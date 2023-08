Les Galeries des Offices en Italie vandalisées avec des graffitis sur les colonnes extérieures, le directeur réclame des sanctions sévères

Le directeur des Galeries des Offices de Florence a appelé mercredi à des sanctions sévères contre les vandales qui ont peint des graffitis sur les colonnes extérieures du couloir Varsari reliant le célèbre musée aux jardins de Boboli.

Les dirigeants politiques et culturels ont condamné ces graffitis, les derniers d’un été d’actes de vandalisme très médiatisés visant des monuments italiens, notamment le Colisée de Rome et la galerie Vittorio Emmanuele II de Milan.

La police italienne examinait une vidéo pour identifier les responsables des graffitis du couloir Vasari, apparus pendant la nuit du côté du fleuve Arno, sur près d’un demi-mile de long.

LA GALERIE DES MUSEES MONTRE LES TRÉSORS SAUVÉS DES SÉISMES DE L’ANNÉE DERNIÈRE

« Il ne s’agit évidemment pas d’un caprice d’ivrogne, mais d’un acte prémédité », a déclaré le directeur des Offices, Eike Schmidt, dans un communiqué. Il a appelé à des sanctions sévères contre les responsables, précisant qu’aux Etats-Unis, de tels cas pourraient entraîner une peine de prison de cinq ans. .

« Assez de punitions symboliques et de circonstances atténuantes imaginatives. Nous avons besoin de la rigueur de la loi », a déclaré Schmidt.

D’ANCIENS SQUELETTES DÉTERMINÉS À LA MARCHÉ DES MARCHES DE FLORENCE

Plus tôt cet été, une vidéo d’un touriste gravant ses initiales et celles de sa petite amie dans le Colisée a indigné les Italiens, et plus tôt ce mois-ci, des vandales ont grimpé au sommet de la galerie Vittorio Emmanuele II à Milan et ont peint à la bombe une arche faisant face à la cathédrale du Duomo.

Le maire de Florence, Dario Nardella, a promis une enquête approfondie pour identifier les responsables de « l’acte honteux de vandalisme » dans le couloir de Varsari.

Le ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano, a déclaré que les vandales « doivent comprendre que même une petite égratignure sera désormais poursuivie ».

La passerelle aérienne conçue par Giorgio Vasari a été commandée par le duc Cosme de Médicis en 1565 pour permettre aux grands-ducs de se déplacer en toute sécurité du palais Pitti au siège du gouvernement, le Palazzo Vecchio.