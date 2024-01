Les galeries mondiales reviennent sur une scène londonienne en expansion

L’avant-première du Condo a également été une opportunité pour le concessionnaire de Londres Émaline pour montrer un nouveau et deuxième espace dans l’un des bâtiments les plus anciens du quartier de Shoreditch. Datant du début du XVIIIe siècle, le bâtiment, appelé Clerk’s House, abrite aujourd’hui une élégante galerie peinte en blanc présentant des œuvres d’Alvaro Barrington, Matias Faldbakken et d’autres artistes de l’écurie internationale d’Emalin.

En dehors du programme de Condo, d’autres galeries londoniennes montraient des signes de croissance. Jeudi dernier, le concessionnaire Niru Ratnam a ouvert un nouvel espace de 2 000 pieds carrés dans le quartier de Fitzrovia avec une exposition de peintures de figures contorsionnées de l’artiste britannique Emma Cousin.

“C’est un risque d’ouvrir une plus grande galerie dans un meilleur emplacement”, a déclaré Ratnam, qui occupait auparavant une petite galerie à l’étage près de Carnaby Street, “mais vous faites une plus grande déclaration et cela permet à nos artistes de faire des expositions plus ambitieuses.”

“C’est aussi un risque de rester immobile dans un climat difficile”, a ajouté Ratnam. “Vous pouvez simplement disparaître.”