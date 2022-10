Les gains d’emplois de septembre confirment que la Fed a encore un long chemin à parcourir dans la lutte contre l’inflation

Le feu vert! Aller! Le restaurant Curry a un panneau dans la fenêtre indiquant “We Are Hiring” à Cambridge, Massachusetts, le 8 juillet 2022. Brian Snyder | Reuter

Le rapport sur l’emploi de septembre a fourni à la fois l’assurance que le marché du travail reste solide et que la Réserve fédérale devra faire plus pour le ralentir. Le gain de 263 000 emplois non agricoles était juste en deçà des attentes des analystes et le gain mensuel le plus lent en près d’un an et demi. Mais une baisse surprenante du chômage tardivement et une nouvelle augmentation des salaires des travailleurs ont envoyé un message clair aux marchés que d’autres hausses gigantesques des taux d’intérêt sont en route. “Avant, le faible taux de chômage se sentait si bien. Tous ceux qui semblent vouloir un emploi obtiennent un emploi”, a déclaré Ron Hetrick, économiste principal chez Lightcast, fournisseur de données sur la main-d’œuvre. “Mais nous nous sommes retrouvés dans une situation où notre faible taux de chômage a absolument été un moteur important de notre inflation.” En effet, le salaire horaire moyen a augmenté de 5 % d’une année sur l’autre en septembre, en légère baisse par rapport au rythme de 5,2 % en août, mais toujours révélateur d’une économie où le coût de la vie augmente. La rémunération horaire a augmenté de 0,3 % sur une base mensuelle, comme en août.

Pas de “feu vert” pour un changement de la Fed

Les responsables de la Fed ont souligné un marché du travail historiquement tendu comme un sous-produit des conditions économiques qui ont poussé les lectures d’inflation à des niveaux proches du point le plus élevé depuis le début des années 1980. Une série de hausses des taux de la banque centrale a eu pour but de réduire la demande et donc d’assouplir un marché du travail où il reste encore 1,7 emplois ouverts pour chaque travailleur disponible. Le rapport sur la masse salariale non agricole de vendredi n’a fait que renforcer le fait que les conditions à l’origine de l’inflation persistent. Pour les marchés financiers, cela signifiait la quasi-certitude que la Fed approuvera une quatrième hausse consécutive des taux d’intérêt de 0,75 point de pourcentage lorsqu’elle se réunira à nouveau début novembre. Ce sera le dernier rapport sur l’emploi que les décideurs verront avant la réunion du Federal Open Market Committee des 1er et 2 novembre.

“Quiconque cherche un sursis qui pourrait donner à la Fed le feu vert pour commencer à télégraphier un pivot ne l’a pas obtenu de ce rapport”, a déclaré Liz Ann Sonders, stratège en chef des investissements chez Charles Schwab. “Peut-être que la lumière est devenue un peu plus verte qu’ils peuvent prendre du recul” deux autres augmentations de 0,75 point de pourcentage et une seule de plus, a déclaré Sonders. Dans un discours prononcé jeudi, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a lancé un message préventif selon lequel le rapport de vendredi ne ferait pas grand-chose pour dissuader sa vision de l’inflation. “À mon avis, nous n’avons pas encore fait de progrès significatifs en matière d’inflation et jusqu’à ce que ces progrès soient à la fois significatifs et persistants, je soutiens la poursuite des hausses de taux, ainsi que les réductions continues du bilan de la Fed, pour aider à limiter la demande globale”, a déclaré Waller. . Les marchés s’attendent cependant à ce que novembre soit probablement la dernière hausse de taux de trois quarts de point. Les prix des contrats à terme vendredi indiquaient une probabilité de 82% d’un mouvement de 0,75 point en novembre, puis une augmentation de 0,5 point en décembre suivie d’un autre mouvement de 0,25 point en février qui amènerait le taux des fonds fédéraux à une fourchette de 4,5% 4,75% , selon les données du Groupe CME. Ce qui préoccupe plus que tout les investisseurs maintenant, c’est de savoir si la Fed peut faire tout cela sans entraîner l’économie dans une récession profonde et prolongée.

Pessimisme dans la rue