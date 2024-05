Les gagnants du Festival de Cannes annoncés

Getty

Actualiser pour les dernières… : Le 77e Festival de Cannes s’achève ce soir avec la remise des prix qui va s’ouvrir au Grand Théâtre Lumière. Les 10 derniers jours se sont accumulés jusqu’à ce moment après un début quelque peu discret sous un ciel maussade. Les nuages ​​se sont depuis dissipés et plusieurs films sont apparus comme gagnants potentiels ce soir. Faites défiler vers le bas pour consulter la liste des lauréats qui est mise à jour au fur et à mesure de l’annonce des récompenses.

Comme nous l’avons noté, l’une des tendances du line-up de cette année est la place de premier plan accordée aux femmes dans les films les plus médiatisés. Émilie Pérez, La substance (avec Demi Moore pour ses débuts en compétition), Anora, Tout ce que nous imaginons comme la lumière, capté par les marées, la fille à l’aiguille, la graine de la figue sacrée et Coeurs battants sont parmi les plus appréciés du roster et mettent tous résolument les femmes au cœur de leurs histoires.

D’autres titres à la mode, notamment pour leurs performances, incluent l’histoire de l’origine de Donald Trump L’apprenti avec Sebastian Stan et Jeremy Strong, et Limonov : La Ballade du cinéaste russe dissident Kirill Serebrennikov et avec Ben Whishaw.

Et il y a aussi le travail d’anciens combattants dans le mélange. Parmi eux figurent Francis Ford Coppola avec MégalopoleAndrea Arnold et elle Oiseaucelui de Paul Schrader Ô Canadacelui de David Cronenberg Les Linceuls et celui de Paolo Sorrentino Parthénope. Certaines d’entre elles ont semé la discorde, mais c’est un pari solide de ne jamais se préoccuper de la direction que prendra le jury de Cannes. Le président de cette année est Barbie cinéaste Greta Gerwig, et nous saurons dans peu de temps comment elle et son panel ont voté.

Revenez car nous mettons à jour les gagnants ci-dessous :

Prix ​​spécial du jury

Mohammad Rasoulof, La graine de la figue sacrée

Meilleur acteur

Jesse Plemons, sortes de gentillesse

Meilleure actrice

Émilie Pérez ensemble : Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon, Selena Gomez

Meilleur scénario

La substanceCoralie Fargeat

Caméra d’Or

Armandréalisé : Halfdan Ullmann Tøndel

Mention spéciale

Bâtardréalisé : Chiang Wei Liang

Palme d’or du court métrage

L’homme qui ne pouvait pas rester silencieuxréalisé : Nebojsa Slijepcevic

Mention spéciale

Mauvais pour un momentréalisé : Daniel Soares