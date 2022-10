Les gains du GOP dans les prévisions électorales clés des États montrent de mauvaises nouvelles pour les démocrates

Les candidats républicains semblent faire des gains dans le sprint final vers les mi-mandats de novembre, avec de nouvelles prévisions électorales dans les principaux États swing et les bastions partisans clignotants pour les démocrates.

Dans l’Ohio, 40 % des électeurs probables ont déclaré qu’ils préféreraient que la Chambre et le Sénat soient contrôlés par des républicains, contre 33 % qui préféreraient que les démocrates soient aux commandes, selon un Spectrum News/Siena College. sondage sorti lundi.

Ce résultat est survenu alors même que les répondants du même sondage de l’Ohio étaient divisés, 46% contre 46%, sur les deux candidats au Sénat en concurrence féroce pour le siège libéré par le sénateur sortant du GOP, Rob Portman. Le sondage, réalisé par téléphone auprès de 644 électeurs probables de l’Ohio entre le 14 et le 19 octobre, a une marge d’erreur globale de plus ou moins 5,1 points de pourcentage.

L’espoir du Sénat républicain JD Vance, qui est soutenu par l’ancien président Donald Trump, maintient un avantage de sondage sur l’ancien représentant démocrate Tim Ryan, qui est considéré comme un outsider dans un État que Trump a remporté haut la main en 2016 et 2020.

Alors que le dernier sondage montre une course serrée, la tendance est en faveur de Vance : l’enquête de Sienne le mois dernier a montré Ryan en hausse de 3 points de pourcentage.

La préférence des électeurs pour un Congrès contrôlé par le GOP, quant à elle, souligne les luttes des démocrates dans un cycle électoral où le parti du président sortant a tendance à être défavorisé – et où une inflation élevée a toujours été un problème majeur à travers les lignes démographiques.

Même dans les États bleus fiables, les faibles majorités des démocrates au Congrès sont menacées.

Le rapport politique Cook lundi a changé sa note pour le 17e district du Congrès de New York en “Toss Up” de “Lean Democrat”, alors que des sondages internes auraient montré le représentant démocrate Sean Patrick Maloney dans un combat majeur contre le républicain Mike Lawler.

Maloney est le président du Comité de campagne du Congrès démocrate et un titulaire de cinq mandats à la Chambre. Il avait suscité des critiques après que le processus de redécoupage désordonné de l’État l’ait incité à se faire réélire dans un district voisin, repoussant le représentant progressiste de première année Mondaire Jones.

Un super PAC républicain a récemment commencé à dépenser des millions de dollars dans le district de Maloney, incitant les démocrates à augmenter leurs propres dépenses dans la course, The Washington Post signalé.

Un autre sondage Spectrum News / Sienne sorti lundi, celui-ci du Texas, montre le gouverneur républicain sortant Greg Abbott détenant une avance considérable sur le challenger démocrate Beto O’Rourke, 52% à 43%. L’avance constante d’Abbott ne semble pas affectée par la campagne O’Rourke efforts de collecte de fonds record. Le sondeur a interrogé 649 électeurs probables du Texas entre le 16 et le 19 octobre et comporte une marge d’erreur de plus ou moins 5,1 points de pourcentage.

Les démocrates se sont battus pour lutter contre les messages incessants du GOP sur la criminalité et l’économie, en particulier la forte inflation qui a entravé le premier mandat du président Joe Biden.

La cote d’approbation de Biden, bien qu’améliorée par rapport à ses creux d’été, reste sous l’eau et est considérée comme un frein potentiel pour certains démocrates qui luttent pour leur survie dans les États du champ de bataille.

Les démocrates avaient pris une avance dans la course au Sénat au cours de l’été, alors que les républicains soutenus par Trump dans une poignée de courses cruciales – en particulier les courses au Sénat en Pennsylvanie et en Géorgie – semblaient traîner.

Mais ces deux républicains, le Dr Mehmet Oz et Herschel Walker, ont consolidé leurs déficits dans les sondages et semblent maintenant être au coude à coude avec leurs rivaux démocrates. En conséquence, les chances des démocrates de détenir le Sénat semblent désormais beaucoup plus serrées, selon Tracker de FiveThirtyEight.