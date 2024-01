Les gagnants et les perdants du week-end NFL Wild-Card

Ce week-end de joker, nous célébrons les jeux électriques, enquêtons sur les erreurs colossales et expliquons les moments inexplicables du premier tour des séries éliminatoires de la NFL. Bienvenue aux gagnants et aux perdants.

Note de l’éditeur : cet article a été mis à jour pour inclure les jeux joker de lundi.

Perdant : les Eagles de Philadelphie

Il y a eu tellement de problèmes pour Philadelphie lors de sa défaite 32-9 contre les Buccaneers. La défense a cédé 337 verges par la passe à Baker Mayfield. Le jeu de course a produit un taux de réussite de 15 pour cent, par RBSDM.com. Mais le plus gros problème était peut-être l’offensive de l’équipe au troisième essai : Philly a terminé 0 sur 9 sur la clé et a lancé deux conversions ratées en quatrième essai pour faire bonne mesure.

Les pressions profondes exercées par Todd Bowles ont submergé l’offensive de Philadelphie et ses entraîneurs. L’entraîneur-chef Nick Sirianni et le coordonnateur offensif de première année Brian Johnson seront critiqués pour ne pas avoir un meilleur plan pour les blitz de Bowles, et à juste titre. Mais ce fut un échec total de l’équipe. Jalen Hurts, blessé, s’est montré indécis et imprécis face à la pression. La ligne offensive a eu du mal à capter les blitz et à conserver les blocs lorsqu’elle le faisait. La sécurité prise par Hurts au troisième quart, qui a effectivement mis fin au match, était emblématique des difficultés de l’équipe : personne n’ouvre, la ligne offensive est poussée dans les genoux du quart-arrière, et le quart-arrière transforme un mauvais jeu en un jeu catastrophique.

Philly s’en est mieux sorti au début, mais la barre est basse. En dehors des cibles de DeVonta Smith, rien travaillé pour cette infraction. Même les fesses poussent. Le seul point positif qui s’est reporté de la course magique de l’année dernière au Super Bowl a été rempli par une tentative de conversion de deux points, avec l’aide d’une pénalité manquée au masque facial.

On a maintenant l’impression que les Eagles sont de retour là où ils étaient avant cette course en 2022, il est donc approprié que cette saison se termine comme 2021 : avec une défaite à deux chiffres à Tampa lors du week-end de wild-card.

Ce sera une longue intersaison à Philadelphie.

Gagnant : Boulanger Mayfield

Vous savez comment les joueurs universitaires vedettes se retirent des jeux de bowling pour protéger leur stock de repêchage ? Je ne dis pas que Mayfield devrait prendre une décision similaire pour la ronde de division et terminer cette année contractuelle sur une bonne note, mais cela laisserait un très bon goût dans la bouche des décideurs de la NFL.

Le Mayfield que nous avons vu contre les Eagles ressemblait beaucoup au quart-arrière qui a mené les Browns à une victoire en séries éliminatoires il n’y a pas si longtemps. C’est-à-dire qu’il est toujours un quarterback du système, mais qui peut être sacrément bon avec un scénario de jeu positif et un casting de soutien stellaire. Bien que ses receveurs l’aient laissé tomber à plusieurs reprises lundi soir, ils ont quand même réussi à s’ouvrir, et le coordinateur offensif Dave Canales – qui obtiendra quelques entretiens avec l’entraîneur-chef après sa performance – n’a jamais mis Mayfield dans une mauvaise position. Cette version de Mayfield est assez bonne pour convaincre une équipe de le payer pour être son quart-arrière partant. L’autre version – celle qui est nerveuse dans la poche, a trop confiance en son bras et sa capacité de jeu, et n’a complété que 51 pour cent de ses passes et a réalisé une moyenne de 5,6 verges par tentative lors d’une défaite contre les Lions lors de la sixième semaine – effrayera les équipes. s’il se présente contre Detroit pour la deuxième fois.

