Les gagnants des Traîtres révèlent leurs plans de carrière après avoir remporté une victoire choc

Le jeu télévisé TREACHEROUS The Traitors a eu l’une des finales les plus dramatiques de la télé-réalité hier soir – couronnant une série qui est devenue un culte préféré et un visionnage compulsif.

Le traître Wilf a été démasqué au dernier moment, perdant le prix de 101 050 £, qui a plutôt été partagé entre Hannah, Meryl et Aaron.

Bbc

Bbc

Hannah, qui avait été la meilleure amie de Wilf tout au long de l’émission à succès de la BBC1, a admis : “Peut-être que j’ai réalisé que je faisais un peu trop confiance.”

L’émission a vu un trio de “traîtres” opérer secrètement au sein d’un groupe plus large de personnes.

Les traîtres ont progressivement “assassiné” leurs rivaux – appelés “fidèles” – dans le but de remporter un énorme jackpot accumulé grâce à diverses tâches.

Le groupe devait identifier les méchants avant de choisir la compétition.

L’étudiante en commerce Alyssa s’est révélée être une traîtresse il y a deux semaines et l’agent immobilier Amanda a été démasqué comme l’autre traître mardi.

Puis, dans une tournure, le fidèle Kieran est devenu un traître en se faisant bousculer par Wilf – puis a été banni la nuit dernière.

Lorsqu’on lui a demandé si son passage dans l’émission avait affecté sa confiance envers les autres, Hannah a plaisanté : « Je ne pourrai plus jamais avoir de relation. Je suppose que oui.

En découvrant que le collecteur de fonds Wilf était un traître, elle a déclaré: «C’était un tel choc parce que je ne l’avais même jamais considéré.

“Nous étions tellement liés que je me disais : ‘Comment personne d’autre ne voit-il qu’il est fidèle ?’ Cela ne m’est jamais venu à l’esprit.

“Quand il l’a dit, j’ai pu voir le soulagement et le bonheur sur son visage face au résultat.”

Meryl a expliqué : « J’étais sous le choc. Je suis littéralement tombé par terre quand Wilf nous a dit qu’il était un traître. Je n’y croyais pas.

“J’ai ressenti un choc complet comme: ‘Comment avez-vous menti à moi et à Hannah pendant si longtemps?’ Mais c’est un jeu et il jouait si bien le jeu. »

Aaron a ajouté: “En fin de compte, c’est un jeu.

“Même si cela avait été le cas de Wilf, il n’y aurait pas eu de rancune.”

En fait, ce qui contrariait le plus Hannah n’était pas d’être considérée comme une traîtresse.

Elle a admis : « Je voulais désespérément être une traîtresse et j’étais tellement ennuyée quand je n’en étais pas une.

« J’aurais fait des choses bien pires en fait, donc je ne peux pas leur en vouloir.

“Le fait que Wilf ait pris le résultat si gracieusement signifie qu’il est un gars formidable à la fin.”

Maintenant, les trois gagnants recherchent des emplois dans l’industrie du divertissement, Meryl espérant devenir présentatrice de télévision, comme l’animatrice de l’émission Claudia Winkleman.

Elle a déclaré: «Je travaille dans un centre d’appels en tant qu’agente du service client et je veux vraiment percer dans l’industrie de la télévision et du journalisme en présentant.

“Je vais utiliser ce temps et cet argent pour me lancer là-dedans.”

Hannah a quitté son emploi en faisant des évaluations de soins avant de s’inscrire à l’émission et est maintenant devenue comédienne à plein temps.

Aaron a également quitté son emploi d’agent immobilier et part en voyage au Nouvel An, qu’il documentera sur YouTube car il veut devenir vlogger.

Mais il a tenu sa promesse et a donné son prix en argent à sa mère pour le dépôt d’une maison.

Il a déclaré: «Elle pleurait quand je suis revenu du spectacle, puis une fois que je lui ai dit, elle a commencé à pleurer encore plus. C’était vraiment émouvant.

Et Aaron a eu beaucoup de gens qui se sont glissés dans ses DM et ont flirté avec lui après être devenu l’idole de la série.

Il a dit en riant : « J’ai eu beaucoup d’amour et beaucoup de mamans m’ont offert des câlins. Il y a une fan page en ce moment de moi en pantalon.

Il y a eu une énorme réaction à l’émission sur les réseaux sociaux.

Voir à nouveau des gens normaux dans une émission de téléréalité est rafraîchissant, donc je ne doute pas qu’une deuxième série serait un mastodonte d’audience.

Tom olympique en formation

TOM DALEY donne une pause à ses aiguilles à tricoter en s’adonnant à un autre passe-temps improbable : le trainspotting.

Le plongeur olympique sera la vedette d’une émission spéciale de Noël de la série YouTube Channel 4 de Francis Bourgeois.

