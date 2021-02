La gamme Note était normalement lancée vers septembre / octobre, donc nous pensions généralement que c’était à ce moment-là que nous nous attendions à ce que les nouveaux pliables arrivent. Si l’on en croit une rumeur, Samsung envisage peut-être de lancer ses nouveaux téléphones pliables, les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3, en juillet de cette année – des mois plus tôt que le Z Fold2, arrivé en septembre dernier.

Nous devrons peut-être attendre 5 mois pour voir Flip 3 et Fold 3. – Univers de glace (@UniverseIce) 4 février 2021

Si Samsung est en train de passer à sa stratégie de sortie et à son produit phare H1 (le S21 seires) déjà sorti en janvier, alors ce nouveau calendrier a du sens. Si l’entreprise doit échelonner deux versions majeures du calendrier par an, elles peuvent être espacées de six mois. Cela signifie que de nouveaux pliables seraient attendus six mois après la gamme Galaxy S21 en juillet.

Il est encore trop tôt pour dire si cette rumeur est vraie. Peut-être que la société est sur la bonne voie pour sortir des produits pliables en juillet, mais on ne sait jamais si elle se heurtera à une sorte de retard de fabrication. Qui sait, peut-être que Samsung a tout compris avec des appareils pliables pour la troisième itération. Après tout, il a déjà fait l’objet d’un rappel majeur avec le Galaxy Fold de première génération.

Le Galaxy Z Fold3 devrait changer la composition UTG (Ultra Thin Glass) de la deuxième génération de produits pliables et pourrait revenir au plastique. Selon les rumeurs, l’écran du Fold3 mesure 7,55 pouces sur son écran interne avec un écran de couverture de 6,21 pouces. Une autre rumeur disait que le Galaxy Z Fold3 pourrait avoir le même prix que le Z Fold2 lors de son lancement: 2000 $. Un rendu supposé du Z Fold3 semble que des parties du S21 Ultra ont été mélangées avec un facteur de forme pliable et un S Pen. Nous n’avons pas encore vu Samsung proposer un appareil pliable prenant en charge le S Pen. Les modèles précédents ont des écrans trop délicats et qui se marquent facilement.





Rendu présumé du Samsung Galaxy Z Fold3

Pour le Z Flip3, l’écran intérieur peut atteindre 6,7 pouces de diagonale et il est supposé avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On s’attend également à ce que l’écran de couverture du Z Flip3 se développe à partir du Z Flip original. On dit également qu’il y aura un modèle Z Flip3 moins cher, peut-être alimenté par un chipset de milieu de gamme.

Via Twitter