Cela a été une saison de rédemption pour Baker, et elle s’est poursuivie lundi soir avec sa meilleure performance de l’année. S’il parvient à se racheter lors du match contre les Lions et à ramener Tampa Bay au match pour le titre NFC, il aura bientôt un gros contrat qui l’attend.

Gagnant : Sean McDermott

Cinq pour cent.

C’est là que se trouvaient les chances des Buffalo Bills en séries éliminatoires avant leur match de la semaine 14 à Kansas City, selon Next Gen Stats. Buffalo avait perdu trois de ses quatre derniers matchs, Josh Allen jouait de manière irrégulière et quelques jours avant le match, le journaliste Tyler Dunne a abandonné un rapport détaillé intitulé « Le problème McDermott », qui dépeint l’entraîneur-chef comme ayant perdu son emprise sur le vestiaire. Il y a même eu un récit selon lequel McDermott a utilisé les terroristes du 11 septembre comme exemple de bon travail d’équipe dans un discours de motivation adressé à l’équipe en 2019 (quelque chose qu’il a fait). s’est excusé pour). Les choses étaient sombres et le siège de McDermott s’échauffait.

Ensuite, les Bills ont gagné ce match contre les Chiefs – et ils n’ont plus perdu depuis. Buffalo a poussé sa séquence de victoires consécutives à six matchs lundi avec une victoire typiquement inégale de 31-17 contre les Steelers. McDermott a probablement obtenu son emploi pour 2024 il y a quelques semaines, mais il a également évité de retirer un Mike McCarthy lors du tour des wild-cards et de donner aux propriétaires de l’équipe une raison de repenser les choses.

Et ce n’est pas seulement le résultat qui devrait permettre aux Bills de se sentir mieux avec leur entraîneur. Après avoir pris en charge les tâches de jeu défensif à la suite d’un embarras en ronde de division contre les Bengals la saison dernière, McDermott s’est concentré sur l’amélioration du visage impassible de l’unité. La défense de Buffalo était tout simplement trop facile à lire, et Joe Burrow a massivement exposé ce défaut lors d’une victoire de 27-10 en séries éliminatoires. Alors que l’approche systématique des Bills en matière de couverture avait donné des maux de tête aux mauvais quarts, les bons quarts n’avaient aucun problème à le comprendre, à moins que la course aux passes ne domine. Ainsi, cette année, McDermott a utilisé des déguisements plus souvent, et ces changements ont contribué à inciter les quarts à prendre de mauvaises décisions.

Voici un exemple de la victoire de lundi. C’est un troisième et moyen, et les Bills affichent une couverture douce avant le snap. Le quart-arrière des Steelers, Mason Rudolph, voit l’espace en dessous et pense que Diontae Johnson a suffisamment d’espace pour s’ouvrir pour un premier essai. Après le snap, cependant, Buffalo laisse tomber un joueur de la ligne de mêlée dans la fenêtre de lancer, et le jeu est détruit.

Comparez cela à ce troisième jeu de la défaite contre Cincinnati il ​​y a un an. Les Bills ont un look blitz avec leur couverture secondaire des matchs. La défense présente l’espace ouvert en dessous avant le claquement, faisant savoir à Burrow qu’il laissera Ja’Marr Chase ouvert, et rien ne changera après.

Vous ne pouvez pas donner de réponses aux bons quarterbacks avant de passer le test. Ils y parviendront à chaque fois. Maintenant, ce n’est qu’une pièce de théâtre, et tromper Rudolph n’est pas aussi difficile que tromper Burrow. Mais McDermott a effectué ces changements avec beaucoup de succès toute la saison, et il devra le faire à nouveau la semaine prochaine contre Patrick Mahomes.

Perdant : Tomlining

Mike Tomlin n’a peut-être pas envie de parler de son contrat…

… mais je pense que nous devrions le faire.

