Le Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G verrouillé sur le réseau AT&T, T-Mobile et Verizon a déjà reçu la mise à jour stable One UI 3.0 basée sur Android 11, et maintenant c’est le Note20 Ultra 5G verrouillé sur le réseau de Sprint qui a un avant-goût de la dernière personnalisation de Samsung Peau Android.

Le vanilla Note20 5G sur le réseau de Sprint reçoit également Android 11 avec One UI 3.0. Les nouvelles versions des modèles Note20 et Ultra standard portent respectivement les numéros de version N981USQU1CTL2 et N986USQU1CTL2.

La mise à jour One UI 3.0 est en cours de déploiement et devrait atteindre toutes les unités dans quelques semaines. Mais si vous ne pouvez pas attendre qu’une notification de mise à jour apparaisse sur votre appareil, vous pouvez essayer de vérifier la mise à jour manuellement en vous dirigeant vers le Réglages > Mise à jour logicielle menu sur votre téléphone.

