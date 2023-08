Les Galaxy Tab S9 FE et S9 FE+ répertoriés sur le site hongrois de Samsung

Les différentes variantes des Samsung Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Tab S9 FE+ sont répertoriées sur le site hongrois de Samsung. Le Samsung Galaxy Tab S9 FE est disponible en 8/128 Go et 12/256 Go et en menthe, lavande, gris/graphite et argent, ainsi qu’en version Wi-Fi uniquement (SM-X510) ou en Wi-Fi + 5G ( SM-X516B).

La Galaxy Tab S9 FE+ est également disponible en 8/128 Go ou 12/256 Go, dans les quatre mêmes couleurs, et soit avec Wi-Fi uniquement (SM-X610) soit avec 5G (SM-X616B).

À ce stade, il n’est pas impossible que les tablettes FE deviennent officielles avant le Galaxy S23 FE.

En termes de spécifications, le Galaxy Tab S9 FE devrait avoir un écran de 10,9 pouces et une seule caméra arrière, tandis que le Tab S9 FE + pourrait contenir un écran de 12,4 pouces et une double caméra à l’arrière.

Les deux utiliseront une puce Exynos 1380, prendront en charge un S Pen (qui se fixe à l’arrière pour charger), ainsi qu’une charge de 45 W.

