Les gagnants recevront des médailles avec une carte aérienne en relief de la route locale, du réseau de canaux

Une représentation symbolique d’une carte aérienne du réseau de routes et de canaux de la région des West Midlands gravée dessus sera un élément clé des médailles d’or, d’argent et de bronze qui seront décernées aux 1 875 médaillés des 22e Jeux du Commonwealth à partir de jeudi.

Les médailles d’or, d’argent et de bronze sont fabriquées dans le quartier des bijoux de Birmingham et ont été conçues par trois étudiants de la School of Jewellery de Birmingham. Les trois étudiantes – Amber Alys, Francesca Wilcox et Catarina Rodrigues Caeiro ont également conçu les rubans et les boîtes qui seront remis aux gagnants avec la médaille.

Pour les médailles exquises, semblables à des bijoux, les concepteurs se sont inspirés du voyage que les athlètes entreprennent pour atteindre leur objectif de concourir aux Jeux, et ainsi des zones en relief, symbolisant une carte aérienne du réseau de routes et de canaux de la région hôte, ont été incluses. .

La médaille et le ruban ont été conçus pour tous les athlètes participant aux 19 sports et aux huit sports paralympiques. La médaille a été créée de manière à ce qu’elle soit texturée et ait une qualité tactile, afin que tous les athlètes, et en particulier ceux qui ont une déficience visuelle, puissent ressentir le design. Le ruban attaché à la médaille est également réglable, de sorte qu’il repose confortablement lorsqu’il est porté, quelle que soit la taille de l’athlète ou du para-athlète qui le porte.

Au total, 1 875 médailles sont à gagner dans tous les événements sportifs, et pour la première fois dans un événement mondial multisports, il y a plus d’épreuves féminines que masculines – 136 contre 134.

Être présenté avec des médailles brillamment conçues ajoutera certainement à la joie des médaillés.

