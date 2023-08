Les Galaxy Buds2 Pro font évoluer les capacités audio LE, apportant une nouvelle Auracast à Samsung Smart TV – Samsung Global Newsroom

Samsung étend les capacités de LE Audio, notamment un enregistrement audio plus immersif sur les smartphones, des expériences sonores plus claires sur les PC et le partage désormais du son sur les téléviseurs avec davantage de personnes.

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui de nouvelles mises à jour logicielles pour les Galaxy Buds2 Pro et les téléviseurs intelligents Samsung,1 remodeler les expériences audio sur encore plus d’appareils connectés. Les nouvelles mises à jour étendent les capacités de LE Audio aux téléviseurs Samsung dotés de la technologie audio de diffusion Auracast, permettant une transmission audio riche et complexe vers les appareils Bluetooth à proximité.

LE Audio, une norme audio Bluetooth avancée, élargit le spectre des expériences audio pour offrir un son plus complexe et plus riche qui va au-delà d’une musique de meilleure qualité, mais permet également aux utilisateurs de partager le son avec d’autres comme ils l’expérimentent personnellement. En tant que pionnier des technologies innovantes, Samsung a exploité les nouvelles fonctionnalités basées sur LE Audio qui améliorent encore davantage les expériences sonores, notamment l’enregistrement audio à 360°, permettant aux utilisateurs de smartphones Galaxy de capturer le son en vidéo précisément tel qu’ils l’entendent, sans avoir besoin d’équipement professionnel. De plus, certains appareils Galaxy Book32 offrent une expérience d’écoute cristalline avec une latence améliorée – parfaite pour les jeux immersifs et la consommation multimédia.

Et maintenant, avec la technologie audio de diffusion Auracast pour les Galaxy Buds2 Pro et les Samsung 2023 Neo QLED 8K et 2023 MICRO LED, déployée via des mises à jour logicielles à partir de septembre,3 Samsung améliore et étend à nouveau les expériences connectées au-delà des appareils mobiles vers les appareils électroménagers. Avec Auracast, les utilisateurs peuvent transformer leur appareil en une station de radio partagée capable de diffuser sur des appareils connectés. Tirant parti du nouveau LE Audio, il permet aux utilisateurs de connecter plusieurs ensembles de Buds à un téléviseur4 alors que les utilisateurs ne pouvaient auparavant connecter qu’un maximum de deux appareils. Auracast ouvre une variété de cas d’utilisation potentiels et de possibilités pour d’autres applications sur appareils – de l’écoute augmentée ou assistée dans un théâtre ou une salle de conférence pour ceux qui veulent mieux entendre, au partage d’une liste de lecture depuis votre smartphone lors d’une course avec des amis, voire même à plusieurs -prise en charge linguistique sans dispositifs de traduction en envoyant différentes interprétations linguistiques via différents canaux.

« En tant qu’innovateur dans une large gamme d’appareils électroniques — des smartphones aux appareils portables, et des téléviseurs aux appareils électroménagers — Chez Samsung, nous sommes dans une position unique pour capitaliser sur la fourniture d’expériences plus fluides et plus étendues », a déclaré Junho Park, vice-président et chef de l’équipe de planification des produits de l’écosystème Galaxy, MX Business chez Samsung Electronics. « LE Audio est un exemple parfait qui montre notre engagement en faveur des expériences connectées sur l’ensemble de notre bibliothèque d’appareils, et la manière dont Samsung introduit de nouvelles capacités et technologies qui les rassemblent toutes. »

La nouvelle fonctionnalité Auracast n’est qu’un exemple de la manière dont Samsung connecte des appareils et des services et offre de nouvelles expériences aux utilisateurs. Restez à l’écoute pour d’autres annonces passionnantes sur les expériences connectées de Samsung qui seront partagées lors de l’événement IFA de cette année, qui se tiendra du 1er au 5 septembre à Berlin.

1 Disponible sur 2023 Neo QLED 8K et 2023 MICRO LED lancés en 2023.

2 Pris en charge sur Galaxy Book3 Ultra, Book3 Pro, Book3 Pro 360 et Book3 360.

3 Nécessite des mises à jour logicielles sur les Galaxy Buds2 Pro et un téléviseur Samsung couplé. La disponibilité peut varier selon le marché et le modèle.

4 Le nombre d’utilisateurs de Galaxy Buds2 Pro auxquels peuvent se connecter peut varier en fonction des circonstances environnantes telles que la distance et les obstacles.