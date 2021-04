La nouvelle série Samsung Galaxy A permet à chacun de découvrir une technologie impressionnante à un prix qui répond à ses besoins

Samsung Electronics a dévoilé aujourd’hui les Samsung Galaxy A52, A52 5G et A72, rendant l’innovation puissante accessible à tous. La dernière série Samsung Galaxy A vous permet de communiquer et de vous exprimer avec un appareil photo impressionnant, de vous immerger dans une expérience visuelle claire avec un écran à défilement fluide et de profiter d’une plus grande tranquillité d’esprit grâce aux fonctionnalités innovantes de la fondation Galaxy, notamment la résistance à l’eau et une batterie longue durée. . La série Galaxy A élargira également votre expérience mobile en offrant un accès à l’écosystème Galaxy plus large d’appareils connectés, tels que les Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag et Galaxy Tab.1

«Samsung s’efforce de donner aux consommateurs ce qu’ils veulent et ce dont ils ont le plus besoin. C’est pourquoi nous avons décidé de démocratiser les innovations Galaxy pour tout le monde avec la vision de la série Galaxy A », a déclaré le Dr TM Roh, président et responsable des communications mobiles chez Samsung Electronics. «Les Galaxy A52, A52 5G et A72 incarnent la philosophie de la marque Galaxy avec des innovations, des services et des fonctionnalités de pointe à un prix accessible.»

Créez, communiquez et exprimez-vous avec un appareil photo génial

Samsung a placé la barre haute pour la qualité de l’appareil photo, et les Galaxy A52, A52 5G et A72 ne sont pas différents. En mettant à disposition des innovations d’appareils photo passionnantes pour la nouvelle série Galaxy A, vous pouvez profiter de photos et de vidéos plus amusantes et polyvalentes.

Expérience de caméra polyvalente – Prenez des photos et des vidéos vives et nettes en toute simplicité grâce à une caméra quadruple polyvalente avec une haute résolution de 64MP. Transformez instantanément vos moments préférés de vidéos 4K en images haute résolution 8MP avec Capture vidéo 4K . Optimiseur de scène utilise l’IA pour prendre des photos avec des paramètres optimaux pour 30 catégories d’images et d’arrière-plans tels que la nourriture, les paysages et les animaux domestiques.

Stable de jour comme de nuit – Que ce soit pour filmer la dernière tendance dance ou capturer un nouveau truc de skateboard, OIS (stabilisation optique de l’image) garantit des images et des vidéos nettes et stables. Plus besoin de rater un moment important à cause du faible éclairage. Mode nuit utilise le traitement multi-images, ce qui donne une image lumineuse et nette même dans l’obscurité.

Amusant capture de contenu – Ajoutez du style et une touche unique au contenu en utilisant Emoji AR et Mon filtre. De plus, vous pouvez désormais appliquer des objectifs AR de Snapchat avec Mode amusant2 lors de la capture de contenu depuis l’application de caméra native.

Voir et être vu avec un écran impressionnant et un design raffiné

Samsung améliore les expériences et le style avec un écran vif et un design sophistiqué pour s’adapter et refléter votre vie.

Plus lumineux et plus lisse – Profitez de votre émission préférée sur l’écran Super AMOLED bien-aimé de Samsung. Désormais, avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz sur le Galaxy A52 5G et de 90 Hz sur les Galaxy A52 et A72, l’expérience de défilement est encore plus fluide. Continuez à regarder et à faire défiler les publications sur les réseaux sociaux même à l’extérieur grâce à une luminance accrue de 800 nits.

Expérience visuelle confortable – L’écran est également certifié « Eye Care », 3 et ajuste automatiquement la température de couleur de l’écran en fonction des modèles d’utilisation du smartphone pour réduire la fatigue oculaire avec «Eye Comfort Shield». 4

Design raffiné – La nouvelle série Galaxy A présente un design rafraîchi qui est simple mais utile avec un design aux bords doux et un boîtier de caméra minimal.

