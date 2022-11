Les gains et les pertes de territoire de la Russie pendant la guerre d’Ukraine, visualisés

Commentez cette histoire Commentaire

Pendant des semaines, la Russie a eu du mal à faire des avancées territoriales en Ukraine. Les troupes russes se sont retirées de zones clés à l’est et au sud, plus récemment de la ville de Kherson. Le premier objectif du Kremlin de rapidement prendre le contrôle de toute l’Ukraine était peut-être trop ambitieux, selon Max Bergmann, directeur du programme Europe au Centre d’études stratégiques et internationales. “Maintenant, ce que la Russie essaie de faire n’est pas nécessairement de gagner plus de territoire. C’est juste s’accrocher à ce qu’ils ont », a déclaré Bergmann.

Les responsables du gouvernement américain s’attendaient à ce que la guerre soit terminée en quelques jours. Il a jusqu’à présent duré près de neuf mois. La Russie ne s’attendait pas à ce que le conflit dure aussi longtemps Soit. C’était le “péché originel” du Kremlin, selon Mason Clark, analyste principal à l’Institut pour l’étude de la guerre.

“Ce qui a entravé les avancées russes, c’est qu’ils ne se sont pas préparés à devoir se battre aussi longtemps”, a déclaré Clark. Une analyse du Washington Post des données de l’Institute for the Study of War montre qu’après des avancées agressives au cours des premières semaines de guerre, la Russie n’a pas gagné plus de 1 000 miles carrés en une semaine depuis avril.



Changements hebdomadaires dans le contrôle du territoire évalué en Ukraine 13.7k miles carrés gagnés par la Russie 24 février, lorsque la Russie a envahi l’Ukraine ukrainien compteur- offensives 3 mars – Semaine 1 Après des avancées agressives dans le nord-est, l’est et le sud de l’Ukraine, la Russie contrôle plus de 50 000 milles carrés à la fin de la première semaine de guerre. 7 avril – Semaine 6 Après une tentative ratée de contrôler Kyiv, la Russie retire ses forces du nord de l’Ukraine, abandonnant plus de 10 000 milles carrés cette semaine-là. 10 000 milles carrés récupérés par l’Ukraine Mal équipées et mal équipées, les forces russes peinent à faire des gains territoriaux significatifs entre mai et août. 30 juin – Semaine 18 Malgré les avancées de la Russie dans la région du Donbass fin juin, les gains hebdomadaires du Kremlin en été ne dépassent pas 815 miles carrés, soit environ deux fois la taille de Nashville. 15 septembre – Semaine 29 La fin de l’été est marquée par d’importantes pertes russes dans la région de Kharkiv, après que les contre-offensives ukrainiennes ont poussé les forces russes vers l’est. 10 novembre – Semaine 37 Après avoir occupé Kherson pendant près de neuf mois, la Russie retire ses troupes de la ville méridionale, un revers majeur pour Moscou. Les soldats ukrainiens ont repris la région de Kherson après la retraite de Moscou le 11 novembre, marquant la plus grande victoire de l’Ukraine dans la guerre à ce jour et le troisième coup majeur de la Russie, après le retrait de ses troupes du nord en avril puis de Kharkiv en septembre.

Les luttes de la Russie pour faire des progrès sont une conséquence directe de la phase initiale coûteuse de la guerre, selon Bergmann du SCRS. Des dizaines de milliers de ses soldats ont été tués et une quantité importante de son équipement a été détruite.

Après avoir échoué à s’emparer de Kyiv, le Kremlin s’est retrouvé avec “des unités mal équipées, mal équipées et pas assez complètes” sur le terrain, a déclaré Bergmann. “Beaucoup de ressources sont épuisées et elles n’ont pas été tournées.”

La Russie retire des hommes de la rue pour combattre en Ukraine

Après que la Russie ait perdu des ressources en Ukraine, elle a atteint un long plateau, incapable de réaliser des gains significatifs.

Depuis début septembre, le plateau s’est transformé en une tendance à la baisse, les forces russes perdant constamment du territoire.



Territoire sous contrôle russe en contexte

Le territoire de l’Ukraine est à peu près de la même taille que l’État du Texas, soit 6 % des États-Unis. Bien que l’Ukraine puisse sembler petite par rapport aux États-Unis, elle est considérée comme grande selon les normes européennes – le deuxième plus grand pays, en fait, après la Russie.

Avant la guerre, Moscou contrôlait environ 17 000 miles carrés de terres ukrainiennes, divisées en Crimée (annexée par le Kremlin en 2014) et les zones contrôlées par les séparatistes de Donetsk et Louhansk.

À la fin de la quatrième semaine de la guerre, la Russie contrôlait le plus de terres depuis son invasion, environ 51 000 milles carrés, soit 22 % de l’Ukraine. Aux États-Unis, ce pourcentage serait l’équivalent de tout le Midwest et un peu plus.



Au 17 novembre, la Russie contrôlait quelque 40 000 milles carrés en Ukraine, principalement à l’est et au sud. Cela représente environ 17% du pays, le pourcentage le plus bas contrôlé par Moscou depuis avril.

Quelle est la taille des villes ukrainiennes ? Quelques comparaisons américaines.

Les analystes affirment que la stratégie du président russe Vladimir Poutine vise à épuiser et à survivre aux troupes ukrainiennes, dans le but de diminuer la confiance des alliés dans les capacités de l’Ukraine, tout en renforçant et en formant de nouvelles forces.

“Les forces russes pourraient être en mesure de prendre du territoire autour de Donetsk, mais je ne pense certainement pas qu’elles réaliseront des percées décisives, ce qu’elles n’ont pas fait depuis des mois et des mois de guerre”, a déclaré Clark.

Malgré la victoire de l’Ukraine à Kherson, la reconquête de l’Est sera une tâche difficile et progressive. “Cela va nécessiter plusieurs contre-offensives supplémentaires pour reprendre réellement plus de territoire occupé par la Russie”, a déclaré Clark.

Alors que l’élan semble être du côté de l’Ukraine, la forme que prendra la guerre dans les mois à venir reste incertaine. Pour Bergmann, la principale question est de savoir si l’Ukraine pourra continuer à avancer dans les semaines précédant l’hiver, lorsque la pluie et la boue rendent généralement les mouvements militaires plus difficiles.

“Il reste encore beaucoup à jouer dans ce conflit et la direction dans laquelle il ira est très incertaine”, a-t-il déclaré.

Données de l’Institute for the Study of War, au 17 novembre.

Montage par Emily Eng, Tim Meko, Kate Rabinowitz et Reem Akkad. Copie éditée par Vanessa Larson.