Les gagnants des prix des joueurs de la Coupe du monde 2022 dévoilés

Une finale palpitante a tenu les spectateurs sur le bord de leur siège dimanche lorsque l’Argentine s’est imposée contre la France aux tirs au but pour son troisième titre de Coupe du monde.

Après le match, la FIFA a confirmé les vainqueurs officiels des récompenses individuelles du tournoi, l’équipe sud-américaine ayant presque balayé les prix.

Voici qui a réclamé le matériel supplémentaire :

BOTTE DORÉE



Kylian Mbappé

Lorsque la France menait 2-0 à moins de 10 minutes de la fin, il semblait que le champion en titre de la Coupe du monde regardait le désespoir en face. C’était jusqu’à ce que Kylian Mbappe arrive (enfin).

La star du Paris Saint-Germain a eu une brillante influence sur le terrain pour la France, aidant les Bleus à atteindre la finale, mais était un fantôme de lui-même alors qu’il jouait contre l’Argentine.

C’était jusqu’à la 80e minute, lorsque Mbappe a marqué deux buts en 97 secondes, ramenant la France dans le match avec un score de 2-2.

Cela signifie qu’il a dépassé Lionel Messi pour le Golden Boot, une récompense accordée au joueur qui a marqué le plus de buts dans le tournoi. Cependant, le capitaine argentin a ensuite marqué, amenant l’équipe sud-américaine à 3-2. Alors, quelle était la prochaine étape pour Mbappe ? Marquez un tour du chapeau, bien sûr.

Le Français a donc terminé le tournoi avec huit buts et deux passes décisives pour remporter le Soulier d’or – le plus grand nombre de buts en une seule Coupe du monde depuis Cristiano Ronaldo en 2002.

Mais ce n’est qu’un prix de consolation pour Mbappe, dont la magie tardive n’a pas suffi.

GARDIEN DU TOURNOI



Émiliano Martinez

Alors que beaucoup ont été impressionnés par les efforts du Croate Dominik Livakovic et du Marocain Yassine Bounou tout au long du tournoi au Qatar, Emiliano Martinez revendique le prix.

Le gardien toujours emphatique d’Aston Villa a changé sa campagne après une défaite désastreuse contre l’Arabie saoudite pour aider l’Argentine à remporter le titre.

Il a aidé à faire taire Robert Lewandowski contre la Pologne avant de jouer un rôle essentiel dans deux tirs au but contre les Pays-Bas (quarts de finale) et la France (finale).

En fait, c’est son ultime arrêt sur une tentative de Randal Kolo Muani à la 120e minute qui a empêché les Européens de tout gagner.

Il a terminé le tournoi avec sept buts encaissés et trois clean sheets.

PRIX DU MEILLEUR JEUNE JOUEUR



Enzo Fernández

Plusieurs noms ont fait une déclaration sur la plus grande scène de football du monde cette année avec de nouveaux talents âgés de 21 ans ou moins du monde entier qui brillent de mille feux.

Pour le prix du meilleur jeune joueur du tournoi, Josko Gvardiol (Croatie) et Jude Bellingham (Angleterre) étaient parmi les murmures, mais encore une fois, c’est une star argentine qui réclame le prix.

La starlette de Benfica, Enzo Fernandez, a véritablement fait irruption sur la scène de cette Coupe du monde. Le joueur de 21 ans n’a eu que trois apparitions internationales à son actif avant le tournoi – qui étaient toutes des matchs amicaux.

Mais le milieu de terrain a clairement impressionné l’entraîneur-chef Lionel Scaloni au cours du mois dernier et s’est introduit dans la formation de départ de l’Argentine. Fernandez a participé aux sept matchs et a disputé chaque minute des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales et de la finale.

Il a terminé le tournoi avec un but, une passe décisive et un titre de Coupe du monde avec seulement 10 matchs à son actif.

BALLON D’OR



Lionel Messi

Ça devait l’être, n’est-ce pas ? Les fans qui ont regardé la finale de la Coupe du monde 2014 peuvent se souvenir d’un Lionel Messi découragé qui boudait devant le trophée, mais c’est presque oublié maintenant.

A 35 ans, la star du Paris Saint-Germain semble être une nouvelle version de lui-même, avec une fierté et une détermination comme on n’en a jamais vu. Ces traits ont toujours été là, mais Messi était à un niveau supérieur au Qatar.

Il a joué chaque minute de chaque match pour l’Argentine, menant son équipe à son troisième titre de Coupe du monde et le premier depuis 1986. Une fois de plus, le poids d’un pays était sur ses épaules, mais cette fois il n’a pas craqué.

Messi est devenu le premier joueur à marquer à chaque tour à élimination directe – les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et la finale.

Le maestro du milieu de terrain a ébloui les supporters en tous genres en laissant les mâchoires au sol grâce à son mouvement fantaisiste du ballon. Il semblait que rien n’était impossible pour Messi cette fois-ci.

Il a terminé le tournoi avec sept buts et trois passes décisives (ce n’est que contre la Pologne que Messi n’a pas atterri sur la feuille de match), terminant deuxième pour le Golden Boot.

Et il a maintenant remporté le plus grand trophée du football lors de ce qui était probablement sa dernière opportunité de le faire.