Les gagnants du Photographe de voyage de l’année 2023 célèbrent la beauté internationale

Le photographe de voyage de l’année a dévoilé les gagnants de son 21e concours photo annuel. Les lauréats 2023 présentent le meilleur de la photographie de voyage et célèbrent la diversité des paysages, de la nature, des cultures et des peuples du monde entier.

Un photographe slovène a remporté les grands honneurs pour la deuxième année consécutive. AndreJa Ravnak est « Le photographe de voyage de l’année 2023 », suivant les traces de son compatriote slovène Matjaz Krivic.

Les images gagnantes de Ravnak montrent des collines en Tchéquie et en Italie. Les organisateurs du concours décrivent ses images comme démontrant une « beauté de conte de fées ». Le « travail quotidien » de Ravnak est celui d’architecte, elle n’est donc même pas photographe professionnelle.

« Devenir Photographe de voyage de l’année est une immense reconnaissance. D’après mon expérience personnelle, je sais qu’il n’est pas facile de juger la photographie. Les images ne sont pas mesurables, donc être juge est une tâche et une responsabilité complexes », explique Ravnak. «Je tiens à remercier le jury d’avoir reconnu mon travail. J’ai vu de nombreuses photos excellentes et créatives lors de la finale TPOTY de cette année et c’est un immense honneur de voir mon travail reconnu.

“Félicitations à tous les gagnants; ensemble, nous documentons avec enthousiasme ce monde merveilleux, et c’est peut-être une petite contribution, un rappel de la nécessité de préserver ses merveilles pour les générations futures », ajoute-t-elle.

« Il y a une élégance subtile chez les gagnants de cette année. Cela transparaît dans

les deux portefeuilles gagnants d’AndreJa ; l’un nous emmène dans des paysages simples, aux couleurs délicates et à la beauté des textures, l’autre dans les champs de houblon, hors saison et déshabillés, prêts pour la prochaine plantation. Ni l’un ni l’autre ne sont des sujets évidents, ni photographiés à une période optimale de l’année, et pourtant ils sont à la fois attrayants et plutôt beaux », déclare Chris Coe, fondateur de TPOTY.

Jeune photographe de voyage de l’année

Parallèlement à la victoire de Ravnak en tant que photographe de voyage de l’année 2023, le concours a également nommé le photographe américain Caden Shepard Choi, 14 ans, « Jeune photographe de voyage de l’année 2023 ».

Le concours de cette année a été jugé par un jury international composé de 16 personnes et tous les finalistes doivent fournir leurs fichiers d’image RAW/originals pour pouvoir gagner. La galerie complète des gagnants et des photographes recommandés est disponible sur le site du Photographe de Voyage de l’Année.

Crédits images : Photos gracieuseté du photographe de voyage de l’année. Les photographes sont crédités dans les légendes des images individuelles.