Les gagnants et les perdants de Pascal Siakam échangent avec les Pacers

Nous avons notre premier échange majeur de la saison limite – Pascal Siakam est membre des Indiana Pacers.

Indiana était liée à Siakam depuis un certain temps et était le prétendant le plus agressif, mais les choses se sont accrochées au prix. Toronto voulait un butin comme celui qu’ils ont obtenu des Knicks pour OG Anunoby – Siakam est deux fois joueur All-NBA après tout – mais d’autres équipes ont vu un gars promettre de tester l’agence libre et une location potentielle pour laquelle ils ne paieraient pas de prime. Les parties ont trouvé un terrain d’entente, alors décomposons les gagnants et les perdants de cet accord.

Tout d’abord, voici comment se déroule le commerce :

Les Indiana Pacers reçoivent Pascal Siakam, futur choix de deuxième ronde

Les Raptors de Toronto reçoivent Bruce Brown, Jordan Nwora, Kira Lewis Jr., trois choix de première ronde (Pacers 2024 ; pires 2024 de Houston, Los Angeles Clippers, Oklahoma City ou Utah ; Pacers 2026, quatre premiers protégés)

Les pélicans de la Nouvelle-Orléans reçoivent contreparties en espèces (de l’Indiana)

Gagnant : Pascal Siakam

Malgré toutes les discussions sur la forme et la poursuite d’une autre bague, Pascal Siakam voulait être quelque part où il sera payé l’été prochain. Entrez dans l’Indiana, une équipe avec un espace de plafond qui sait qu’elle doit débourser pour obtenir et conserver des étoiles et son marché – il n’y a aucun moyen pour les Pacers d’abandonner trois premiers sans un clin d’œil et un signe de tête que Siakam signerait à nouveau. avec eux cet été.

Mettez l’argent de côté et Siakam entre dans un environnement de basket sur mesure. Un joueur dont beaucoup de fans occasionnels ne réalisent pas à quel point il est bon parce que les Raptors sont rarement à la télévision américaine est sur le point d’épater certains. Son jeu s’intègre parfaitement dans l’Indiana.

Siakam est une force en transition et joue maintenant aux côtés du meilleur gardien de transition du jeu, Tyrese Haliburton (une fois qu’il sera en bonne santé). Haliburton le trouvera lors des sorties, ou comme remorque lorsque d’autres gars en pause courent vers l’arc et étendent le sol, créant une voie pour que Siakam puisse attaquer.

Les gens peuvent s’accrocher au fait que Siakam n’est pas un grand tireur extérieur. C’est vrai, il ne l’est pas. Cependant, il fait partie de l’élite et met la pression sur les équipes au bord, et il ira dans une équipe des Pacers avec beaucoup de tirs et un espacement au sol bien équilibré – il aura des couloirs pour attaquer. Siakam va prospérer dans l’Indiana.

Et il va être payé.

Gagnant : Indiana Pacers

Les Indiana Pacers sont devenus très difficiles en séries éliminatoires. Cette décision ne les place pas au niveau rival avec Boston, Milwaukee et Philadelphie à l’Est, mais aucune de ces équipes en lice ne voudra voir l’Indiana au premier tour.

Cependant, ce n’est pas pour cela que les Pacers sont gagnants dans cet accord, il y a une raison plus importante :

L’Indiana a finalement pris un grand tournant.

Les Pacers sont historiquement une franchise qui a joué la sécurité, frappant un fer sur le tee pour s’assurer qu’ils atterrissent en toute sécurité sur le fairway sur un par 5. Ils ont sorti le grand club avec cet échange et l’ont laissé se déchirer. Cela comporte des risques, mais avec un talent comme Haliburton déjà sur la liste, c’est le genre de risque qu’ils doivent prendre – et ils l’ont fait sans abandonner leurs jeunes étoiles telles que Bennedict Mathurin ou Jarace Walker.

Plus que simplement marquer, Siakam aide la défense fragile des Pacers, qui s’est discrètement améliorée ces derniers temps (15e du championnat sur les sept derniers matchs). Siakam est un défenseur longiligne de 6’8″ qui n’est pas une élite de ce côté-là mais une amélioration par rapport à la rotation de base des Pacers. (Si Walker peut développer un tir sauté et devenir un membre régulier de la rotation, la défense pourrait être bonne).

Siakam aide également dans les minutes hors Haliburton – Indiana a une note nette de -2,9 dans les minutes où son meneur vedette est sur le banc. Siakam peut reprendre l’offensive dans certaines de ces minutes et les maintenir à flot.

Perdant : toute autre équipe envisageant Siakam cet été

Pour les équipes disposant d’une casquette cet été, Pascal Siakam allait être une cible de choix. Pas plus. Bien que les choses puissent mal tourner et que Siakam décide de tester le marché des agents libres de toute façon, il n’y a aucune chance que cet échange soit conclu sans un accord de signe de tête et de clin d’œil sur un nouveau contrat pour lui cet été.

Philadelphie a souvent été mentionnée parce qu’elle dispose d’un espace de plafond maximum, même si je ne suis pas sûr que l’ajustement aurait été si bon. On savait depuis longtemps qu’Atlanta s’intéressait à lui et aurait pu le poursuivre. Détroit veut gagner quelques matchs et Siakam aurait pu l’aider. Les équipes peuvent désormais rayer Siakam de leurs tableaux d’agents libres d’été.

Gagnant : Pélicans de la Nouvelle-Orléans

Un échange de Kira Lewis est attendu depuis un moment car il place les Pélicans sous le coup de la taxe de luxe pour cette saison. Ce n’est pas passionnant, mais en ce sens, c’est une victoire pour la Nouvelle-Orléans ; ce n’est pas une équipe pour laquelle il vaut la peine de payer des impôts. La Nouvelle-Orléans a eu un peu de chance, au bon endroit au bon moment pour se lancer dans ce mix, mais cela a fonctionné pour eux.

Gagnant : Raptors de Toronto

Ce fut une victoire plutôt tiède – Toronto n’a pas décroché un choix ou un joueur premium – mais c’est quand même une victoire.

Surtout, c’est une victoire parce qu’ils n’ont pas laissé arriver avec Siakam ce qui s’est passé avec Fred VanVleet et Kyle Lowry avant lui – Siakam n’a pas franchi la porte pour rien.

De plus, c’est une victoire dans son ensemble car les Raptors ont choisi et se sont engagés dans une direction pour la franchise, en reconstruisant autour de Scottie Barnes, ce qu’ils devaient faire.

Ce n’est pas un retour aussi excitant pour Toronto qu’il y paraît dans le communiqué de presse : oui, ce sont trois choix de première ronde, mais aucun d’entre eux ne sera à la loterie. Cela dit, avec Siakam dont le contrat expire et un risque potentiel de fuite de la part de toute équipe qui échangeait pour lui (Pacers inclus, même si les intentions de tout le monde sont bonnes en ce moment), c’était une offre aussi bonne qu’ils allaient recevoir. Le marché était plus élevé sur Anunoby que sur Siakam.

Ne soyez pas surpris si les Raptors retournent Bruce Brown à la date limite dans une autre transaction (ils peuvent le déplacer à nouveau à la date limite, mais l’ABC les empêche de regrouper à nouveau son salaire dans une autre transaction, cela doit être direct).

Vue d’ensemble, associez ces trois choix à l’obtention RJ Barrett et Immanuel Quickley dans l’échange OG Anunoby avec les Knicks, et il y a les bases d’une reconstruction (ou d’un réoutillage, ou de tout autre terme artistique que les Raptors veulent utiliser). C’est une victoire.