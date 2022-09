Les gains – et les pertes – peuvent s’accumuler avec des paris sportifs accélérés

ATLANTIC CITY, NJ (AP) – Alors que les paris sportifs légaux en sont à leur cinquième année dans une grande partie des États-Unis, les choses deviennent beaucoup plus intenses, avec de plus en plus de façons de parier et plus d’opportunités de gagner rapidement – ​​et de perdre – de l’argent.

Lorsque le champion en titre du Super Bowl, les Rams de Los Angeles, lancera la saison de la NFL jeudi soir contre les Bills de Buffalo, 31 États américains plus Washington DC offriront des paris sportifs légaux. Selon l’American Gaming Association, un nombre record de 46,6 millions d’Américains prévoient de parier sur la prochaine saison de la NFL, en hausse de 3% par rapport à l’année dernière.

Les jeux de cette année deviendront le centre de l’examen le plus intense à ce jour par les joueurs.

Cela est dû à la montée rapide des soi-disant microparis, la possibilité de placer des paris sur des résultats aussi étroitement ciblés que si le prochain jeu sera une course ou une passe, combien de mètres gagnera-t-il, ou si le lecteur entraîne un botté de dégagement, un touché, un chiffre d’affaires ou autre chose.

C’est le segment des paris sportifs légaux qui connaît la croissance la plus rapide, et bien qu’il encourage les paris sportifs, il inquiète ceux qui traitent le jeu compulsif que la possibilité de faire des paris rapides, l’un après l’autre au cours d’un match de trois heures, créer de nouveaux problèmes pour les joueurs ou aggraver la dépendance de ceux qui ont déjà un problème.

Le microbetting “est indispensable pour être un concurrent dans cet espace”, a déclaré Matt Prevost, directeur des revenus de BetMGM. Entre 40% et 65% de tous les paris que son entreprise prend sur le football interviennent après le coup d’envoi.

Johnny Avello, directeur des courses et des sports chez DraftKings, a déclaré que son entreprise se concentrerait davantage sur les offres de microparis cet automne.

“Nous allons avoir plus de marchés comme parier sur le prochain jeu, qui va porter le ballon, combien de yards il gagnera”, a-t-il déclaré. “Nous avons constaté que ceux-ci sont tout aussi populaires que qui va gagner le match ou le montant total marqué.”

Betr, basé à Miami, va au-delà de cela. Il a lancé son application de micro-pari le 1er septembre et ne mâche pas ses mots sur ce qu’il offrira bientôt au public des joueurs : “la gratification instantanée”.

Au baseball, son application permet aux utilisateurs de parier sur chaque terrain : à quelle vitesse il sera, qu’il s’agisse d’une balle ou d’une frappe ; ou s’il est mis en jeu.

Joey Levy, fondateur et PDG de la société, a qualifié son produit de « aperçu de l’avenir des paris sportifs aux États-Unis – un objectif de gratification instantanée pour les paris, livré dans une expérience utilisateur simple et intuitive dont tout le monde peut profiter, même s’il n’a pas parié. sur le sport avant.

L’application de la société est actuellement utilisée uniquement pour le jeu gratuit ; Betr prévoit de prendre des paris en argent réel dans de nombreux États dès qu’ils auront obtenu des licences et des approbations réglementaires.

Les sociétés de paris sportifs établies, notamment FanDuel et DraftKings, ont commencé à prendre des microbets en argent réel ces dernières années.

Au baseball, par exemple, FanDuel, qui est le fournisseur officiel de cotes pour l’Associated Press, permet aux joueurs de parier sur le fait que le premier lancer d’un match de baseball sera une balle ou une frappe, qu’il en résultera un coup sûr ou un retrait, ou un autre résultat. DraftKings prend des paris sur le nombre de lancers qu’un frappeur verra dans un battement donné et s’est essayé aux paris sur la vitesse de lancer. Mais il limite actuellement ses microbets de baseball aux prédictions de frappeur à frappeur.

Le micro pari est un moyen incroyablement rapide d’accumuler des gains et des pertes.

Keith Whyte, directeur exécutif du National Council on Problem Gambling, affirme que les personnes qui placent des microbets courent un risque plus élevé de développer un trouble du jeu.

“La possibilité de placer plus de paris, plus rapidement est un facteur de risque pour tout type de jeu”, a-t-il déclaré. “Maintenant, avec les micro-paris, l’impulsivité et la gratification instantanée sont promues comme un argument de vente.”

Whyte a déclaré que les micro-paris continus non seulement découragent les comportements de jeu responsables – comme prendre des pauses et ne jamais courir après les pertes – mais sont également susceptibles de plaire à ceux qui ont déjà des problèmes de jeu.

De nombreux paris sportifs proposent des paris de frappeur à frappeur au baseball sur le fait qu’un frappeur atteindra la base, retirera, marchera ou bien d’autres possibilités.

BetMGM n’offre actuellement pas de paris frappeur par frappeur ou pitch par pitch, bien que Prevost ait déclaré: “Nous examinons certainement la technologie.”

Dans les données publiées mercredi, l’American Gaming Association a déclaré que 49% des parieurs de la NFL le feraient en ligne cette année, contre 23% qui prévoient de le faire en personne lors d’un paris sportifs.

Les Bills et les Buccaneers de Tampa Bay (9 % chacun) sont les choix les plus populaires pour remporter le prochain Super Bowl, suivis des Rams et des Chiefs de Kansas City (8 % chacun) et des Cowboys de Dallas (7 %).

Le Connecticut, le Kansas, la Louisiane, le Maryland et le Wisconsin ont lancé de nouveaux marchés depuis le début de la saison 2021 de la NFL.

Wayne Parry, Associated Press