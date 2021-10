Les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 devraient atteindre 1 million de ventes en Corée du Sud cette semaine

Un peu plus d’un mois après leur sortie, les pliables de troisième génération de Samsung – le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3 – sont en passe d’atteindre des ventes de 1 million d’unités combinées dans leur pays d’origine, la Corée du Sud. Cela devrait arriver d’ici la fin de la semaine, selon des responsables des télécommunications, rapportentYonhap.

Il s’agit d’un rythme impressionnant, similaire à celui des séries Galaxy Note 10 et Galaxy S8, qui ont été parmi les smartphones les plus rapides jamais vendus pour atteindre 1 million de ventes en Corée.

Des deux, le Z Flip3 est l’unité la plus populaire, dépassant le Z Fold3 dans un rapport de 2 pour 1. Pas surprenant, peut-être, étant donné qu’il s’agit du modèle le plus abordable des deux. Cela fait également du Z Flip3 le pliable le plus vendu en Corée du Sud à ce jour.

Il se vend si bien qu’il a peut-être causé par inadvertance la disparition du Galaxy S21 FE, ce qui aurait mis à rude épreuve l’offre déjà limitée du chipset Snapdragon 888.

Quoi qu’il en soit, le succès du Z Fold3 et du Z Flip3 n’était pas inattendu – le duo a dépassé les séries Galaxy S21 et Note20 en termes de précommandes en Corée avec un total de 920 000 unités précommandées. Parmi ceux-ci, 270 000 ont été activés le premier jour de la période de pré-activation, établissant un nouveau record pour les appareils Galaxy.

