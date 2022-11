Les gains républicains au Congrès feraient pression sur Biden sur l’Ukraine et l’Iran

Le plus inquiétant pour l’administration Biden est la perspective que les républicains pourraient ralentir le torrent d’argent et d’armes vers l’Ukraine qui a commencé avant l’invasion de la Russie en février. Le représentant Kevin McCarthy de Californie, le chef de la minorité, a déclaré le mois dernier qu’une Chambre dirigée par les républicains ne serait pas disposée à approuver une aide « chèque en blanc » pour l’Ukraine.

Le Congrès a plus de poids sur les affaires intérieures que sur la politique étrangère, grâce aux larges pouvoirs du président en tant que commandant en chef. Mais les démocrates se préparent à un environnement de sécurité nationale beaucoup plus compliqué – et, craignent-ils, plus politisé – si les républicains contrôlent les calendriers législatifs, les présidences de commissions et le pouvoir de dépenser.

WASHINGTON – Une prise de contrôle républicaine de la Chambre ou du Sénat lors des élections de mi-mandat la semaine prochaine pourrait compliquer les efforts de l’administration Biden pour défendre l’Ukraine, ralentir la confirmation des principaux ambassadeurs américains et conduire à des interrogatoires publics de responsables impliqués dans le retrait américain d’Afghanistan la dernière an.

Le Congrès a approuvé 60 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine depuis le début de la guerre, sans conditions explicites. Mais certains républicains, encouragés par d’éminents conservateurs comme l’animateur de Fox News Tucker Carlson, remettent de plus en plus en question le prix de l’aide américaine au pays.

La politique étrangère pourrait être plus compliquée pour l’administration Biden si les républicains gagnaient la Chambre, le Sénat ou les deux.

De nombreux conservateurs, cependant, doutent que le commentaire de M. McCarthy et ceux de certains candidats républicains signifient que la Chambre dirigée par les républicains limitera le soutien américain.

Danielle Pletka, chercheuse principale à l’American Enterprise Institute et ancienne membre du personnel de la politique étrangère du Sénat républicain, a qualifié les propos de M. McCarthy de “déclaration complètement vide et flatteuse” et a déclaré qu’elle ne s’inquiétait pas de l’engagement du parti à défendre l’Ukraine.

Accord sur les céréales : La Russie a rejoint un accord autorisant l’expédition de céréales ukrainiennes par la mer Noire, l’un des rares domaines de coopération pendant la guerre, atténuant l’incertitude sur le sort d’un accord considéré comme crucial pour prévenir la famine dans d’autres parties du monde.

Rhétorique nucléaire : Alors que le président Vladimir V. Poutine fait des menaces publiques et que les généraux russes tiennent des discussions privées, les responsables américains disent qu’ils ne croient pas que Moscou ait décidé de faire exploser un engin nucléaire tactique en Ukraine, mais les inquiétudes augmentent.

Tourner les tables : Avec de puissantes armes occidentales et des drones artisanaux mortels, l’Ukraine a maintenant un avantage d’artillerie dans le sud, où une bataille pour la ville de Kherson semble imminente. Le travail des équipes de reconnaissance pénétrant les lignes ennemies s’est également avéré essentiel pour briser l’emprise de la Russie sur le territoire.

Réfugiés: La guerre a fait monter en flèche le nombre d’Ukrainiens cherchant refuge en Europe, poussant les demandeurs d’asile d’autres conflits au bout du fil.

“Je pense que ce n’était qu’un pied dans l’eau de cette division croissante au sein du Parti républicain entre l’aile traditionaliste et internationaliste et l’aile populiste et orban du parti », a déclaré Mme Pletka, faisant référence au Premier ministre hongrois Viktor Orban, un homme fort qui est devenu un héros pour de nombreux partisans conservateurs de l’ancien président Donald J. Trump.

Le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell du Kentucky, a implicitement réprimandé M. McCarthy en disant le mois dernier que les États-Unis devraient faire encore plus pour soutenir Kyiv. Mais plusieurs champions républicains du Sénat d’Ukraine prennent leur retraite à l’issue de ce Congrès : Rob Portman de l’Ohio, Richard Burr de la Caroline du Nord et Ben Sasse du Nebraska.