Tom et Francis ont frappé Londres, sauté dans l’espace à travers Clapham Junction, semé la joie avec des cadeaux inspirés du chemin de fer avant une finale à la gare de Waterloo.

Une source télévisée a déclaré: “Tom est un grand sport et s’y est vraiment mis.

«Il a noué une véritable relation avec Francis et ils se sont liés par leur amour commun des trains.

“Les téléspectateurs verront un côté de Tom qu’ils n’ont jamais vu auparavant. C’est vraiment amusant.”

Le spécial de Noël de Trainspotting avec Francis Bourgeois peut être diffusé dès maintenant.

Trois épisodes du Nouvel An de la série culte de Francis mettront en vedette plus de célébrités qui n’ont pas encore été révélées.

Trainspotting n’a jamais été aussi cool.

Malheureusement pour les fans du Seigneur des Anneaux, il est impossible que la série 2 de Rings of Power de Prime Video sorte en 2023.

Le directeur de la télévision d’Amazon Studios, Vernon Sanders, a déclaré: «Ce serait incroyable si nous pouvions sortir la saison 2 dans l’année suivant la sortie de la saison 1.

“Cela peut prendre un peu plus de temps que cela.”

Pilule amère pour Selina

Caractéristiques de Rex

La star de DOC MARTIN, Selina Cadell, dit que certains clients de la pharmacie où elle a filmé le drame ITV1 pensaient qu’elle était pharmacienne – comme son personnage, Mme Tishell.

L’actrice a expliqué: “Un monsieur est entré et a dit: ‘Puis-je avoir de l’ibuprofène?” et j’ai dit, ‘Je suis désolé, je ne peux pas, je ne suis pas un vrai chimiste.’

Il m’a répondu : ‘Qu’est-ce que tu fais derrière ce comptoir si tu n’es pas chimiste ?’

“Vous auriez pensé que les caméras tout autour auraient clairement indiqué que nous tournions une émission télévisée, mais il a continué à être en colère et a quitté le tournage en disant à haute voix, ‘imposteur’.”

Le spécial de Noël de Doc Martin, le dernier épisode du drame de Martin Clunes, est diffusé sur ITV1 le jour de Noël.

Gio joie à l’appariement Nic

Pennsylvanie

Giovanni Pernice, strictement pro, a retrouvé son mojo avec la star de Girls Aloud, Nicola, et évalue ses talents de danseuse[/caption]

ÊTRE associé à Nicola Roberts pour le Strictly Christmas Special a certainement égayé Giovanni Pernice.

Le pro de la danse a remporté le Glitterball en 2021 avec Rose Ayling-Ellis, mais cette année a été le deuxième à être éliminé en partenariat avec Richie Anderson de Radio 2.

Mais l’Italien a retrouvé son mojo avec la star de Girls Aloud, Nicola, et évalue ses talents de danseuse.

Il dit: «J’ai toujours dit que si je devais faire le spécial de Noël, il fallait que ce soit avec quelqu’un de bien, donc j’en suis heureux.

“Je suis content de faire ma première avec quelqu’un qui sait danser.”

Nicola s’est inscrite après avoir demandé à son nouvel agent quelque chose d’amusant à faire.

Elle a expliqué: “J’ai dit:” J’ai vraiment envie de m’amuser. Y a-t-il un soft play pour adultes ? »

“J’ai reçu l’appel disant ‘voudriez-vous faire le Strictly Christmas Special?'”

Il est diffusé sur BBC1 le jour de Noël.

THE King’s Speech est le favori des bookmakers en tête des classements du jour de Noël, William Hill offrant une cote de 1/5.

Call The Midwife et Strictly Come Dancing Christmas Special de BBC1 sont respectivement 7/2 et 12/1, tandis que Doc Martin sur ITV est 25/1.

À ces cotes, il n’y a pas grand intérêt à flotter.

Thriller en clin d’oeil à Matt bro

Le nouveau thriller d’espionnage Netflix Trahison devrait égayer votre gueule de bois du lendemain de Noël.

Les cinq parties mettent en vedette Charlie Cox dans le rôle de l’agent du MI6 Adam, dont la brillante carrière risque d’imploser à la suite d’une réunion avec un espion russe.

L’épouse physiothérapeute d’Adam, Maddy (Oona Chaplin), soigne un ex-militaire amputé dans un scénario poignant pour l’écrivain Matt Charman.

Son frère Greg a été amputé d’une jambe, après 24 opérations qui n’ont pas réussi à faire pousser son tibia.

Matt a ajouté : « Depuis, Greg s’est fait une belle vie, à 45 ans, il court des semi-marathons, et le personnage d’Oona encourage les anciens militaires à faire de même.

“Nous espérons que ces scènes s’avéreront inspirantes.”