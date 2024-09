Les galeries d’art de Berlin sont plus importantes que jamais

Art

Louisa Elderton

Mais la combinaison unique de la culture des clubs, des arts visuels et de la performance à Berlin a été impactée au cours des 10 derniers mois, la crise en Israël et en Palestine créant un climat tendu dans les arts et la culture de la ville, et poussant de nombreux artistes à avoir le sentiment que leur liberté d’expression est bafouée. Parallèlement aux annulations de spectacles, aux manifestations et aux démissions, Strike Germany a appelé les travailleurs culturels internationaux à faire grève dans les institutions culturelles allemandes. Culture d’éveil (« culture de la mémoire ») et autres Raison d’État Si la raison d’État lie directement l’existence de la nation à l’État d’Israël, ces préoccupations influencent non seulement la politique étrangère mais aussi le financement des arts : l’année dernière, le ministre de la Culture de Berlin a proposé d’exiger des artistes qui reçoivent des fonds publics qu’ils adhèrent à la définition spécifique de l’antisémitisme de l’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance). Bien que cette proposition ait été rapidement abandonnée, certains signes montrent que les responsables politiques ont l’intention de continuer à travailler sur une législation similaire.

Dans ce contexte, l’intérêt des galeries commerciales internationales est plus marqué, car elles pensent clairement que Berlin a encore quelque chose à offrir. L’un de ces grands acteurs est la galerie Pace, qui a ouvert un bureau dans la ville en 2023 et participe cette semaine à Suite Berlin, une exposition collaborative aux côtés d’autres poids lourds internationaux comme Mariane Ibrahim, Mendes Wood DM et Thaddaeus Ropac. Par ailleurs, Fotografiska, un musée à but lucratif, a également récemment inauguré un espace à Berlin dans le bâtiment de six étages qui était autrefois le cœur d’une scène artistique et culturelle alternative, squatté par l’initiative artistique Tacheles de 1990 jusqu’à leur expulsion en 2012. « C’est fini le punk et place à Prada », a noté mon collègue. Frise Et c’est peut-être dans cette direction que se dirige la scène dans son ensemble : de jeunes collectionneurs aisés qui s’appuient sur le cool berlinois de la vieille école et espèrent qu’après la fête, il y aura peut-être encore un après.