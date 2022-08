Les Galaxy Buds 2 Pro de Samsung offrent un son amélioré, mais uniquement pour les téléphones Galaxy

Que ce passe-t-il Les Galaxy Buds 2 Pro à 230 $ de Samsung sont dotés de l’audio 360° de la société et d’un son de qualité supérieure, à condition qu’ils soient associés à un téléphone Galaxy compatible. Pourquoi est-ce important Les écouteurs Galaxy haut de gamme de Samsung incluent des fonctionnalités qui rivalisent avec les Pixel Buds Pro et les AirPods Pro, mais les rivalisent également en verrouillant des fonctionnalités exclusives dans son écosystème d’appareils. Et après Les nouveaux écouteurs sans fil de Samsung font leurs débuts aux côtés du Galaxy Z Fold 4, du Z Flip 4 et de la gamme Galaxy Watch 5, qui sortiront tous plus tard en août.

Samsung a présenté de nouveaux écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 Pro lors de son mois d’août Événement déballéaux côtés de la Galaxy Z Fold 4, Retournement Z 4 et le Montre Galaxy 5 ligne. Ils coûtent 230 $ (219 £, 349 AU $) et seront expédiés le 26 août.

Comme le précédent Galaxy Buds Pro, Samsung explique comment les écouteurs sans fil prennent en charge ce qu’il appelle l’audio 360, ce qui devrait permettre une expérience de son surround. Mais pour en profiter, les Galaxy Buds 2 Pro doivent être connectés à un téléphone Galaxy pris en charge avec au moins Android 8.0 et la superposition One UI 4.1 de Samsung.

Les Galaxy Buds 2 Pro prennent également en charge l’audio hi-fi 24 bits, mais cette fonctionnalité nécessite également un téléphone Galaxy doté de One UI 4.0 ou supérieur de Samsung.

Outre ces améliorations réservées à Galaxy, les écouteurs sans fil disposent d’une suppression active du bruit et d’une batterie d’une durée de 20 heures avec suppression du bruit activée. Sans suppression du bruit, Samsung affirme que les bourgeons peuvent s’étendre jusqu’à 30 heures entre les charges.

Les Galaxy Buds 2 Pro ont un niveau de résistance à l’eau IPX7 pour l’eau et la sueur, ce qui les rend parfaits pour la salle de sport ou un jour de pluie, et ils sont disponibles en trois couleurs : Bora violet, blanc et graphite.



La ligne Galaxy Buds a souvent des designs inventifs (je cherche toujours une suite à la forme de haricot Galaxy Buds en direct), mais c’est dommage que cela continue la tendance de l’industrie d’exiger un téléphone correspondant pour la meilleure qualité sonore. le nouveau de Google Pixel Buds Pro nécessitent également un téléphone Pixel pour son son spatial, et Apple est assez connu pour inclure toutes sortes d’avantages pour AirPods utilisateurs lorsqu’ils sont associés aux appareils Apple.