Les gagnants du Swift Student Challenge reçoivent un swag spécial WWDC23, y compris des AirPods Pro gratuits

Les heureux gagnants du WWDC23 Swift Student Challenge de cette année ont commencé à recevoir des packs de félicitations d’Apple, y compris des vêtements d’extérieur de marque WWDC, des AirPods Pro, un ensemble de broches personnalisées et un an d’adhésion au programme pour développeurs Apple.

Les images partagées sur les réseaux sociaux montrent les développeurs déballant leurs coffrets cadeaux WWDC23 spéciaux, qui incluent un message spécial d’Apple les félicitant pour leur victoire.

Le Swift Student Challenge annuel demande aux participants de créer un projet d’application Swift Playgrounds sur un sujet de leur choix pour avoir une chance de gagner.

Le développeur Joe Naveau a partagé des images de son pack de cadeaux WWDC23 sur Twitter, montrant le contenu de la boîte cadeau, ainsi que le message de félicitations complet d’Apple qui se lit comme suit : « Toutes nos félicitations! Vous l’avez porté à un tout autre niveau. Vous êtes un gagnant confirmé du WWDC2023 Swift Student Challenge. Le terrain de jeu d’applications que vous avez créé démontre votre engagement envers le codage et l’idéation de qualité, qui sont des valeurs que nous défendons chez Apple. C’est pourquoi nous sommes ravis de vous présenter la récompense exclusive et bien méritée de cette année. Nous admirons votre passion et votre utilisation des technologies Apple, et nous avons hâte de voir comment vous continuerez à coder de nouveaux mondes.

j’ai reçu mon #WWDC23 sweat-shirt, AirPods Pro et pin’s de l’Apple gagnant #SwiftStudentChallenge pour la deuxième fois! ???????????? Je suis tellement reconnaissant à Apple pour cette chance de créer quelque chose de merveilleux ! ????????‍???? Félicitations à tous les gagnants ! ????????? pic.twitter.com/ZvWZXtzCpE – Joe Naveau (@joenaveau) 23 mai 2023

La WWDC aura lieu du 5 au 9 juin, le discours principal ayant lieu en début de semaine le lundi 5 juin, date à laquelle le fabricant d’iPhone devrait annoncer iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS. 14.

Image: Joe Naveau