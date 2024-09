Les galeries d’art canadiennes vont explorer de nouvelles idées à partir de leurs propres coffres

Ouvrir cette photo dans la galerie : Le mois de septembre sera le dernier mois pour découvrir Rogue Planet aux galeries d’Oakville, du duo Hedda Roman. L’installation fermera ses portes le 28 septembre.Galeries Jimmy Limit/Oakville

Si la vie vous donne des citrons, faites de nécessité vertu et cousez un sac en soie à partir d’une oreille de cochon. La COVID et les considérations climatiques ont remis en question la sagesse de faire voler des caisses d’œuvres d’art coûteuses à travers le monde – ou de les transporter par camion à travers le continent. Au lieu de compter sur des expositions itinérantes internationales ou des prêts de grande valeur, de nombreux musées d’art canadiens s’affairent à faire de la limonade avec leurs collections permanentes, en trouvant de nouvelles expositions et de nouvelles idées directement dans leurs propres coffres.

La Galerie d’art de l’Alberta est le chef de file en la matière, avec une programmation du 100e anniversaire entièrement axée sur les œuvres d’artistes albertains provenant de la collection permanente. Les conservateurs montent une série d’expositions vaguement liées par des thèmes du temps, les trois premières étant actuellement présentées à la galerie d’Edmonton.

Acte 1 : De la Terre à l’éternité (jusqu’au 3 novembre) examine la façon dont les artistes locaux sont passés du paysage à l’abstraction, deux spécialités albertaines. Allant de la célébration à la dénonciation, Acte 2 : Du paysage à l’utilisation du sol (jusqu’au 19 janvier) se concentre sur l’utilisation que font les Albertains de la nature. Entre-temps, A Lasting Legacy (jusqu’au 5 janvier) est une offre plus classique, un regard sur le don de 90 peintures canadiennes de la Fondation Ernest E. Poole en 1975, qui constitue le cœur de la collection historique de la galerie.

À la Winnipeg Art Gallery, l’approche est révisionniste : les conservateurs examinent la collection permanente pour révéler comment la catégorisation peut signifier la colonisation dans les œuvres d’art qui représentent la flore locale. Intitulée Backyard Florilegium, l’exposition adopte une approche provocatrice d’une catégorie apparemment anodine – les paysages et l’art floral. Avec des prêts de l’Université du Manitoba et du Musée de Saint-Boniface, elle combine l’art botanique classique avec des œuvres d’artistes autochtones et non autochtones, et se poursuit jusqu’au printemps 2025.

La Collection McMichael d’art canadien possède une suite de 54 illustrations que l’artiste Clarence Gagnon a peintes pour l’édition de 1933 du roman classique québécois Marie Chapdelaine. Ce sont des charmeurs délicats qui ne peuvent être exposés que tous les quelques années en raison de problèmes de conservation et qui seront sortis du stockage du 23 novembre au 26 janvier.

À contre-courant de la tendance à rester à la maison, le McMichael a également multiplié les tournées de ses expositions à travers l’Amérique du Nord. Early Days: Indigenous Art from the McMichael vient de terminer une tournée aux États-Unis et se déplace maintenant au Musée national des beaux-arts de Québec, du 17 octobre au 21 avril.

Le Musée des beaux-arts du Canada possède une impressionnante collection de gravures et de dessins historiques datant du XVe au XXe siècle, mais on ne la voit pas souvent : ces œuvres fragiles ne peuvent pas être exposées longtemps à la lumière. Feuilles cueillies : découvertes de la chambre forte des dessins présente des œuvres de Gustav Klimt, Théodore Géricault et Élisabeth Louise Vigée Le Brun, entre autres, et se déroule du 6 décembre au 13 avril.

Ouvrir cette photo dans la galerie : Les créateurs de Rogue Planet, les artistes allemands Hedda Schattanik et Roman Szczesny, entraînent l’IA à créer un mélange fantastique et parfois grotesque d’images numériques fixes et animées.Galeries Jimmy Limit/Oakville

L’automne est chargé sur la scène de l’art contemporain, avec en tête la troisième édition de la Biennale de Toronto. Intitulée Precarious Joys (Joies précaires) pour couvrir un éventail de thèmes politiques et sociaux, l’édition 2024 comportera un nouveau pôle sur la rue Lisgar, dans le quartier de Queen Street West, ainsi que 10 autres lieux. Recherchez des liens intéressants entre les artistes locaux et internationaux. Du 21 septembre au 1er décembre.