Développez vos expériences grâce à la puissance de l’impressionnant écosystème Galaxy

La nouvelle expérience de la série Galaxy A est renforcée par les connexions transparentes et les nouvelles opportunités offertes par l’écosystème Samsung Galaxy.

Restez organisé et connecté – SmartThings se connecte à et contrôle des milliers d’appareils dans un environnement domestique intelligent directement à partir de la série Galaxy A, y compris les appareils portables, les tablettes, les PC et les téléviseurs. Aditionellement, Trouver SmartThings localise vos appareils couplés avec des instructions plus intuitives et détaillées, et Galaxy SmartTag 5 Le localisateur Bluetooth peut trouver des appareils ou des effets personnels non connectés en le connectant à ce qui compte le plus. Vous pouvez ainsi connecter et contrôler des milliers d’appareils de votre série Galaxy A.

Profitez de la musique ensemble sans tracas – Que vous participiez à un entraînement commun à la maison ou que vous regardiez le dernier podcast avec des amis, connectez-vous et écoutez de la musique ensemble . Partage de musique synchronise simplement un téléphone avec l’appareil d’un ami pour partager de la musique sans couplage d’enceintes. Associez également les téléphones à deux ensembles d’appareils Galaxy Buds et écoutez avec Bourgeons ensemble .

Connectez-vous et partagez facilement – Partage rapide vous permet d’envoyer facilement des photos et des vidéos sans limitation de taille aux appareils Galaxy à proximité afin que vous puissiez obtenir une approbation rapide avant de publier un selfie de groupe. Avec Partage privé,6 vous pouvez changer d’avis avec qui partager ou révoquer les photos et les vidéos même après les avoir partagées en un seul clic.

Attendez-en plus et obtenez-en plus avec Awesome Galaxy Foundation

La nouvelle série Galaxy A est livrée avec les essentiels Galaxy que tous les utilisateurs de Galaxy méritent d’avoir.

Tranquillité d’esprit – Prenez des risques et soyez en désordre sans souci car les Galaxy A52, A52 5G et A72 sont résistants à l’eau et à la poussière 7 avec un IP67 En ajoutant Samsung Care + , 8 vous pouvez planifier les imprévus avec une assistance immédiate et une couverture garantie pour les dommages, les pannes, le vol et la perte. Protégez les choses qui comptent avec les Samsung Knox 9 —Le système de sécurité de niveau défense de Samsung qui protège les informations et les données personnelles en temps réel.

Batterie de deux jours – Capturez, créez et consommez sans ralentir avec une grande capacité de batterie qui dure deux jours dix avec la capacité de batterie de 4 500 mAh de l’A52 et de 5 000 mAh de l’A72. 11

5G hyper rapide – La vie évolue rapidement et les téléphones doivent suivre le rythme. Avec sa puissance, ses vitesses ultra-rapides et ses performances élevées, le Galaxy A52 5G offre une connectivité 5G 12 accessible.

Profitez des essentiels premium – Les Galaxy A52, A52 5G et A72 sont équipés des essentiels Galaxy, notamment haut-parleurs stéréo et mémoire externe jusqu’à 1 To . 13 Améliorez l’expérience des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos pour un paysage sonore riche rempli de profondeur et de détails. En outre, le redessiné Une interface utilisateur 3 14 permet des expériences plus intuitives et des interactions cohérentes en augmentant la vitesse, en réduisant les distractions et en mettant en évidence les informations importantes.

