que « pré-isoler » – en évitant les autres avec lesquels ils ne vivent pas pendant la période d’incubation de 10 jours du virus – « serait probablement un moyen efficace de réduire votre risque d’infecter d’autres personnes ».

« Si les gens peuvent éviter de voir d’autres personnes pendant la période de Noël, peut-être reporter les célébrations à plus tard l’année prochaine ou se réunir à distance, alors c’est fortement conseillé », ajoute-t-il.

Les données officielles montrent que le taux d’infection au Pays de Galles est passé de 181 pour 100000 le 16 novembre à près de 300 le 3 décembre.

En plus des familles avec enfants, TAG affirme que les personnes occupant des emplois publics où elles interagissent souvent avec d’autres personnes – y compris les travailleurs d’usine et de soins et les enseignants – pourraient réduire le risque de transmission de la maladie par pré-isolement.

Pendant ce temps, le médecin-chef du Pays de Galles a déclaré que le meilleur cadeau que les gens puissent offrir à leur famille était un « Noël sans coronavirus ».

Le Dr Frank Atherton a déclaré lors d’une conférence de presse à Cardiff que les gens ne devraient pas se mêler à des personnes extérieures à leur foyer d’ici Noël.

« Nous savons que le virus se propage très facilement d’une personne à l’autre, donc pour le réduire, nous devons tous travailler pour réduire le nombre de personnes avec lesquelles nous sommes en contact d’ici Noël, c’est une période vraiment critique », a déclaré le Dr Dit Atherton.

«Mon message à ce sujet est vraiment très simple – il est de ne pas mélanger avec des personnes en dehors de votre foyer entre maintenant et Noël.

«Tout ce qui conduit à un mélange accru de personnes augmente le risque, alors ne mélangez pas si vous pouvez l’éviter.

Le Dr Atherton a révélé qu’il avait annulé son intention de se rendre en Irlande du Nord pour voir les membres de sa famille pendant la période des fêtes.

« À la lumière de notre situation au Pays de Galles, nous devons tous réfléchir à ce que nous devrions et pourrions faire à Noël, nous devons tous réfléchir à nos plans et peut-être repenser nos plans », a déclaré le Dr Frank Atherton.

«Je fais certainement cela. J’avais l’intention à Noël de me rendre en Irlande du Nord pour rendre visite à des parents.

« Je ne vais pas faire cela maintenant parce que je pense que la meilleure chose pour assurer la sécurité des gens, pour assurer la sécurité de ma famille, est de ne pas le faire.

«J’avais l’intention de rendre visite à certains de mes enfants qui vivent en Angleterre, mais j’ai décidé de ne pas le faire. C’est juste un Noël et je suis prêt à faire ce sacrifice pour assurer la sécurité de ma famille.

«Ce que j’ai décidé, c’est que la meilleure façon de gérer ma famille et moi-même ce Noël est de rester à la maison, de passer un petit Noël tranquille avec ma propre famille.

Le Dr Atherton a déclaré qu’il n’irait pas dans les pubs, restaurants, magasins ou foires de Noël avant la période des fêtes pour éviter le risque d’attraper le Covid-19.

Le CMO a averti que de nouvelles mesures pourraient être introduites au Pays de Galles dans les semaines à venir pour maîtriser l’épidémie.

« Nous risquons d’entrer dans la période de Noël avec des tarifs bien plus élevés que ce que nous avions prévu ou espéré », a-t-il ajouté.

«Les ministres réfléchissent à ce que d’autres choses pourraient être possibles à l’approche de Noël, qui doivent être prises en compte.

« Nous devons également penser à la période de Noël pour gérer notre risque pour le réduire le plus possible pendant ces cinq jours de Noël, puis au-delà de Noël, je ne sais tout simplement pas où nous serons.

« Nous devrons voir où se trouve la transmission du virus, quels sont les taux, à quoi ressemble la situation hospitalière, mais il se peut que nous devions réfléchir à de nouvelles restrictions au-delà de Noël. »

Il a affirmé que le NHS au Pays de Galles devrait « réfléchir sérieusement » à la mise au rebut des chirurgies prévues au cours de l’hiver en raison des pressions sur les lits de soins intensifs.

«Bien que nous ayons 77 patients atteints de coronavirus dans des lits de soins intensifs, nous avons beaucoup de patients non coronavirus», a déclaré le Dr Frank Atherton.

« Au Pays de Galles, nous avons adopté l’approche d’essayer de maintenir nos services non essentiels dans le NHS en mouvement, de les maintenir actifs, et cela entraîne des pressions.

« En fait, la plupart des personnes dans des lits de soins intensifs au Pays de Galles ne souffrent pas de coronavirus, elles sont là pour d’autres raisons.

« Il se peut que nous arrivions au point que nous devrons peut-être changer cette politique de fourniture, en étant en mesure de fournir des services non essentiels au Pays de Galles. C’est ce que nous avons fait lors du verrouillage, le verrouillage initial, en février, mars.

«Nous n’avons pas atteint ce point, nous espérons ne pas l’atteindre, nous voulons maintenir les services non essentiels en mouvement si nous le pouvons. Mais c’est peut-être quelque chose auquel nous devons réfléchir sérieusement.

Le Dr Atherton a déclaré qu’il y avait un processus clair d’entraide au Pays de Galles, où un conseil local de la santé pouvait fournir un soutien à un autre, mais a déclaré que la situation était « périlleuse ».

«Nous devons réduire la transmission communautaire du coronavirus, nous devons en quelque sorte réduire cela», a déclaré le Dr Atherton.