Parmi les nouvelles commandes de la Biennale figurent des œuvres de Charles Campbell, un Canadien d’origine jamaïcaine vivant à Victoria. Pour une exposition à la Power Plant at Harbourfront, il a créé ce qui promet d’être la plus grande œuvre d’art de la Biennale : Combien de couleurs a la mer est une installation multimédia évoquant l’océan Atlantique et les âmes qui y ont péri lors du passage médian de la traite négrière.

La programmation d’automne de Power Plant comprend également un premier spectacle canadien pour l’artiste suédois Lap-See Lam. Palais flottant de la mer est un film sur l’exotisation de la chinorie et d’autres thèmes de la diaspora cantonaise tourné dans les ruines d’un véritable restaurant flottant. Du 21 septembre au 2 mars.

L’exposition personnelle majeure de Camille Turner à la galerie Justina Barnicke de l’Université de Toronto examine également les liens canadiens avec la traite négrière atlantique à travers des films et des installations. Du 4 septembre au 22 mars.

Le Musée d’art contemporain de Toronto a déjà inauguré ses expositions d’automne. Au rez-de-chaussée, on trouve des œuvres récemment commandées à Michael Nicoll Yahgulanaas, artiste vancouvérois qui a inventé le genre manga Haida, créant des bandes dessinées de style japonais qui mettent en scène des histoires et des images de la côte nord-ouest. À l’étage, l’artiste vénézuélien-américain Alex Da Corte réutilise des images de la culture pop, notamment la Panthère rose, M. Rogers et Robin des Bois, pour créer un effet surréaliste dans une série de 57 courts métrages. Tishan Hsu, un artiste new-yorkais ayant une formation en informatique, s’intéresse à la relation entre le numérique et nos corps, en enveloppant des parties du bâtiment du MOCA dans un papier peint en vinyle sur écran. Jusqu’au 26 janvier.

Il y a également beaucoup d’activité à travers le pays.

Paola Pivi, une artiste italienne qui vit à Hawaï, a décoré les murs de chaussures flambant neuves, a placé des masques de dessins animés sur une Statue de la Liberté et a créé des ours polaires dansants grandeur nature avec des manteaux de plumes aux couleurs vives. Pour une exposition intitulée Come Check It Out au Contemporary Calgary, l’artiste créera cinq nouveaux ours de fabrication canadienne en utilisant des plumes de dinde. Leur fourrure joyeuse et leurs postures acrobatiques sont censées témoigner de la résilience de l’espèce face au changement climatique. Du 3 octobre au 2 mars.

L’exposition de la Remai Modern consacrée à l’œuvre de l’artiste française Laure Prouvost est présentée à la Fondation Phi à Montréal où elle l’adaptera à un nouvel espace, réparti sur sept galeries. L’artiste se spécialise dans les assemblages surréalistes et souvent désordonnés d’objets organiques, artisanaux et trouvés. Cette fois, elle célèbre ses ancêtres et ses ancêtres intellectuels. Du 1er novembre au 9 mars.

Et ce mois-ci, c’est la dernière chance de voir Rogue Planet, du duo Hedda Roman, aux galeries d’Oakville, qui fermera ses portes le 28 septembre. Hedda Schattanik et Roman Szczesny sont des artistes allemands profondément engagés dans l’intelligence artificielle, qu’ils entraînent à créer un mélange luxuriant, fantastique et parfois grotesque d’images numériques fixes et animées. Certaines sont montées comme des peintures sur le mur, d’autres jouent sur des écrans insérés dans des tentures en textile. L’imagerie, les visages en constante évolution et les corps hybrides, les riffs sur la sculpture et l’architecture classiques, les paysages luxuriants et les conflagrations perpétuelles, soulèvent des questions profondes sur l’identité et l’art à l’ère de l’intelligence artificielle.