Soutenir la durabilité – Samsung évalue régulièrement les produits, les emballages et les opérations pour découvrir de nouvelles façons d’améliorer nos efforts pour promouvoir la durabilité. Les Galaxy A52, A52 5G et A72 utilisent de la pâte à papier et du papier pour minimiser l’espace inutilisé et l’utilisation de matériaux pour l’emballage. 15

Mises à jour de logiciel – Samsung vise toujours à fournir aux utilisateurs de Galaxy un système d’exploitation mobile à jour, qui est maintenant étendu à la série A. Les Galaxy A52, A52 5G et A72 prendront en charge les mises à niveau logicielles pendant trois générations et les mises à jour de sécurité régulières pendant au moins quatre ans.16

Disponibilité

La nouvelle série Galaxy A sera disponible en Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black et Awesome White17 Pour plus d’informations sur les Samsung Galaxy A52, A52 5G et A72, visitez news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com ou alors www.samsung.com/galaxy.

Spécifications du produit

1 Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag et Galaxy Tab vendus séparément.

2 La disponibilité peut varier selon les marchés et les transporteurs.

3 SGS, le leader mondial de la certification, a décerné à l’écran de la série Galaxy A la certification Eye Care en raison de sa capacité à réduire la lumière bleue. Cette certification se trouve sur www.sgs.com.

4 Eye Comfort Shield est «désactivé» par défaut et doit être activé dans les paramètres.

5 Galaxy SmartTag vendu séparément.

6 Le partage privé permet un partage plus sécurisé avec la technologie de cryptage basée sur la blockchain et fonctionne entre les smartphones Galaxy dotés d’Android P ou d’une version ultérieure. Téléchargement de l’application requis pour envoyer / recevoir le lien de partage privé. Après le partage, les expéditeurs peuvent révoquer les fichiers des destinataires.

7 Les Galaxy A72 et Galaxy A52 sont classés IP67. Basé sur des conditions d’essai pour une immersion dans jusqu’à 1 mètre d’eau douce pendant 30 minutes maximum. Déconseillé pour la plage, l’utilisation de la piscine et l’eau savonneuse. Si vous renversez des liquides contenant du sucre sur le téléphone, veuillez rincer l’appareil dans de l’eau propre et stagnante tout en cliquant sur les touches. Sûr contre la basse pression d’eau seulement. Une pression d’eau élevée telle que l’eau courante du robinet ou la douche peut endommager l’appareil.

8 Samsung Care + est disponible dans 34 pays. La couverture peut varier selon le pays et des franchises peuvent s’appliquer. Pour plus d’informations, visitez https://www.samsung.com/samsung-care-plus/

9 La disponibilité varie selon l’appareil.

dix Estimation par rapport au profil d’utilisation d’un utilisateur moyen / typique Évaluation indépendante par Strategy Analytics entre 2021.01.20-01.31 au Royaume-Uni avec les versions préliminaires de SM-A725, SM-A525, SM-A526, SM-A325, SM-A326 sous réglage par défaut utilisant les réseaux LTE et 5G Sub6 (NON testé sous le réseau 5G mmWave). L’autonomie réelle de la batterie varie en fonction de l’environnement réseau, des fonctionnalités et des applications utilisées, de la fréquence des appels et des messages, du nombre de recharges et de nombreux autres facteurs.

11 Les Galaxy A52 LTE et A52 5G ont une batterie de 4500 mAh et le Galaxy A72 a une batterie de 5000 mAh.

12 La disponibilité du réseau 5G et la vitesse réelle peuvent varier en fonction du pays, du fournisseur de réseau et de l’environnement de l’utilisateur.

13 Carte SD vendue séparément.

14 Une interface utilisateur 3.1

15 Ces matériaux sont certifiés PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification), SFI (Sustainable Forestry Initiative) et FSC (Forest Stewardship Council)

16 Après la sortie initiale du téléphone. La disponibilité des mises à jour de sécurité peut varier selon l’appareil et le marché. Les listes de modèles de mise à jour de sécurité sont sujettes à modification et seront revues périodiquement. Pour plus de détails, reportez-vous à la section «Mises à jour de sécurité» de Samsung Mobile https://security.samsungmobile.com/workScope.smsb

17 Les couleurs disponibles peuvent varier selon les pays.