Les Galaxy Buds 2 Pro de Samsung apportent un son à 360°

Les nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme de Samsung sont officiels sous le nom de Galaxy Buds 2 Pro.

Ces nouveaux Buds 2 Pro sont des bourgeons équipés d’ANC avec “360 Audio” pour vous offrir un son qui vous entoure, un ajustement plus sûr et confortable grâce à un nouveau design (15% plus petit) et une prise en charge Hi-Fi pour des sons “plus riches”. que jamais. Samsung les considère définitivement comme une paire d’écouteurs de «qualité professionnelle» qui devrait s’intégrer facilement dans votre écosystème Samsung.

En ce qui concerne les spécifications, les Galaxy Buds 2 Pro ont fourni 5 heures de lecture avec suppression active du bruit (ANC) activée ou 8 heures avec ANC désactivé. Grâce à la charge via le boîtier inclus, ces chiffres pourraient passer respectivement à 20 heures et 30 heures. Samsung a ajouté Bluetooth 5.3 avec commutation automatique entre les appareils, 3 micros, une configuration woofer + tweeter à 2 voies, une résistance à l’eau IPX7, une qualité sonore Hi-Fi 24 bits et un mode de conversation intelligent et une voix HD pour les appels.

Les Galaxy Buds 2 Pro sont disponibles en Bora Purple, White et Graphite. Ils sont disponibles en précommande aujourd’hui et lancés le 26 août, comme tout ce que Samsung a annoncé à Unpacked. Les Buds 2 Pro coûtent 229 $.