Les gains militaires de l’Ukraine pourraient aggraver les problèmes économiques de la Russie

Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion des chefs d’États membres de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) lors d’un sommet à Samarcande, en Ouzbékistan, le 16 septembre 2022. Ministère des Affaires étrangères d’Ouzbékistan | via Reuters

La contre-offensive de l’Ukraine, qui a permis de reprendre de vastes étendues de territoire occupé par la Russie, pourrait aggraver les problèmes économiques de la Russie, alors que les sanctions internationales continuent de marteler sa fortune. L’armée ukrainienne a connu un succès retentissant ces dernières semaines, reprenant le territoire occupé par la Russie dans le nord-est et le sud du pays. Aujourd’hui, Kyiv espère libérer le Louhansk dans la région orientale du Donbass, une zone clé où se trouve l’une des deux “républiques” autoproclamées pro-russes. Holger Schmieding, économiste en chef chez Berenberg, a déclaré que les récents gains militaires ukrainiens pourraient frapper durement l’économie russe. “Encore plus qu’auparavant, l’économie russe semble sur le point de sombrer dans une récession qui s’aggrave progressivement”, a déclaré Schmieding dans une note la semaine dernière. “Les coûts croissants d’une guerre qui ne va pas bien pour [Russian President Vladimir] Poutine, les coûts de la répression de la dissidence intérieure et l’impact lent mais pernicieux des sanctions feront probablement chuter l’économie russe plus rapidement que l’Union soviétique ne s’est effondrée il y a environ 30 ans.”

Des soldats ukrainiens montent à bord d’un véhicule blindé à Novostepanivka, dans la région de Kharkiv, le 19 septembre 2022. Yasuyoshi Chiba | AFP | Getty Images

Il a souligné que la principale monnaie d’échange de la Russie face aux sanctions internationales imposées par l’Occident – ​​son influence sur le marché de l’énergie, en particulier en Europe – était également en déclin. “Bien que Poutine ait fermé le gazoduc Nord Stream 1 le 31 août, l’UE continue de remplir ses installations de stockage de gaz à un rythme légèrement plus lent mais toujours satisfaisant”, a-t-il noté, ajoutant que même l’Allemagne – qui était particulièrement exposée aux approvisionnements russes – pourrait même se rapprocher de son objectif de stockage de 95 % avant l’hiver.

Problèmes énergétiques

L’abandon rapide de l’énergie russe par l’Europe est particulièrement douloureux pour le Kremlin : le secteur de l’énergie représente environ un tiers du PIB russe, la moitié de toutes les recettes fiscales et 60 % des exportations, selon l’Economist Intelligence Unit. Les revenus de l’énergie sont tombés à leur plus bas niveau en plus d’un an en août, et c’était avant Moscou a coupé les flux de gaz vers l’Europe dans l’espoir de forcer les dirigeants européens à lever les sanctions. Le Kremlin a depuis été contraint de vendre du pétrole à l’Asie avec des rabais considérables. La baisse des exportations d’énergie signifie que l’excédent budgétaire du pays a été fortement épuisé. “La Russie sait qu’elle n’a plus de levier dans sa guerre énergétique contre l’Europe. D’ici deux ou trois ans, l’UE se sera débarrassée de sa dépendance au gaz russe”, a déclaré à CNBC la directrice des prévisions mondiales de l’EIU, Agathe Demarais. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles la Russie a choisi de couper les flux de gaz vers l’Europe maintenant, a-t-elle suggéré, le Kremlin étant conscient que cette menace pourrait avoir beaucoup moins de poids dans quelques années.

Chute du PIB

L’EIU prévoit une contraction du PIB russe de 6,2% cette année et de 4,1% l’année prochaine, ce que Demarais a qualifié d'”énorme, selon les normes historiques et internationales”. “La Russie n’a pas connu de récession lorsqu’elle a été placée pour la première fois sous sanctions occidentales en 2014. L’Iran, qui a été entièrement coupé de Swift en 2012 (ce qui n’est pas encore arrivé à la Russie), n’a connu qu’une récession d’environ 4 % dans cette période. année », a-t-elle déclaré. Les statistiques sont rares sur l’état réel de l’économie russe, le Kremlin gardant ses cartes relativement près de sa poitrine. Cependant, Bloomberg a rapporté plus tôt ce mois-cicitant un document interne, que les responsables russes craignent un ralentissement économique beaucoup plus profond et plus persistant que ne le suggèrent leurs affirmations publiques. Poutine a affirmé à plusieurs reprises que l’économie de son pays faisait face aux sanctions occidentales, tandis que le premier vice-Premier ministre russe Andrei Belousov a déclaré le mois dernier que l’inflation atteindrait environ 12-13% en 2022, bien en deçà des projections les plus sombres proposées par les économistes mondiaux plus tôt dans le an. Le PIB russe s’est contracté de 4 % au deuxième trimestre de l’année, selon le service national des statistiques Rosstat, et la Russie a relevé ses prévisions économiques au début du mois, prévoyant désormais une contraction de 2,9 % en 2022 et de 0,9 % en 2023, avant de revenir à 2,6 % croissance en 2024.

Cependant, Demarais a fait valoir que toutes les données visibles “indiquent un effondrement de la consommation intérieure, une inflation à deux chiffres et une baisse des investissements”, le retrait de 1 000 entreprises occidentales étant également susceptible d’avoir des implications pour “l’emploi et l’accès à l’innovation”. “Pourtant, l’impact réel des sanctions sur la Russie se fera sentir principalement à long terme. En particulier, les sanctions limiteront la capacité de la Russie à explorer et à développer de nouveaux champs énergétiques, en particulier dans la région arctique”, a-t-elle déclaré. “En raison des sanctions occidentales, le financement du développement de ces champs deviendra presque impossible. De plus, les sanctions américaines rendront impossible l’exportation de la technologie requise vers la Russie.”

Les sanctions « pour rester »

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prononce le discours sur l’état de l’Union européenne devant le Parlement européen, à Strasbourg, en France, le 14 septembre 2022. Yves Hermann | Reuter

“Nous avons coupé les trois quarts du secteur bancaire russe des marchés internationaux. Près d’un millier d’entreprises internationales ont quitté le pays”, a-t-elle déclaré. “La production de voitures a chuté de trois quarts par rapport à l’année dernière. Aeroflot immobilise les avions car il n’y a plus de pièces de rechange. L’armée russe prend des puces dans les lave-vaisselle et les réfrigérateurs pour réparer son matériel militaire, car il n’y a plus de semi-conducteurs. L’industrie russe est en lambeaux.” Elle a ajouté que le Kremlin avait “mis l’économie russe sur cette voie vers l’oubli” et a juré que les sanctions étaient “là pour rester”. “C’est le moment pour nous de faire preuve de détermination, pas d’apaisement”, a déclaré von der Leyen.