Et si, en passant entre deux photos d’influenceurs passionnés, vous pouviez découvrir certains des talents les plus prometteurs de la scène artistique suédoise?

C’est le défi que le photographe Gustav Almestål et le directeur créatif Hedvig Myhrman ont lancé avec SYLA. Cette initiative digitale consiste en une série d’enchères publiques organisées directement sur Instagram pour toucher un public plus large et moins conventionnel.

Les amateurs d’art peuvent découvrir et enchérir sur Instagram des œuvres de Yngvild Saeter, Truls Mårtensson, Dina Isæus-Berlin, Kim Björnson, Frida Lundén Mörck et Simon Klenell sur Instagram jusqu’en février de l’année prochaine. Ces pièces uniques couvrent les domaines de la sculpture céramique, de la peinture, de l’aquarelle et de la création textile.

Malgré la grande diversité des matériaux, les enchères traitent de thèmes complémentaires liés au patrimoine culturel ou au changement climatique. Par exemple, les travaux de Linnéa Gad se concentrent sur les changements géologiques visant à nous encourager à respecter nos ressources naturelles. Ces créations seront mises aux enchères du 18 au 21 janvier sur le compte Instagram de SYLA («Soutenez votre artiste local»).

Pour participer à ce nouveau type d’enchères, les acheteurs potentiels peuvent consulter les œuvres disponibles sur le site de SYLA. S’ils souhaitent enchérir, ils peuvent soumettre leur offre en euros immédiatement sur Instagram. Une heure avant la fin des enchères, les collectionneurs intéressés rejoindront un fil de discussion lancé sur le réseau social par SYLA. Ils ont jusqu’à 21 heures GMT pour enchérir. L’enchère la plus élevée remporte la vente aux enchères et sera annoncée à 21 heures. Notez que tous les bénéfices de cette vente iront entièrement aux artistes car SYLA travaille bénévolement sur cette initiative.

« SYLA est un groupe de pigistes enthousiastes qui veulent remettre en question et déterminer si le monde de l’art est prêt pour un nouveau changement numérique? Nous voulons donner à plus de gens la possibilité de devenir acheteur d’art dans le confort de leur maison. Et le mythe selon lequel l’art en ligne n’est que des impressions standardisées, A déclaré l’initiateur Gustav Almestål dans un communiqué de presse.

Alors que de plus en plus d’artistes utilisent Instagram pour rencontrer de nouveaux acheteurs potentiels, le réseau social a du mal à devenir une plateforme artistique respectée. Il se peut que la vente et l’achat en ligne n’aient pas encore pris l’habitude des collectionneurs. Par exemple, un rapport récent d’Arts Economics et Crozier Fine Arts a révélé qu’en dépit de la pandémie, seuls 11% des collectionneurs d’art à New York avaient effectué une transaction en ligne au cours des 12 derniers mois.