Éliminons toutes les mises en garde : Tomlin est l’un des meilleurs entraîneurs de la NFL. Il a été l’un des entraîneurs les plus performants de la ligue tout au long de ses 17 années à Pittsburgh. Si les Steelers le licenciaient, chaque équipe ayant un poste d’entraîneur vacant demanderait un entretien ou lui proposerait immédiatement le poste par téléphone. Le travail qu’il a accompli pour maintenir son équipe compétitive et en séries éliminatoires malgré la situation intenable du quart-arrière – qui remonte aux deux dernières saisons de la carrière de Ben Roethlisberger – est remarquable. Les Steelers devraient le garder pour 2024 et au-delà.

Cela dit, nous devons être honnêtes sur ce qui s’est passé à Pittsburgh au cours des dernières saisons. Même si les équipes de Tomlin ont généralement surpassé leurs performances d’année en année, si vous prenez du recul et regardez les cinq dernières années – et en réalité la dernière décennie du football des Steelers – cette équipe n’a probablement pas atteint ses objectifs élevés. Tomlin a remporté trois matchs éliminatoires depuis sa défaite du Super Bowl contre Green Bay en février 2011, et ces victoires ont été remportées contre des équipes commençant par AJ McCarron, Matt Moore et Alex Smith au poste de quart-arrière. Les Steelers ont perdu les matchs éliminatoires à domicile contre Blake Bortles et Baker Mayfield. Dois-je élever les événements du 8 janvier 2012? Les résultats n’ont fait qu’empirer ces dernières années.

Gagner laid a été présenté comme une bizarrerie attachante des Steelers, mais, en réalité, c’est leur seul chemin vers le succès de nos jours. Cela ne veut pas dire que c’est une équipe coriace. Cela signifie qu’ils sont médiocres. Et bien que quitter un entraîneur-chef de premier plan ne soit pas un moyen de renverser la situation, certains ajustements aux anciennes façons de faire, à commencer par un meilleur processus d’identification du prochain quart-arrière de l’équipe, semblent attendus depuis longtemps.

Gagnant : Josh Allen, porteur de ballon

“Aucun autre quart-arrière ne pourrait faire ce jeu” est utilisé trop souvent dans les cercles de la NFL, mais c’est une description appropriée pour la course en ruée d’Allen. à travers La défense de Pittsburgh lundi.

Les gens ont immédiatement comparé la pièce à La fausse diapositive de Kenny Pickett de l’époque de Pitt, mais c’est insultant pour Allen, qui n’a pas eu besoin de tromper la défense des Steelers pour les dépasser. Cela ressemblait davantage à la version d’Allen du célèbre touché de Michael Vick pour battre les Vikings en prolongation en 2002.

Mais au lieu de diviser les défenseurs à une vitesse fulgurante, comme Vick l’a fait, Allen a utilisé son propre super pouvoir : être le plus gros gars sur le terrain. Aucun joueur en noir et jaune ne voulait un morceau du quarterback des Bills. Et par ce temps froid, je ne peux pas leur en vouloir.

Nous devrions voir davantage de courses impressionnantes d’Allen le week-end prochain alors que le nouveau coordinateur offensif Joe Brady perpétue la tradition de spammer les courses du quart-arrière en janvier. Allen a accumulé 74 verges en huit courses lors de la victoire contre Pittsburgh et a généré 3,3 points attendus ajoutés au sol. Depuis qu’il est entré dans la ligue en 2018, aucun quart-arrière n’a eu plus de tentatives précipitées, et il a presque dépassé le peloton en EPA total au cours de cette période, selon TruMedia.

Leaders de l’EPA sur les QB Runs, depuis 2018

Joueur Tentatives OffRushEPA Yd/Rsh Joueur Tentatives OffRushEPA Yd/Rsh Josh Allen 41 22,9 6.9 Dak Prescott dix 11.9 5.2 Jalen fait mal 37 5.7 4.2 Tom Brady (MDR) 3 5 -0,4 Colline Taysom dix 4 6.6

Via TruMedia

